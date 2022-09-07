Узбережжям Хорватії: місто-фортеця Дубровник

Старовинні міста, смачна середземноморська кухня, криштально чисте море – саме так туристи бачать Хорватію. Країну, чиї неймовірні пейзажі вздовж усього узбережжя захоплюють подих, а помірний та розслаблений спосіб життя місцевих жителів моментально підлаштовує Вас під себе. Пропонуємо разом з нами прогулятись казковим берегом Адріатичного моря та поринути в атмосферу чудових хорватських курортів.

Розпочати нашу подорож слід зі славетного, величного міста-фортеці Дубровник – “Перлина Адріатики”, або “слов’янські Афіни”. Романісти та драматурги описували його у своїх творах, як Рай на Землі. Розташований він на крайньому півдні Хорватії.

Його історичний центр був внесений до списку об’єктів Світової спадщини ЮНЕСКО. Та й не дивно, адже за могутніми фортечними стінами старого міста ховаються вузенькі вулички, сповнені затишних ресторанів, мальовничих площ та дивовижної краси соборів. Тут розташована і морська бухта, до кам’яних схилів якої причалюють білосніжні яхти та паруси.

А тепер, давайте трохи ближче познайомимось із головними пам’ятками старого міста.

СТІНИ-ФОРТЕЦІ

Перше, на що звертаєш увагу – високі, грізні стіни, висотою 6 метрів. Вони стоять на скелястому березі ще з X сторіччя. До брами також входять декілька фортів, на які можна піднятися та насолодитися чудовими краєвидами.

ВОРОТА ПІЛЕ

Міські ворота, побудовані у стилі Ренесансу, слугували головним входом у місто. Саме з них починається знайомство з Дубровником. Колись, тут стояла фортеця Піла, збудована ще у 972 році. Її знесли у XIX сторіччі, проте вхід залишили. Масивна арка, вирізана у стіні, прикрашена скульптурою святого Власія Севастійського.

Раніше ворота були захищені підйомним мостом та ровом навколо нього. Зараз же, дерев’яний місточок слугує лише переправою для туристів у старе місто. Та самі ворота все ще можна закрити. Ключ від них зберігається у Князівському палаці.

КНЯЗІВСЬКИЙ ПАЛАЦ

Ця будівля за своє довге життя перенесла багато лиха. З моменту будівництва палацу у XV сторіччі його рятували від землетрусів, пожеж та вибухів пороху. На щастя, ця неймовірна споруда вціліла та перетворилася на музей. Головною його місією, як зазначають робітники, є представлення, захист та розповсюдження місцевої культури та історії.

Вхід обійдеться у 18 євро для дорослого та 7 євро для студента або школяра.

На згадку, не виходячи з музею, можна придбати листівки та мило ручного виготовлення, прикраси та розмальовані яскраві шопери.

ВУЛИЦЯ СТРАДУН

Головна, пішохідна вулиця Дубровника, Страдун, вважається однією з найгарніших вулиць всієї Європи. Все завдяки білосніжній бруківці, прокладеній ще в XV сторіччі.

Як городяни, так і гості обожнюють прогулянки цим місцем. Тут на них чекає безліч затишних кафе, яскраві сувенірні лавки та фонтани з питною водою. Від головної дороги простягаються й невеличкі, дуже вузькі вулички, у яких також можна зустріти сімейні ресторанчики та житлові багатоповерхові будинки.

ПЛОЩА ЛОЖА

На виході з вулиці Страдун Вас чекає велика центральна площа у венеційському стилі. Її прикрашає церква св. Влаха та вежа XV ст. на даху якої знаходяться бронзові статуї, котрі б’ють у великий дзвін щогодини.

ПЛЯЖ ЛАПАД

Окрім історичних споруд, Дубровник славиться своїми чистими пляжами, на які, щороку, приїздить велика кількість охочих роздивитися морське дно та поніжитися у прозорих хвилях.

Лапад – один із найвідоміших піщаних пляжів Адріатики. Розташований він недалеко від старого міста, лише за 3,5 км. Розташований він біля великої бухти, набережна якої багата на рибні ресторанчики та кафе-бари. Пляж та бухту оточує велика кількість різноманітної зелені. Готелі та апартаменти місцеві жителі тут здають в оренду.

Саме на пляжі Лапад у Вас буде можливість опанувати та насолодитися різними видами водного спорту: від звичного скутеру до надувних атракціонів прямо на воді.

КОРИСНА ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ТУРИСТІВ:

– Дубровник розташований на крайньому півдні країни, тож температура повітря завжди комфортна. Літній сезон може тривати з травня по жовтень.

– Пік туристичного ажіотажу – липень-серпень. Радимо приїздити на початку літа, або осені, щоб повною мірою насолодитися культурою та архітектурою.

– Не забудьте взяти із собою комфортне взуття, адже прогулянки по слизькій, відполірованій ногами туристів бруківці мають бути безпечними.

Дубровник підготував відпочинок на будь-який смак і чекає на Вас, аби насолодитися їм разом!

Узбережжя Хорватії неймовірно багате та цікаве. Тож наступного разу відвідаємо серце Північної Далмації та музей просто неба – місто Задар!

Анастасія Тараненко