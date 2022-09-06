Париж через призму кінематографа: подорож шляхами кіногероїв

Париж — місто, сповнене пам’ятками, архітектурою, мистецтвом, модою, та культурою, що робить його приголомшливим полотном для створення фільмів і телешоу. Режисери обирають його для романтичних кіноробіт, адже він є символом кохання. Чи було вам колись цікаво, де знімали ваш улюблений фільм чи серіал?

Через призму кіно можна відчути всю атмосферу якого завгодно міста чи країни. Безліч режисерів намагаються показати глядачам всі найгарніші куточки світу, обираючи місця зйомок дуже ретельно, аби досягти дивовижні кадри. В кадр фільму можуть потрапляти відомі локації, а також нетуристичні місця, комбінація яких дозволяє відчути справжню атмосферу міста навіть через екран монітора.

У столиці Франції знімали багато знаменитих фільмів й серіалів, таких як: “Перед заходом сонця”, “Початок”, “Червоне повідомлення”, “Емілі в Парижі”, “Північ в Париж”,“Амелі”, “Париж, коли там спекотно”, “Вікенд у Парижі”. А також мультфільми, на створення яких надихнув Париж: “Рататуй”,“Балерина”. Кожного туриста зачаровують стародавні вулички цього міста, смачні круасани, архітектура, яка наповнена стародавньою вишуканістю і, звичайно, Ейфелева вежа, яка часто стає причиною приїзду в це місто.

Емілі в Парижі

Емілі в Парижі — один із найзнаменитіших серіалів Netflix.

Напевно, всім відомий серіал про Париж від Netflix, в головній ролі якого Лілі Коллінз. Саме в цьому серіалі в одній із серій другого сезону, показали скандальний образ українки-крадійки, що своєю чергою обурило багато українців. Яскравий стиль головної героїні, кокетливий гумор, легкий сюжет, колорит Парижа закохали в себе багатьох.

Серіал розповідає про американку, яка приїхала в Париж по роботі в маркетингову компанію на рік, не знаючи мови. Протягом серіалу Емілі знайомиться з друзями, зустрічає кохання(можливо навіть безліч службових романів), які надалі допомагають пройти їй всі перешкоди, що трапляються з нею на момент перебування у Франції і на шляху кар’єрного росту. Цей серіал прекрасно розкриває справжню натуру французів, зокрема парижан, показуючи неперевершений колорит та культуру Парижа.

Впродовж всього серіалу, Емілі буває у вкрай цікавих місцях Парижа. Зокрема в місцях з приголомшеним видом на Ейфелеву вежу, які зачаровують з першого погляду:

Сад Jardin du Palais Royale

Це розкішний сад, у якому головна героїня зустрічає майбутню подругу. Сад був побудований у 1633 році. Він оточує замок Пале-Рояль, який з’явився трішки раніше — у 1674 році. Знаходиться він поблизу Лувра.

На території саду розташовані красиві алеї та численні квіти, які створюють цьому місцю яскраві відтінки та пахучі запахи. Історія цього містечка насправді велика та цікава. Протягом довгого часу у ньому жили королівські сім’ї, що дає саду особливу розкішну атмосферу. Цей сад, мабуть, найкращий варіант для спокійної прогулянки в Парижі.

Ресторан Terra Nera

Ресторан Габріеля, головного героя, з яким Емілі має складні любовні стосунки. У серіалі ресторан має назву «Les Deux Compères», який насправді має назву італійське бістро Terra Nera, своєю чергою знаходиться на вулиці 18 Рю дез Фосс Сен-Жак , недалеко від Пантеона.

Ресторан відіграє немаленьку роль у серіалі. Адже він є одним із місць, де розгортається сюжет і де відбуваються одні із ключових сцен. Мабуть, після прем’єри серіалу, це місце набуло ще більшою популярністю. Також для залучення шанувальників серіалу ресторатори створили спеціальне меню «Емілі в Парижі»: італійський сир бурата, яловича вирізка «Лімузин», рукола під 50-річним бальзамічним оцтом і десерт «Тирамісу». Тому, це чудовий вибір завітати до нього на вечерю з друзями та сім’єю.

Міст Alexandre III

Міст Олександра III — одноарковий міст, побудований в 1900 році в стилі ар-нуво. Його вважають найкращим містом в Парижі. На ньому знімали досить відвертий рекламний ролик парфумів. Він ідеально підходить для прогулянки містом.

Міст веде до Єлисейських полів і перетинає Сену, відкриваючи чудовий краєвид на річку та околиці. Він є монументальним мостом, побудованим разом з Великим і Малим палацами на честь Всесвітньої виставки 1900 року.

Міст відкриває прекрасний вид на Ейфелеву вежу, з якого можна зробити найкрутіші світлини для соціальних мереж.

Ресторан Ralph’s

Ralph’s — єдиний ресторан в Парижі, де розмовляють англійською мовою. Він створений відомим американським дизайнером Ральфом Лореном і розташований на бульварі Сен-Жермен на Рів Гош.

Одним із найпопулярнішим бургером ресторану є бургер з трюфелем. Меню наповнене різноманітними бургерами, стейками, розроблене особисто модельєром, прекрасно створюють автентичність американського обіду.

Серед американців в Парижі, ресторан має великий попит. Всі, кому трішки набридла паризька метушня або скучили за традиційними бургерами, знаходять прихисток саме в ньому.

Театр Le Palais Garnier

Ще одна сцена, дія якої відбувається в культовій Паризької пам’ятки – Оперному театру Пале Гарньє XIX століття. Де Емілі дивиться на Лебедине озеро і ділиться своєю любов’ю до Gossip Girl з дизайнером П’єром Кадо.

Театр вважається одним із найголовніших будівель Парижа. Він входить до списку найзнаменитіших театрів світу та є справжньою перлиною Парижа.

За свою історію він змінював три назви, зрештою зараз він має назву архітектора цієї будівлі – Шарль Гарньє. Театр належить до епохи великих перетворень міста, втілених Наполеоном III й префектом Османом. Вигляд опери насправді зворушує. Зовні, як і всередині, все просякнуто розкішшю. Варто вам зайти всередину, перед вами відкриваються легендарні сходи, зал з куполом, розписаним Марком Шагалом, золоту галерею, імператорську ложу.

Будівля передає дух різних стилів, зокрема неокласицизм та бароко. Ви можете потрапити в театр не тільки як глядач, а і як турист. Ціна входу в оперу до 26 років — 8 євро, після 26-12 євро. Також, якщо у вас буде час — можете відвідати п’єсу, купивши квиток виставу.

Готель Plaza Athénée

Вважається одним із найкрасивіших і найдорожчих готелів Парижа, куди Емілі відправляється на пошуки навіженої актриси Brooklyn Clark, про яку їй довелося піклуватися.

Плаза має різні розваги, які доволі специфічні для готелю. Один із них — каток, відкритий з листопада до лютого і розташований у внутрішньому дворі. Він зовсім невеликий, оточений стінами готелю з усіх боків – це і створює особливу, затишну, новорічну атмосферу.

Влітку тут стоять столики та працює ресторан La Cour Jardin, а взимку з’являються вогні та ялинки. Ще у готелі знаходиться спа-центр Dior Institut, аналогів якому немає більше ніде у світі. За час існування Plaza Athénée у ньому зупинялися Френк Сінатра та Марлен Дітрі. Це далеко не весь список гостей. У готелі розміщені фотографії гостей, які можна подивитися у лобі готелю.

Якщо у вас буде можливість, загляньте в люкс Haute Couture з видом на Ейфелеву вежу, – звідси відкривається найкращий краєвид на місто.

Музей L’Ateliers des lumiere

Художня локація, де Емілі перебуває на, так званому, трійному побаченні з подругою Каміль та її хлопцем Габріелем. Унікальний артцентр, де представлені класичні твори на захопливих виставках з музикою і відео.

Музей чудово підійде для справжніх цінителів мистецтва та шанувальників Ванг Гога, адже відвідувачі можуть повністю понуритись в його картини, спроєктований на стінах.

Час відвідування музею “плаває”:

З понеділка до четверга на виставку можна потрапити з 10:00 до 18:00, у п’ятницю та суботу з 10:00 до 22:00, а в неділю з 10:00 до 19:00.

Ціна за квиток теж коливається та ділиться на категорії: повна ціна — 16 євро, для літніх людей — 15 євро, для людей з обмеженими можливостями — 13 євро, ціна для молоді(6-25 років) — 11 євро, а для сімей(2 дорослих, 2 дітей) — 48 євро.

Північ в Парижі

Фільм розповідає про письменника і сценариста Гіле, який приїжджає на канікули в Париж разом з нареченою Інес і її багатими консервативними батьками Джоном і Хелен. Гіл — безнадійний романтик, він захоплюється епохою ревучих двадцятих і впевнений, що йому варто було жити в той час. Він хоче кинути кар’єру сценариста в Голлівуді, переїхати в Париж і написати свій перший роман, за що його засуджують Інес і її сім’я.

У фільмі герої відвідують багато музеїв та перебувають у різних куточках міста. Одні із них:

Музей Rodin

Герої розглядають знамениту скульптуру “мислитель” Огюста Родена, про який їм розповідає гід.Пол вступає з нею в суперечку, намагаючись справити враження на людей поряд.

Музей Родена вважається одним із найбільш відвідуваних в місті.Він являє собою особняк, оточений розкішним парком. Побудований він був в кінці XVII столітті. У стінах цього особняка в стилі рококо бували найвідоміші люди мистецтва — художники, поети, танцюристи, музиканти, скульптори, такі як, наприклад, поет Жак Кокто чи художник Анрі Матісс. Також музей розташований ще в передмісті Парижа, Медоне.

Час роботи: щодня з 10: 00 до 17:45, щосереди — до 20:45;Понеділок — вихідний.

Ціна за квиток: для дорослого 13 євро, до 18 років — безкоштовно. Потрапити до музею можна декількома способами:

За допомогою метро: до ст. “Varenne” (лінія 13) або ст.» Invalides” (лінія 13, лінія 8),

На автобусі – до зуп. “Bourgogne” № 69, до зуп” “Saint-François-Xavier” № 86, до зуп.» Saint-François-Xavier” № 82, 92,

Або ж за допомогою власного або орендованого автомобіля.

Музей Le Musée de l’Orangerie

Картинна галерея у Парижі. Будівля, зведена ще в 1852 році, використовується як галерея з 1927 року. В будівлі не завжди були представлені художні витвори митців Ще на момент створення, галерея була теплицею для апельсинових дерев у зимову пору.

У ній вітає дух знаменитих імпресіоністів і постімпресіоністів. У музеї Оранжері зберігається колекція Жана Вальтера і Поля Гійома, зібрана на початку XX століття торговцем творами мистецтва Полем Гійомом і його дружиною Доменікою.

Художні роботи в музеї розташовані на трьох поверхах. Нульовий поверх включає кілька залів, де розташовані великі роботи Клода Моне з серії «Латаття». На мінус другому поверсі розташовано кілька залів робіт різних художників. Й основна колекція, що знаходиться в постійній експозиції, крім робіт Клода Моне, містить понад 140 творів відомих майстрів Гогена, Ренуара, Сезанна, Пікассо і Модільяні.

Після екскурсії по музею також можна відправитися на прогулянку по чудовому саду Тюїльрі. Прогулянка по саду стане прекрасним доповненням до екскурсії по музею Оранжері: окрім водойм, тут можна побачити статуї Родена, Джакометті й Майоля.

Церква Saint-Étienne-du-Mont

Де головний герой Гіл гуляє по нічному Парижу після дегустації та губиться в лабіринті вулиць. Сент-Етьєн-дю- Мон — католицька церква на пагорбі Святої Женев’єви в Парижі. Церква будувалася з 1494 по 1624 рік і має декілька художніх стилів: ренесансу, бароко і готики. Кожна частина церкви має характеристики певного стилю, мікс яких створює повноцінну картину.

Подивитися на цю архітектурну споруду варто хоча б тому, що тут знаходиться гробниця з мощами покровительки Парижа Святої Женев’єви, яка за легендою в 451 році захистила місто від навали гунів.

Ресторан Le Grand Véfour

Тут Гіл з нареченою і її батьками відзначають відкриття нового підприємства батька Інес Джона в Парижі.

Заклад відкрився ще в 1784 році й тоді називався Café de Chartres. У 1820 році його викупив ресторатор Жан Вефур і перейменував заклад в Le Grand Véfour, шеф-кухар якого Гі Мартан. Зараз ресторан має дві зірки Мішлен. Ціни тут доволі високі: невелика порція равіолі з качиною печінкою і трюфельним кремом обійдеться в 98 Євро. Але, якщо ви палкий прихильник фільму, сюди варто потрапити.

Зазвичай саме кінематограф спонукає нас до подорожей. Різні кадри у фільмах надихають нас потрапити в ті місця, де відбувались зйомки кіно, де знаходились ваші улюблені актори та герої. Лувр, Ейфелева вежа, Монмартр, Тріумфальна арка, Єлисейські поля, Норт Дам де Парі — це все про Париж. Ці місця характеризують його та створюють особливу атмосферу місту. Париж – це також про різнобарвність, про багатокультурність, яскравість. Тому, аби відчути справжній його“ дух”, потрібно обов’язково туди приїхати й насолодитися прогулянками вузенькими вуличками, розкішною архітектурою, скуштувати смачні свіжоспечені круасани й звичайно потрапити в місця зйомок улюблених кінофільмів.



Богдана Богданова

