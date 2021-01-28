Ворохта – відпочинок поза часом і простором

Українські Карпати завжди приваблювали своєю красою та загадковістю. У їхній природній простоті ховається справжня магія. Тут, одразу втрачається відчуття простору й часу, ніби все, що бачили ці місця, сконцентрувалося в одній хвилині. Саме за цим туди й линуть туристи.

Одним із найпопулярніших і найцікавіших місць у Карпатах є Ворохта. Це селище міського типу на Івано-Франківщині, яке щороку приваблює сотні туристів своєю магічністю. Це справжнісіньке диво посеред гір і лісів. На висоті 850 м над рівнем моря розташувалася місцина, повна пам’яток архітектури й історії. Цікаво й те, що ви ніби потрапляєте в минуле зі зрубами й кам’яними мостами. Але деінде проблискують досягнення сучасної цивілізації: супутникові тарілки, телевежі, декоративні альтанки з квітами.

Як дістатися?

Якщо ви вирішили поповнити свій туристичний альбом світлинами з мандрівки до Ворохти, то ось декілька варіантів маршруту.

1. Залізницею

З Одеси, Миколаєва, Харкова, Києва й Івано-Франківська, Полтави й Коломиї курсують потяги до Ворохти.

2. Перекладними

Цей варіант підійде тим, хто не може одразу скористатися першим. У такому разі найзручніше буде дістатися до Івано-Франківська чи Львова потягом, а звідти автобусом. Або навпаки: дістаньтеся автобусом до найближчого зі запропонованих міст відправлення й сядьте на потяг до Ворохти.

Порада: добре продумайте свій маршрут, зробіть його якомога зручнішим, прогляньте проміжні станції потягів, можливо, вам буде простіше сісти чи встати на якійсь із них.

3. Власним ходом

Ви можете скористатися своїм авто чи подорожувати, так би мовити, дикуном, збираючи масу цікавих пригод у дорозі. Так ви наповните вашу мандрівку яскравими емоціями, ризикнувши й сівши на бла-бла кар, спіймавши попутку чи навіть кинувши собі виклик і влаштувавши піший марафон.

Лайфхак!

Деякі туристичні агенції, готелі й гостьові будинки самі організовують трансфер до Ворохти. Це може бути найближча велика залізнична станція (Тернопіль, Львів, Івано-Франківськ) чи інше договірне місце. Така послуга може значно полегшити вам маршрут й зекономити гроші, адже зазвичай вона входить у вартість туру. До речі, якщо ви вперше у Ворохті, можливо, досвідчений гід стане вам у нагоді, розважаючи в дорозі.

Де зупинитися?

Гірський туризм зручний тим, що має декілька варіантів відпочинку на будь-який смак, тож тут точно кожен буде задоволений.

1. Дикунська пригода

Якщо ви справжній відчайдух і впевнений користувач намету й спального мішка, то можете влаштувати собі справжнє злиття з природою, вибравши будь-яку привабливу галявинку в Карпатському лісі. Це найбюджетніший варіант подорожі, адже ліс люб’язно прийме вас задарма. Тоді ви сам собі хазяїн, а ваші сусіди – білочки, пташки й олені. Але будьте з цим обережні! Окрім милих невинних тваринок, є й небезпечні: отруйні змії, ведмеді й вовки. Тому ретельно перевірте місце, попитайте в експертів, щоб бути впевненими у своїй безпеці. Так само слідкуйте за тим, щоб ви не порушили закон і раптово не увійшли в заповідну зону без дозволу. Бережіть природу й себе!

2. Напівдикун у компанії

Звісно, для любителів активного відпочинку на свіжому повітрі у Ворохті є кемпінги, де можна орендувати намет і спати просто неба. У таких місцях є душ і туалет, щоб привести себе до ладу, а також додаткові послуги на кшталт пралень і сушарок, кухонь, ресторанів, альтанок із мангалами, кінних прогулянок чи екскурсій. Таку пропозицію має, наприклад, готельно-відпочинковий комплекс « HotelsMIM ».

3. Комфорт серед гір

У Ворохті безліч готелів, гостьових будинків і навіть просто апартаментів для оренди. На який завгодно смак і гаманець можна знайти собі житло. Навіть якщо ви приїдете без попередньої реєстрації, на вулиці вас точно не залишать, бо пропозицій у Ворохті вистачить на всіх.

4. Усе включено

Якщо ви не любите кропітких планувань відпочинку, клопоту щодо приготування їжі й пошуків гіда, для вас є шикарний варіант – це туристичний комплекс. Найпопулярнішим із таких у Ворохті є готель мережі «365», який так і називається « Ворохта 365 ». Тут у вартість тижневого туру входить і проживання, і харчування, і розваги на території готелю, й екскурсії з професійними гідами, і трансфер до готелю з Тернополя чи Івано-Франківська. Також приємним бонусом є те, що на кожен день існує декілька варіантів екскурсій від музею до суперактиву з підняттям на гору. Також існує чимало факультативів на будь-який смак цілий рік.

Що подивитися?

1. Сторічний віадук

Перше місце, куди варто йти у Ворохті – це до старовинного кам’яного мосту. Дуже цікаво, що цю залізничну переправу збудували ще за часів Австро-Угорщини, а 130-метрова будівля досі тримається. Гарні знімки цієї архітектурної пам’ятки й багата її історія точно нікого не залишать байдужими.

2. Ворохтянський трамплін

Раніше Ворохта мала таку ж популярність, як нині Буковель, проте зараз підйомники вже не функціонують, а трампліни розбирають. Але все одно ці місця приваблюють і захоплюють погляд туриста. Також можна придбати щось на сувенірному ринку поблизу.

3. Святі місця

У Ворохті є дві раритетні релігійні пам’ятки – церква Різдва Богородиці й Богослужбова каплиця. Вони неодмінно перенесуть вас у добу козаків і національно-визвольного руху. Навіть не надто релігійні люди оцінять красу цих старих, але таких величних споруд.

4. Карпатські вершини в усій красі

Вам дуже пощастило! Ворохта має зручне й вигідне географічне розташування. Звідси можна потрапити до найпопулярніших відправних станцій багатьох туристичних маршрутів. Наприклад, за сім хвилин можна доїхати до Карпатського національного природного парку, де можна погуляти, помилуватися природою та розпочати шлях до деяких вершин. А за годину – до Заросляка. Це такий собі туристичний пункт відправлення з невеличким сувенірним ринком. Звідти починаються найпопулярніші маршрути: на Говерлу й Говерлянський водоспад, на озеро Несамовите, на гори Брескул, Пожижевську, Данціж.

Лайфхак!

Якщо ви самі не знаєте, як доїхати, чи боїтеся йти на гору без провідника, то можете скористатися послугами гідів прямо на станції (за оголошенням). Спитайте в місцевих, вони охоче допоможуть чи навіть самі стануть вашими екскурсоводами за символічну плату. Також багато туристичних комплексів і готелів так само, як із трансфером, пропонують окремо екскурсії з групою зі своїх корпусів, про це можна домовитися заздалегідь чи за один день.

5. Місця сили й насолоди

Від Ворохти зручно добиратися також і до популярних міст Західної України: Яремчого, Буковеля, Рахова, Івано-Франківська, Тернополя, Косова, Коломиї й інших. Там можна придбати сувеніри, сфотографуватися на фоні водоспадів Гук і Пробій, оцінити архітектуру, доторкнутися до гуцульських традицій, до історії.

Отже, Ворохта – справжнє серце активного відпочинку в Карпатах, але й для любителів музеїв й архітектури знайдуться цікаві місця. Тут можна відчути єдність із природою та предками, із головою пірнути в осучаснене минуле й місцеву далечінь, адже в Карпатах усе ціле, нерозривне й вічне!

Ірина Кобець