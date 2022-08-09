Токійська подорож: мандрівка країною Сонця, що сходить

Японці – дуже цікавий народ, зі своїми традиціями та власним баченням світу та краси. Якщо ви ніколи не були в її столиці Токіо, то дуже радимо вам відвідати це прекрасне місто і побродити по ньому як слід. А поки пройдімось найнезабутнішими місцями Токіо.

Морозиво з полуницею? Ні, з кальмаром!

Ви колись пробували десерти зі смаком морепродуктів? Чи, може, алкоголю? Ласкаво просимо до Cup Ice Museum – магазину з екстравагантним морозивом! Він розташований у токійському молі, і в ньому можна вибрати смак, що сподобався, з чотирьохсот варіантів. На прилавках ви виявите морозиво з васабі, карі, пивом, ікрою та іншими добавками.

Якщо вам хочеться спробувати щось цікаве та незвичайне, тоді приготуйтеся і вирушайте прямо туди – одержувати незабутні враження та нові емоції!

Для любителів природи

Музей бонсай Рейдзі Такагі – одне з місць у Токіо, де ви зможете насолодитися усамітненням з флорою та подумати про важливе. Там знаходиться понад п’ятсот видів деревця бонсай. Також там є національні рослини, серед яких ви зможете відчути свободу та вдихнути свіже повітря.

Обов’язково відвідайте чайну кімнату з бібліотекою і дізнайтеся більше про майстрів бонсай – це дійсно цікавий вид мистецтва, і він є дуже важливим для японської історії. На згадку ви можете придбати сувеніри на тематику бонсай, щоб ніколи не забувати про бажання повернутися до цього місця ще раз.

Сад Рікугіен

Одне з найкрасивіших місць для відвідування – сад. Він просто призначений для того, щоб сюди приходили восени та насолоджувалися краєвидами. Історія саду Рікугіен почалася в 1695 році, коли сьогун Токугава Цунаєсі подарував мальовничу ділянку землі своєму верховному раднику та фавориту Янагісаве Есіясу, який вирішив розбити тут сад.

У самому центрі розташований невеликий штучний ставок з островами. Навколо нього викладено посадки та лісові масиви. Усі береги водойм називається по-різному, залежно від видів з них. Серед дерев можна знайти три традиційні чайні будиночки. Вони є пам’яткою та приваблюють своєю рідкісною формою. Найбільш ефектно сад виглядає восени, коли вся рослинність прикрашена яскравими кольорами, і червоні і жовті відтінки надають місцю незабутню красу.

Штучний острів Одайба

Колись давно острови були насипані у ролі оборонних споруд. Зараз Одайба – острів розваг та комерції з різноманітними цікавими об’єктами: там можна знайти готелі, музеї, спортивні споруди, офіси, парки, пляж та багато іншого. Територією острова курсує автоматизований транспорт – поїзд під управлінням комп’ютерної системи. Одне з найдивовижніших місць – Райдужний міст, що пролягає над Токійською затокою. У темний час доби він рясніє різними кольорами і виглядає просто дивовижно.

Враховуючи той факт, що острів Одайба був побудований на місці сміттєзвалища, цей райончик виглядає дуже сучасним та насичений технологіями майбутнього. Обов’язково відвідайте його та проведіть там кілька днів!

Токіо – неймовірне місто, в якому знайдеться розвага для кожного. Існують сотні місць, які можна відвідати та наповнитися емоціями. Будьте здорові та подорожуйте!

Анна Джелалі