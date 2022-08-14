Як підготуватися до походу в гори – кілька корисних порад

Кожен похід, навіть одноденний, починається не безпосередньо на маршруті, а вдома, на етапі зборів. Від якісної підготовки залежить загальне враження про подорож, а якщо це перший похід — часто вирішальне. Ми підготували кілька ключових порад, які полегшать ваше перебування в горах і попередять можливі невдачі.

Розплануйте свій маршрут заздалегідь

Перевірте відстань, збільшення висоти та приблизну тривалість походу. Якщо ви не маєте достатньо досвіду або ж це Ваш перший похід, будьте реалістами. Починайте з простих маршрутів — часто стежки позначені різними кольорами в залежності від складності. Будьте готові імпровізувати, але переконайтеся, що завжди можете повернутися до останнього місця з позначкою — у такому разі намагайтеся знайти інші шляхи.

Складіть розклад, враховуючи Ваші показники — це допоможе у подальшому корегуванні маршруту або плануванні нових подорожей. Дайте відповідь на запитання, на скільки метрів Ви піднімаєтесь за годину і скільки часу треба відвести на перерви.

Зважайте, що найкращий час для походів — з кінця травня до початку жовтня. За день до подорожі перевірте прогноз погоди, однак будьте готові до усього, оскільки в горах погода дуже швидко змінюється.

Беріть з собою досвідчених та надійних людей

Головне, щоб вам було комфортно один з одним. Важливо, щоб Ви не тільки могли разом посміятися, але й у разі критичної ситуації могли спокійно її сприймати. Тому обирайте компанію особливо обережно, оскільки від цього залежить Ваше враження про усю подорож.

Що вдягнути та взяти з собою

Ви не зобов’язані мати професійні пішохідне взуття, одяг та спорядження, однак поставтеся до цього відповідально. Обирайте кросівки на товстій підошві, а одяг з простих еластичних тканин. Не забудьте також і про теплі речі, головний убір та дощовик (у цьому випадку забудьте про парасольку, якщо не хочете стати громовідводом).

Подбайте про достатні запаси води та їжі. На шляху можуть траплятися колодязі або струмки, тому візьміть фільтр для води — таким чином не доведеться постійно носити важкий рюкзак. Беріть з собою їжу, яка містить не тільки вуглеводи, а й протеїни, наприклад горіхи, фрукти, овочі, яйця, батончики тощо.

Завчасно підготуйте аптечку й засоби гігієни та не забудьте про сонцезахисний крем, оскільки у горах сонце пече набагато сильніше.

Серед інших необхідний речей — карта, портативна зарядка, сірники, ліхтарик, каремат, мотузка, карабіни, ніж тощо. Список змінюється залежно від умов і тривалості походів. Якщо збираєтеся в похід з групою, завчасно розпитайте гіда про різні нюанси.

Не ризикуйте

У першу чергу повідомте своїх близьких, де ви знаходитесь і коли повернетесь додому. Якщо місцевість стає занадто крутою або небезпечною, встановіть необхідне спорядження або подумайте про повернення.

Дізнайтеся номери служб екстреної допомоги в країні, де перебуваєте. Також бажано знати базові дії з надання першої допомоги.

Етикет у горах

Перед походом у гори слід знати деякі неписані правила. Не забудьте сказати «привіт» іншим туристам. На вузькій стежці люди, що спускаються вниз, завжди повинні пропускати туристів, які піднімаються. Якщо на стежці є ланцюги, не хапайтеся за нього, якщо хтось уже тримає його. Поважайте природу й один одного.

Найголовніше — пам’ятайте, що Ви їдете в гори заради власного задоволення. Насолоджуйтеся природою, фотографуйте, не поспішайте. Усвідомте, що перебування в горах може бути складним (особливо спочатку), але воно того варте.

Ангеліна Міненок