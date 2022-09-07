Японія зблизька: місця, які змусять залишити свої стереотипи

Затори на дорогах, інноваційні технології, дивні телешоу, кімоно і самураї… І це – все, що відомо про Японію? Така яскрава країна через свою специфічну культуру для європейської людини встигла здобути чимало стереотипів, які здатні, як мінімум, здивувати. Чи варто довіряти цим стереотипам? Звісно, ні. Японська культура дуже різноманітна, тому зможе зачепити навіть найвибагливішого мандрівника.

Пропонуємо Вам перелік дивовижних та незабутніх місць, які здатні познайомити туриста зі справжньою культурою країни сонця, що сходить, і залишити приємні враження від подорожі.

Замок Нідзьо – оселя спалахів і вишуканості

Країна будується людьми, а культура – історичною спадщиною. Щоб ближче зрозуміти будь-який народ, треба дивитись глибше в історію. Саме для цього варто відвідати цей неймовірної краси замок Нідзьо в Кіото. А поруч з ним розташовано вічно зелений ліс Ніномару.

Сама територія займає десь 270 000 квадратних метрів. І це лише невеличка частка збереженої території, бо через те, що більшість будівель на території замка побудовані з деревини, було підпалено ще в далекому 17 сторіччі.

Громіздкі елементи з деревини і каміння, як дахи, колони та стелі прикрашено витонченим орнаментом. А будь-який гострий кут будівлі прикрашено гармонійною ікебаною.

Основний театр Кабукі в Токіо – мистецтво кривлятись

Мистецтво театру Кабукі – велика японська спадщина, яка заборонялась самим урядом Японії протягом декілька століть.

Вистави розігруються на авансцені, що традиційно називається ханаміті. Гра головних акторів (переважно, тільки чоловіки) полягає в танцю, що передає всю сутність персонажа. Стиль танцю може бути як арагото – тобто «грубий стиль», і вагато – тобто «ніжний та гармонійний стиль». Сцени, що розігруються, показують побут сучасних японців та веселі історії, також класикою кабукі є оповідання про героїв минулого. Зазвичай, непідготовлені туристи можуть стикнутись з повним нерозумінням того, що відбувається на сцені. Тут варто пам’ятати, що японці зосереджують свою увагу на дрібницях того ж самого одягу і гриму і такий легкий для сприйняття символізм може швидко вам відчинити двері у світ японської культури.

Площа Харадзюку – центр моди Японії

Площа Харадзюку – це модна площа всього міста Токіо. Тут знаходиться неймовірна кількість дизайнерських бутиків та магазинів одягу, починаючи від міських невеличких крамниць і закінчуючи магазинами великих домів мод – як Гуччі, Шанель та інші. Щодня самі модні підлітки Японії з унікальним смаком в одязі приїжджають на цю площу, щоб показати іншим, що мода не має жодних меж.

Така барвистість стала результатом поєднання японської та американської культур. В 40х роках минулого сторіччя, коли відбулась окупація міста Токіо американськими військами, саме ця площа стала центром життя американців, стиль одягу яких дуже вражало японську молодь.

Тепер площа Харадзюку (на честь якої навіть названо цілий напрямок стилю одягу) є центром японської моди і субкультур, таких як панк-рок, готична лоліта, косплей, гяру та інші.

Міжнародний музей манги – полиці коміксів

Манга? Це якесь дивне перетворення всіма нами знайомого фрукта манго? Зовсім ні.

Манга – це картинки, які розташовані один за одним і послідовно передають сюжет через дії та діалоги героїв, але що особливого саме в японських коміксах? Манга, як явище з’явилось десь в 11 сторіччі і були як веселі невелички картинки про якусь подію. Потрохи, сюжети манги становились більш обширніше, вони передавали цілі історичні події. Манга почала ставати не просто швидкими замальовками, а цілими томами з деталізованими картинами та сюжетом, який міг в собі містити достатньо складні та абстрактні теми.

Саме для знайомства з цим видом мистецтва існує Кіотський Музей Манги. Він розташований в будівлі Університету Сейка – приватного навчального закладу, в якому є факультети вивчення азів малювання та написання манги і аніме.

В цьому місці полиці з томами манги можуть займати декілька стін в 10 метрів висотою. Тут пропонується почитати мангу та дізнатись як малюється манга в спеціально виділеному на це залі. Також, музей зберігає екземпляри манги, що були випущені у 18 сторіччі.

Музей Гіблі – місце дитячих мрій

Місце повного спокою і дитячих мрій. Якщо ідеальні сюжети Дісней-казок про щасливий кінець вас все ж таки не чіпляли, то тоді світ студії Гіблі вас може повністю захопити.

Створювач цієї анімаційної студії Хаяо Міядзакі прагнув ідеї: чи можна цей світ, повний контрастів, передати в анімацію, яка зможе зачепити і дітей, і дорослих? Саме з цим сенсом Міядзаки приносив у цей світ нові шедеври японської анімації, які стають одними з головних творів міжнародного мистецтва. Аніме з-під руки Міядзакі та його студії не можуть не розчулити глядача.

Цим творам і присвячено цій музей в Токіо, який повністю відповідає тематикам найбільш популярних картин Міядзаки. Тут можна зустріти велику різноманітність розваг, що в першу чергу показують відвідувачам як саме народжується анімація.

Цей каталог – взагалі навіть не сама маленька частка великого списку місць для подорожі по Японії. Але саме вони можуть підштовхнути вас на пошук «своїх» місць, які складуть вашу особисту картину про цю неймовірну країну. Повірте, картина буде яскравою і великою!

Анна Мовенко