В інше місто на метро: Фюрт — баварське містечко із казки

Про Фюрт не говорять із таким захватом, як про Мюнхен, Гамбург та інші «зіркові» міста Німеччини. Він дійсно не може похизуватися розмірами чи цілими районами магазинів. Маленькі прикрашені будинки, вузькі вулиці, непомітні лавки та затишні кафе — ось що наділяє Фюрта його особливою чарівністю.

Фюрт можна сміливо вважати передмістям Нюрнберга. Перепис 2008 р. визначив близько 114 тис. жителів, що вдвічі менше за населення нашого Івано-Франківська. Втім цифри нічого не означають для туриста, адже найважливіше — атмосфера. А гуляти Фюртом дуже приємно, бо місто є лідером по пам’ятникам в Баварії. Ніде більше ви не знайдете стільки пам’ятників на душу населення. Отож прогуляймося містечком разом.

Їхати/пливти/летіти: як дістатися до міста

У Фюрті доступні більшість видів наземного транспорту, один з яких дещо шокує — метро. Так-так, із сусіднього Нюрнберга можна вирушити до Фюрта за допомогою звичайної лінії метро U1. Вартувати поїздка буде не більше 5Є, а подолання відстані у 7 км займе близько 15 хв, якщо сісти на метро біля центральної капелли. Станція, на якій слід покинути сучасний потяг і розпочати свою туристичну прогулянку, називається «Furth Hauptbahnhof».

Також з Нюрнберга можна поїхати потягом Rb, який доставить вас на фюртський вокзал за 10 хвилин. Вартість поїздки не б’є по гаманцю — знову не більше 5Є за квиток. Німецькі електрички S-Bahn теж не відстають за цінником квитка та швидкістю. Домчати до тієї ж станції можна потягами першої та шостої ліній. Окрім того, через Фюрт проходить декілька регіональних залізничних маршрутів.

Та якщо ви сідеродромофоб (боїтеся потягів), окрім недешевого таксі залишається ще один вагомий варіант доступного транспорту — автобус. Фюрт входить до транспортної системи Нюрнбергського регіону, тож крім метро їх пов’язують автобуси. Маршрут 39 підходить ідеально: сідаєте на станції «Nurnberg Nordwestring» та виходите на «Furth AM Kavierlein». Такий варіант також можна вважати найекономнішим — проїзд коштуватиме 1-2Є. Та часу на поїздку треба витратити більше: хоч, на відміну від Києва, заторів майже не буває, прокладений маршрут займає не менше 20 хвилин.

Мандрівникам, які готові витратити на поїздку близько 30Є, відмінно підійде таксі. 15 хвилин — і ви на місці. За 130-150Є можна відчути себе вільним туристом завдяки орендованій автівці у тому ж Нюрнберзі на 2 доби. Провести вихідні в Фюрті та повернутися назад — чому б ні? Можна знайти зони для паркування машини в іншій точці, щоб не накликати на себе біду та відмовитися від повернення в місто.

Ще в 1992 році німці побудували канал Рейн-Майн-Дунай, який має порт у прекрасному Фюрті. Тож для фанатів водного транспорту знайдуться комфортні варіанти.

Спати: найкращі варіанти для зупинки з валізами

В середньому стандартний номер на двох дорослих без дітей коштує 60Є. Спираючись на відгуки «бувалих» туристів, знайти на будь-який бюджет чисте житло в маленькому Фюрті — не проблема. Ми склали власний топ готелів, доступних бажаючим побачити баварське містечко.

City und Messe Apart Fürth Nürnberg

Апартаменти знаходяться зовсім поряд з вокзалом, звідки на метро чи електричці можна дістатися Нюрнберга. Проживання в центрі містечка також є зручним для прогулянок, адже зовсім тут поряд міський парк. Окрім звичних спальної та ванної кімнати в квартирі є кухня, отже турист може зекономити на ресторанах/кафе. Нерідко наявність кухні не означає комфортне приготування їжі, та в цих апартаментах знайдуться навіть тостер з кавоваркою. За відгуками місце вражає відсутністю шуму від потягів, приємним інтер’єром та чистотою.

Hotel Knorz

Відмінна пропозиція для людей, які подорожують на колесах або орендують авто. Цей сімейний готель знаходиться в місті Цирндорф, що поблизу Фюрта. Сільська місцевість та природа ощасливлять любителів піших прогулянок, а автівці знайдеться місце на платній парковці при готелі. Цей варіант можна сміливо вважати ідеальним для подорожуючих сімей з дітьми (у відгуках відмічають ігровий сад) та чотирилапими друзями (тут гостинно зустрінуть ваших домашніх улюбленців). Також у більшості відгуків йдеться про чисті номери, доброзичливий персонал та смачнючі сніданки. Машиною доїхати до Фюрта можна за 15 хвилин, подолати ж відстань до Нюрнберга – за 20-25.

Niu Saddle

Сучасні стильні інтер’єр та екстер’єр вражають: будівлю виділяє яскраве графіті, а в холі стоїть блакитна декорація коня натуральної величини. Серед доступних розваг кіно-вечори, трансляції спортивних змагань, жива музика та тематичні вечері. У багатьох відгуках відмічають простору та зручну автостоянку. В готелі знайдуться бар, ресторан та безкоштовний інтернет.

Werners Boutique Hotel

Пішки від цього готелю можна дістатися вокзалу за 3 хв, а міського парку та торгового центру — за 10. У відгуках хвалять ресторан, в якому вечорами можна скуштувати страви іспанської кухні, просторі затишні номери та якісний сервіс. У готелі не проти братів наших менших, тож хвостатих залишати вдома не обов’язково. Поціновувачам класичних готелів — з чистими кімнатами без ризикованого сучасного інтер’єру, власною зеленою територією та парковкою, баром та літньою терасою — цей варіант однозначно сподобається. Крім того, забувати про тренування на час подорожі не варто — поновити спортивні навантаження можна в тренажерному залі на території готелю.

FÜ Hotel

Перша асоціація з цим готелем — нічого зайвого. Чисті класичні номери з білосніжною постільною білизною, компактним робочим місцем (стілець i стіл під телевізором) та душовою кабіною в оточенні чорного кахлю. Усе необхідне туристу, який цінує мінімалізм та обходиться парою джинсів та футболок в поїздці. Однак цей готель виділяє одна особливість: в ньому відсутній звичний рецепшн. Усе відбувається онлайн за допомогою електронної пошти та телефону. Ідеальна пропозиція для інтроверта, чи не так? Варто розглянути інші варіанти, якщо ви не зможете комфортно жити в незнайомому місті без порад адміністратора щодо найближчих ресторанів та крамниць. У відгуках відмічають безкоштовну автостоянку та тихий район.

Hotel & Restaurant Schwarzes Kreuz

Ще один класичний готель: охайні номери, ввічливе обслуговування, смачний сніданок формату «шведський стіл», доступна парковка та безкоштовний інтернет.

«Бувалі» туристи оцінили розташування будівлі — готель знаходиться в самісінькому центрі містечка. Сюди також можна завітати в компанії хвостатих товаришів.

Гуляти: що необхідно побачити в Фюрті

Ратуша

Була побудована в середині ХІХ століття. Будівля могла б ніяк не виділятися з-поміж інших архітектурних творінь, та двоярусна 54-метрова башта в стилі флоренційського Палаццо Веккйо з годинником на кожній стороні не залишає такої можливості. Саме ця висока вежа перетворила ратушу на символ містечка.

Marktplatz

З назви легко здогадатися, чого варто чекати від торгової площі. Однак, по-перше, вона знаходиться в центрі старого міста, а отже, не прогулятися там буде непрощенною помилкою. По-друге, в наші дні ця площа стала центром культурного життя Фюрту.

Міський театр

Був побудований у ХХ столітті за проектом архітектурного бюро «Фельнер і Гомер». Цікаво, що пізніше за цим проектом також побудували українській театр в Чернівцях. Хитрючі архітектори заробили на одній роботі двічі, виходить?

Замок Бугфарнбах

Старовинний замок першої половини ХІХ століття з величезним зеленим садом. В ньому проводили офіційні прийоми, громадянські вечірки, весілля та навіть організували музей радіо. Поговорюють, колись «шлосс» належав двом братам – кожному по половинці.

Єврейський музей Франконії

Організація музею в невеличкому містечку пов’язана з тим, що в минулому саме у Фюрті мешкала досить велика єврейська громада. Зараз в Єврейському музеї представлені предмети, завдяки яким можна відслідити історію євреїв та їх появи в регіоні з Середніх віків до сьогодні.

Міський парк

Фюртський парк розмістився у цілком мальовничому місці – на березі річки. Багато квітів та зелені ощасливлять поціновувача природи, приємним відкриттям стане цілюще джерело. Біля входу до парку стоїть протестантська церква Воскресіння Христова початку ХІХ століття. Особливо приємно гуляти тут весною чи влітку, коли рясніють зелень, квіти та свіжі аромати. В теплу погоду можна купити холодних напоїв чи морозива та прогулятися по-німецьки рівними алеями. Та є й більш економний варіант – відправитися на пікнік: захватити з собою непотрібний рушник чи покривало, бутерброди з лимонадом та, можливо, домашніх улюбленців.

Їсти: найсмачніші заклади баварського містечка

Тривалі прогулянки містом не на жарт втомлюють, особливо без додаткового підкріплення сил чимось смачненьким. У невеличкому Фюрті достатньо ресторанів та кафе, тож пропонуємо вам короткий список закладів з найкращими оцінками відвідувачів та кухнею на різний смак та гаманець.

Grüner Brauhaus

Ресторан-пивоварня не доставить вам страви в апартаменти, але вас гостинно приймуть та нагодують в закладі. За 10-15Є можна міцно перекусити, спробувати справжнього німецького пива та зануритися в істинно баварську атмосферу. Величезна перевага цього ресторану — німецька кухня, адже ми їдемо за кордон спробувати на смак та дотик іншу культуру, а не їсти знайомі страви в далеких країнах. Величезна порція шніцелю та ковбаски — їх необхідно скуштувати в пивоварні, яку хвалять чистокровні німці.

Osteria da Michele

Смачна паста та піца для поціновувачів італійських страв. Равіолі, макарони з твердих сортів пшениці та різноманітні соуси — візитівки кухні, яку особливо люблять діти. Піца чи паста вартуватиме близько 10Є, ще за 5 можна скуштувати один з класичних десертів. У відгуках відмічають дружній персонал, неймовірний томатний соус та приємні ціни. Єдиний недолік — час очікування, деякі відвідувачі чекали на свої шість піц годину. Швидко перехопити карбонари з тірамісу та бігти далі за програмою може не вийти, тож краще не ризикувати в разі щільного графіку.

Stubenhocker

Невелике кафе, в якому можна перекусити бургерами з картоплею фрі. Після тривалих прогулянок містом варто дозволити собі насолодитися неймовірно смачною та не менш калорійною американською кухнею. Всередині затишно та комфортно, а відвідувачі оцінюють дуже високо напої та страви. Ціни не кусаються — за ті ж 10Є ви знайдете, що «закинути в топку» з меню.

Restaurant Penelope

Ресторан грецької кухні в Баварії — чому ні? Заряд свіжості в класичному соусі дзадзикі, смажені морепродукти та овочеві салати ощасливлять вас, якщо стейки та ковбаски дещо «приїлися» за тривалу подорож. Відвідувачам сподобалося обслуговування, смак страв та бюджетні ціни. Місцеві жителі сміливо стверджують, що це найкращий ресторан грецької кухні та він дійсно здатен на вечір перенести вас на рідні землі Афродіти з Аполлоном.

Chopstick Fürth

Ресторан паназійської кухні, що б воно не означало. Тут можна скуштувати різноманітні азіатські страви за доволі бюджетну ціну. Сучасні подачі порадують око цінителів краси в ресторанній сфері. Окрім зрозумілих спрінг-ролів, до китайського зеленого чаю тут можна замовити кокосово-манговий пудинг або пана-коту.

Komagene Fürth

Вегетаріанці та вегани тут теж без уваги не залишаться. Туристам з життєвим принципом не відбирати життя у тварин теж знайдеться, де перекусити. Вегетаріанські піти й бургери прийшлися до вподоби багатьом відвідувачам закладу. Поїсти тут зможе навіть економний турист без набитого гаманця — цінник більшості страв не сягає 5Є. Приємно, що в кафе потурбувалися про голодних мандрівників та створили вигідні сети з чотирьох страв. Бюджетно, швидко, смачно та без жертв — найкращий варіант для сучасного вегетаріанця, що приїхав подивитися Фюрт.

Спростити: важливі поради від «професійних туристів»

Більшість туристів полюбляє привозити з собою з подорожі пам’ятні сувеніри додому: магнітики, статуетки, тарілочки тощо. У Фюрті також можна придбати німецькі делікатеси чи всілякі приємності «на пам’ять». Для таких цілей радять завітати в магазин Die Bierothek та бутик raumStREBEN.

Молодим туристам може здатися нецікавим міський парк чи ратуша, але жива музика та танцпол у тихому баварському містечку теж знайдуться. Для танців особливо радять клуб A-Danceclub.

Таке воно — тихе та спокійне німецьке місто, яке вражає своїми затишком та гостинністю. Фюрт — найкращий варіант для відпочинку, якщо ви любите прогулюватися вузькими вуличками та розглядати європейські архітектурні споруди. Тут ви не знайдете шумних вечірок, казино, величезних палаців та багатоповерхових торгових центрів. Та хіба в цілих районах крамниць є така душа, якою вражає казкове містечко?

Тетяна Вишневська