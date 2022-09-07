Подорож на острів Іскія – італійське вулканічне диво

Усі ми втомлюємося від шуму міста, великої кількості роботи та переживань. Багатьом хочеться відпочити у спокійному місці й поєднати це з користю для здоров’я. Ідеальний варіант — острів Іскія, де є термальні води, неймовірні пляжі та атмосфера старої Італії.

Іскія – вулканічний острів у Тірренському морі, що пропонує порцію італійської краси, духу та гостинності, із порцією ностальгії за Італією минулих років. Порівняно із сусіднім островом Капрі, де величезна кількість туристів, Іскія дуже спокійне місце з незвичайними пляжами, термальними басейнами та цікавою історією!

Як дістатися до місця призначення?

Найшвидший спосіб дістатися до Іскії – прилетіти до аеропорту Неаполя Каподичино. Обов’язково заздалегідь забронюйте квитки на пором з Неаполя на острів. Зійшовши з порома, ви можете орендувати автомобіль чи поїхати на таксі у будь-яке місто.

Іскія Порто – галасливий комерційний центр, а у сусідньому Іскія Понте відчувається атмосфера старого світу. Якщо ви хочете попіклуватися про здоров’я, то рекомендуємо Вам поїхати до Казаміччола Терме. Воно має найбільшу концентрацію термальних джерел.

Барано-ді-Іскія відоме пляжем Маронті, найбільшим на острові. І два чарівні міста — Лакко Амено з його красивою гаванню для яхт, і Форіо з мальовничим старим містом.

Готель – запорука приємного відпочинку

На острові безліч варіантів готелів, від розкішних до бюджетних. Можна орендувати віллу або апартаменти, що дозволить вам провести відпустку усамітнено та з комфортом. Тож пропонуємо Вам декілька варіантів:

Готель сімейного типу «Hotel Ulisse» розташований за 50 метрів від моря та за 10 хвилин від історичного центру міста Іскья-Понте. Для гостей є сад із двома відкритими басейнами з гідромасажем. У деяких номерах є балкон, звідки відкривається вид на замок Арагона і Неаполітанську затоку. Вранці гостей очікує «шведський стіл». Ціна за одну ніч 1429 гривень.

Наступний варіант вже у старому місті Форіо. Ціна на двох за одну ніч 4000 гривень. Готель «Parco Maria Terme» відомий своїми термальними басейнами та грязелікуванням. У готелі є парк, 3 басейни з термальною водою та ресторан. З номерів відкривається чудовий краєвид на сад, море або басейн. У спа-салоні «Parco Maria Terme» пропонується грязелікування з місцевими грязями з печер.

Апартаменти «OraBlu Sunset Sea-view» розташовані недалеко від затоки Сан-Монтано та пляжу Іль-Фунго. Апарт-готель має сад, барбекю та сонячну терасу. Пляж Чіайя розташований за 600 метрів від апартаментів. Ціна за одну ніч на дві людини 3300 гривень.

Звичайно, Іскія це не тільки термальні води, тут є багато цікавих пам’яток з їх особливим шармом та цікавими легендами!

Арагонський замок, або замок на вулканічній скелі

Це напевно один із самих унікальних замків, яких ви коли-небудь бачили. Унікальність полягає в тому, що Арагонський замок, розташований на власній вулканічній скелі. Вигляд замку, що немов пливе прямо по водній гладі, справді ефектний.

Сьогодні замок роду д’Авалос став візитівкою. Його було зведено ще 474 р. до н. е. Він часто служив притулком жителів острова, які ховалися від піратів та пережив розквіт у 16 ​​столітті після того, як скелю з’єднали з островом кам’яним мостом.

До наших днів збереглися: монастир ордена Кларисс і моторошний монастирський цвинтар, де поховані клариссинки. У клариссинки віддавали дівчат зі знатних сімей, яких було невигідно видавати заміж. У монастир вони йшли назавжди й більше його не покидали.

Ще одна специфічна пам’ятка замку – Музей тортур з повним арсеналом знарядь для ув’язнених та військовополонених. Релігійна архітектура представлена ​​частково зруйнованим собором Успіння, там знаходяться фрески 11-12 століть, які прикрашають стіни собору. Збереглася і церква Непорочного Зачаття, збудована на місці старовинної каплиці.

Термальні парки. Сади Посейдона

Термальні джерела – це основна причина відвідин острова. Близько 300 джерел б’ють цілий рік. У термальній воді містяться солі, мінерали, сульфати тощо. Комплексна дія лікувальних вод, грязей, піску та морського клімату дає ефект вже на другий день. Сюди приїжджають лікуватись від різних захворювань.

Сади Посейдона — це найбільший термальний парк Европи, в якому знаходяться понад 20 різних басейнів з водою від 15 ° до 40 ° C, величезна старовинна римська парова баня в скелі, що палахкотить жаром від гарячих джерел, медичний центр з новітнім обладнанням, а також найкращий на острові півкілометровий пляж.

Пляжі, від яких перехоплює дихання

Пляжі розкидані по всьому острову, хоча багато з них мають темніший, вулканічний колір піску, наприклад неймовірний пляж Маронті, який розташований серед скель. Незважаючи на те, що цей пляж знаходиться на далекій відстані від цивілізації, тут є все потрібне. Зокрема, у розпорядженні туристів є бари та шезлонги. Якщо у Вас є дітки, то краще пійти на пляж Сан-Монтано, тому що на Маронті достатньо глибоко.

Пляж Сан-Монтано — це рай для тих, хто любить дику природу. Довгий та не глибокий вхід у море, теплий пісок та гарні краєвиди – це головні переваги пляжу. Зовсім поряд розташовані гарячі джерела. Варто відзначити і кришталево чисте море.

Щоб відчути атмосферу справжнього італійського літа, обов’язково проведіть день у пляжному клубі. Giardino Eden – це спокійна гавань, де ви можете пообідати стравами місцевої кухні, а потім поплавати з видом на Арагонський замок. А пляжний клуб La Scannella відомий своїм виходом на пляж із шезлонгів, буквально підвішених до краю скелі.

Анна Запша

(фото автора)