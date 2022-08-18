Відпочинок на колесах: три захопливих веломаршрути Карпат

Велотуризм в Україні стрімко набирає популярність завдяки екологічності та доступності. Під час таких мандрівок людина стає ближчою до природи, бачить те, що є непомітним через вікно автомобіля.

Цей спосіб пересування отримав поширення завдяки популяризації здорового способу життя, а з недавніх пір таке пересування перетворилося на відпочинок. Саме так виник новий вид подорожей – велосипедний туризм. На відміну від інших засобів пересування, велосипед легкопрохідний транспорт, тому він ідеально підходить для гірських і лісних доріг. Особливо пощастило туристам на велосипедах в Україні, адже рельєф тут досить різноманітний, а природа постійно дивує своєю красою. Пропонуємо Вам кілька популярних маршрутів українських Карпат.

Маршрут «Яремче»

Протяжність: 6 км

Час: 1 година

Рівень складності: легкий

Визначні місця: Карпатський національний природний парк, водоспад «Дівочі сльози»

Цей короткий нескладний маршрут починається з автотраси в центрі Яремче. Спочатку він проходить асфальтною, а потім – ґрунтово-кам’яною дорогою, яка супроводжується плавними підйомами та спусками. Дорогою до водоспаду розташований відпочинковий комплекс «Ведмежа гора», де можна перепочити і поспостерігати за оленями і кабанами на території комплексу.

Майже вся наступна частина маршруту проходить лісом, з переїздом через невеликий струмок. Перед самим водоспадом «Дівочі сльози» буде недовгий спуск, який доведеться частково пройти пішки – і ось ви вже на місці. У спекотний день водоспад стає прекрасним місцем для купання, а у альтанці поряд можна перекусити та відпочити перед зворотнім шляхом.

Маршрут «Яблуниця-Ворохта»

Протяжність: 25 км

Час: 4 години

Рівень складності: середній

Визначні місця: околиці Ворохти, Яблуницький перевал

Цей маршрут складніший та довший за попередній, але краєвид, який вам відкриється, того вартий. Шлях починається з Ворохти в напрямку до с. Вороненко. Наступний пункт на шляху – це полонина, з якої відкривається захоплюючий вид на гори Петрос та Говерлу. Після полонин на Вас чекає короткий, але доволі стрімкий спуск, що виводить на шосе.

Воно проходить через Яблуницький перевал – місце, яке об’єднує долини річок Прут та Чорної Тиси. Також він є є найвищим в Українських Карпатах – 931 метр над рівнем моря. Однак не тільки своїми краєвидами відомий Яблуницький перевал. Цілий рік тут працює сувенірний ринок. Тут ви зможете не тільки купити традиційні гуцульські речі, як-от, вовняні шкарпетки, вишиванки або коци, але й вдосталь наїстися карпатських страв. Після перевалу знов потрапляємо на хребет і з’їжджаємо вниз екстремальним спуском. А далі – через міст назад до Ворохти та відпочинку.

Маршрут «Трускавець-Тустань»

Протяжність: 30 км

Час: 4 год

Рівень складності: складний

Визначні місця: мінеральні джерела в Східниці, Тустань

Це найскладніший з трьох маршрутів, що розпочинається в Трускавці. Перед стартом радимо прогулятися містом: відвідати центральний парк, бювет мінеральних вод, римо-католицький неоготичний костел та художній музей народного художника України Михайла Біласа. Дорога супроводжується складними спусками, підйомами, перевалами. Але всі ці труднощі компенсуються красивими гірськими пейзажами.

Вже у Східниці варто зупинитися біля джерел з мінеральними водами, які є навіть у лісі. Тустань – середньовічне місто-фортеця, що слугувало оборонним комплексом ще за часів Давньої Русі. Зараз до фортеці можна піднятися за допомогою зручного підйому. А ще там є джерело з гірською питною водою: там ви зможете поповнити свої запаси та відпочити. Поруч розташовані скелі та глибокий струмок, у якому приємно скупатися у спеку.

Переваги велотуризму

Переваг у такого виду подорожей досить багато, а от недоліки знайти буде важко.

Перш за все, велосипедний туризм дозволяє долати дуже великі відстані. Тільки у автомототуризмі відстані більші, однак, в останньому випадку Ви обмежені у виборі дороги можливостями транспортного засобу та позбавлені контакту з природою. Велосипед же дозволяє насолоджуватися швидкою зміною краєвидів та при цьому отримати максимальний спектр вражень, відчувати кожен метр дороги й подих вітру.

По-друге, як вже було згадано вище, великі відстані забезпечують швидку зміну вражень. У велосипедному поході ви можете один день пробиватися через сніги серед високих вершин, а на наступний вже засмагати біля теплого моря, або ж іти крізь густий ліс.

Зрозуміло, що активний відпочинок є неабияк корисним для Вашої фізичної форми. Варто мати хорошу фізичну підготовку для організації найпростішого походу з велосипедом, яким би коротким маршрут не виявився (а часто короткий – це часто запаморочливі підйоми та швидкі спуски).

Поради новачкам

Якщо Ви тільки-но зацікавилися велотуризмом, то варто обов’язково прочитати ці лайфхаки. На перший погляд вони можуть здатися простими, але не згадати про них не можна.

1. Насамперед, підготуйтеся до веломандрівки як фізично, так і морально. Залежно від складності та протяжності маршрутів, умов їх проходження та швидкості розрізняють декілька стилів та видів велопоходу, які вимагають різної фізичної підготовки. Подолання навіть найкоротшого маршруту не кожному під силу, особливо з першої спроби. Не менш важливою є й моральна підготовка.

2. Уважно обирайте велосипед. Можливо, у вас вже є один. Та якщо ви не певні, чи витримає він мандрівку у 20 кілометрів, то краще не ризикувати та підшукати надійніший варіант. Головною ознакою під час вибору залізного коня є зручність. Велосипед має бути зручним у посадці, у крутінні педалей, у виконанні трюків, у будь-чому. Після поїздки на 10 кілометрів вас не мають турбувати спина, руки чи шия. Щоб створювати собі як найменше проблем у велопоході, краще обирати не найдешевшу модель, міцність та надійність – це те, що Вам потрібно. Не забудьте і про зручний одяг та екіпірування. Бажано мати спеціальні велошорти, шолом, рукавички та захисні окуляри.

3. Якщо збираєтеся брати з собою речі, вам знадобляться багажник та спеціальний велорюкзак. Адже возити речі на спині не зручно та шкідливо для здоров’я.

Сьогодні велотуризм – це найбільш доступний з незначними витратами вид подорожі, тому що для нього потрібна наявність всього двох складників: велосипеда і бажання. Якщо у Вас присутнє бажання далі відкривати для себе неповторні ландшафти та нові горизонти України, то спробуйте зробити це на велосипеді. Нові неповторні відчуття – забезпечено!

Єва Окушко