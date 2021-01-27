Тріо водоспадів українських Карпат

В Україні багато мальовничих куточків, де природа є творцем та талановитим майстром своєї справи. Одне з таких місць – водоспад! Але ми наведемо три найдоступніших та найближчих один до одного.

1. ЖЕНЕЦЬКИЙ ГУК

Розташований на території Карпатського національного природного парку на висоті 900 м над рівнем моря на потоці Женець(ліва притока Пруту), біля сіл Микуличин і Татарів (Надвірнянський район, Івано-Франківська область). До нього приблизно 6 км від траси, які турист зможе подолати пішки, або ж взяти в оренду позашляховик, вартість якого 500 грн в обидва напрямки. Ми обрали перший варіант і не пошкодували! Адже навколишня краса засніжених Карпат не змусила засумніватися у правильності цього вибору.

Утворився водоспад у післявоєнні роки в результаті повені. Вода вільно падає з висоти 15 м.

Місце прославилося тим, що неподалік розташована резиденція колишнього президента України — Віктора Ющенка. І замість стежки до водоспаду веде цілком добра дорога зі шлагбаумом при в’їзді.

Чому має саме таку назву?

Місцеві жителі назвали водоспад Гук через шум, гул, що доноситься від нього.

Розташування: До Женецького водоспаду від траси Микуличин — Ворохта (бл. 6 км) спочатку йде асфальтована дорога (приблизно до середини), а далі добра ґрунтова.

На відстані близько 2 км від водоспаду розташований менш відомий Нарінецький водоспад.

Вартість входу: 15 грн — вхід для дорослого; 10 грн – дитячий.

2. ВОДОСПАД ПРОБІЙ у Яремче

Найбільш знана та відвідувана місцина цього міста.

Пробій(інша назва — Яремчанський водоспад) — каскадний водоспад в Українських Карпатах, на річці Прут. Розташований у межах міста Яремче, Івано-Франківської області. Утворився в нижній частині Яремчанського каньйону річки Прут, у місці виходу на поверхню стійких до ерозії гірських порід — ямненських пісковиків(верхні шари) та аргілітів і алевритів(нижні шари).

Над водоспадом знаходиться пішохідний місток, завдовжки дванадцять метрів та заввишки 20 м. Побудований був вже давно, але як і раніше лишається міцним. Є улюбленим місцем для тих, хто полюбляє дивитися на бурхливі потоки води, що біжать вниз.

Чому саме Пробій?

Водоспад отримав таку назву не через свою красу і навіть не через висоту, а через те з якою потужністю потік пробивається крізь скелі і спадає вниз. Водоспад немов «пробиває» шлях річки Прут серед гірських порід, скидаючи вниз величезну кількість води, звідси і назва — «Пробій». Вода в ньому котиться по камінню з невеликої висоти(близько 8 м), проте навесні, коли гірський сніг починає танути, буває дуже повноводним.

Водоспад розташований в самому серці Яремче, на вулиці Петраша, тому блукати не доведеться.

Вхід вільний.

3. СРІБЛЯСТІ ВОДОСПАДИ

Одним із найбільш відвідуваних місць у селі Шешори є Сріблясті водоспади, або Великий та Малий Гуки.

Через село Шешори протікає гірська річка Пістинька, яка є правою притокою знаменитої річки Прут. Саме в самому центрі села, на цій самій річці утворилися два паралельні водограї. Їх висота 3 та 5 метрів. Бурхливі гірські води проклали собі шлях крізь величезні брили пісковиків.

Чому має таку назву?

Шум водоспаду наскільки голосний, що отримав від місцевих назву «Гук». Інша назва — «Сріблясті водоспади» зумовлена тим, що краплі води, виблискуючи на яскравому сонці, створюють враження дорогоцінного каміння.

Як дістатися до Сріблястих водоспадів?

Не дивлячись на те, що гірська річка бере свій початок високо в горах, вода в ній тепла та чиста. Щоб дістатися до Гука, не потрібно проходити довгий та нелегкий шлях, адже знаходиться він майже в центральній частині села Шешори. Ці дві особливості роблять Сріблясті водоспади надзвичайно популярними серед туристів не тільки з усієї України, але й Європи та Азії.

Від траси до водоспаду можна дістатися як автівкою(кілька хвилин), так і пішки(хвилин 10-15).

Вхід вільний.

Там же радимо відвідати заклад української кухні під назвою «Аркан», який знаходиться попід трасою, де зібрано найпопулярніші страви карпатської національної кухні. Зверніть увагу на ці позиції: грибна юшка, банош, підпалка та креплики! Впевнена, що ви залишитеся задоволеними та неодмінно захочете повернутися сюди ще!

Створена самою природою картина цих водоспадів закарбується в пам’яті кожного.

Єлизавета Кушнір