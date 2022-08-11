Таємниці лісу Шварцвальд, або Подорож альпійською Німеччиною

Шварцвальд, що перекладається з німецької мови як “Чорний ліс”, можна назвати одним із найкрасивіших місць у Німеччині. Він розташований у південно-західній частині країни та є важливим туристичним центром. Бажаєте дізнатися більше? Тоді гортайте!

Фауна і флора

У лісі під назвою Шварцвальд можна милуватися альпійськими пейзажами, затишними селами та квітучими лісовими галявинами.

У Шварцвальді переважають гірські схили, що поросли хвойними деревами, мохами та грибами.

Якщо говорити про фауну лісу, то у Шварцвальді проживає багато видів птахів: яструби, перепілки, сичі, клинтухи та багато інших. Зі ссавців там можна зустріти козуль, оленів, кабанів, борсуків – тваринний світ там процвітає! Люди навіть створили спеціальні споруди, щоб спостерігати за дикими мешканцями та не лякати їх.

Старовинний Фрайбург

Шварцвальд славиться багатьма містечками, до яких входить Бад-Зекінген, Баден-Баден, Карлсруе та багато інших. Одним з найбільших містом є Фрайбург-у-Брайсгау.

Фрайбург розташований на річці Драйзам у виноробному районі. Він також з’єднується з містом Шауїнсланд найдовшою канатною дорогою в Німеччині (2200 м). У Фрайбурзі ви можете відвідати Кафедральний собор XVI століття, Швабські ворота, Стару та Нову ратуші, Купецький будинок на Соборній площі та багато іншого. Містечко справді славиться багатьма пам’ятками та своєю багатою історією.

А ви знали, що офіційно Фрайбург заснований ще в ХI столітті? Місто пройшло через безліч випробувань, любителям історії буде цікаво дізнатися про нього та самостійно відвідати вулиці історичної перлини.

Подорожуємо взимку

У зимовий сезон у Шварцвальді випадає багато опадів: гори покриваються сніговим шапками, а верхівки дерев стають білими-білими. Зимовий ліс здається справді казковим та неймовірним. Якщо ви любите зимовий спорт – катання на лижах чи сноуборді – запрошуємо вас провести вільний час на гірських схилах Шварцвальда!

Ви зможете скористатися 140 підіймачами та 12 трамплінами. Шварцвальд пропонує лижникам та сноубордистам 250 км обладнаних трас. Тож приємного Вам катання, проведіть час із веселощами і не забудьте сфотографувати дивовижні краєвиди

Баден-Баден

Це курортне місто можна назвати оздоровчим: воно приваблює всіх охочих насолодитися гарячими мінеральними джерелами.

Місто розташоване буквально за кілька кілометрів від французького кордону, та є відомим курортом ще з 19 століття. Близькість із Францією дала про себе знати, оскільки театр Баден-Бадена був побудований на зразок паризької опери. Обов’язково сходіть!

Місто також славиться ювелірними, архітектурними та художніми музеями, замками та власним казино – одним з найстаріших у Німеччині.

Діліться своїми враженнями! Шварцвальд – це місце, де можна побути наодинці з собою, відвідати красиві місця та насолодитися відпочинком. Подорожуйте, та будьте здорові!

Анна Джелалі