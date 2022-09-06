Литовський Тракай – місто, де історія на кожному кроці

Тракай місто поблизу столиці Литви, що поєднує в собі історію та комфортний і сучасний відпочинок. Хоча саме місто невелике, його населення трохи більше 4 000 людей, але на вихідні воно переповнене туристами. Тракай варто відвідати, щоб побачити стародавні замки і садиби, музеї та пам’ятники, а також відпочити біля води.

Місто називають історичною столицею Литви, бо колись воно було резиденцією правителів Великого князівства Литовського. Тракай заснував відомий литовський князь Гедимін ще у 14 столітті та зробив столицею країни. Відтоді місто розбудовувалось та покращувалось. У 1991 році було створено Тракайський національно-історичний парк.

Ще одна назва Тракаю – “Місто озер”. За легендами, саме через дивовижну природу князь Гедимін обрав цю місцину. В місті розташовано близько 200 озер і багато зелених насаджень. Отож туристи приїжджають у місто не тільки заради історії, а й щоб розважитись на воді. Катамарани, вітрильні човни, сапсерфінг і плавання – усім цим Ви зможете насолодитись тут.

Для початку: як дістатись?

Якщо Ви подорожуєте Литвою і хочете відвідати Тракай, то у Вас є декілька варіантів.

Перший — це подорожувати машиною. Тут є багато плюсів. Через невеликий розмір країни дорога ,наприклад з Вільнюса до Тракаю, займає небагато часу. Та ще й такий тип подорожі досить комфортний, бо Ви зможете взяти з собою приладдя для відпочинку на воді.

Але є й мінус – місце паркування. В Тракаї досить багато, як для маленького міста, паркінгів, ціна коливається від 1 до 1,50 євро за годину. Та ще й місцеві за плату, десь у 5 євро, можуть дозволити припаркувати машину біля свого дому. Але все одно для тієї кількості туристів, що відвідують це місце кожні вихідні, цього замало. Хоча є лайфхак – приїхати в будній день.

Або, щоб не шукати місце парковки, можна доїхати потягом. Потяг відходить від залізничного вокзалу Вільнюса та за 30-40 хвилин доставить вас у Тракай. Квиток коштуватиме від 2.40 до 4.40 євро, в залежності від класу, який ви оберете.

А ось обійти місто можна й пішки, бо площа Тракаю лише 11 км2, а усі визначні місця знаходяться поруч. До того ж інфраструктура міста зробить вашу пішу подорож комфортною.

Якщо ж Ви полюбляєте велосипеди, то Вам буде не дуже зручно, бо велосипедних доріжок небагато і немає місць для паркування.

Що подивитись?

Насправді, на кожному метрі цього міста ви знайдете щось цікаве. Отож ми обрали декілька місць, які точно варто відвідати.

Садиба Ужутракіс: будинок, що застиг у минулому

Ця садиба була побудована литовським графом Юозапом Тишкявічюсом у кін.19 на поч 20 ст. У часи Другої світової війни тут був госпіталь, у повоєнні роки – санаторій для високопосадовців радянського союзу, а згодом піонерський табір. Наразі у будівлі розміщено музей.

Екскурсія розпочинається з підвалу. Тут просторі зали, в яких розміщено старі фотографії будівлі, прилеглої території та сім’ї перших власників. На вході розташовані стенди з папірцями, на яких можна прочитати про сім’ю Тишкявічюс. Є переклади литовською, польською та англійською мовами.

На першому поверсі та частині другого в усіх кімнатах відтворено інтер’єр, що був тут у 20 столітті. Ви можете ходити по кімнатах, тому що немає жодних загороджень, обережно торкатись речей та зробити атмосферні фотографії.

Інша частина другого та третій поверх відведені під виставку сучасноuо мистецтва, що трішки контрастує з попередніми приміщеннями. Тут Ви зможете насолодитись картинами різних стилів й іншими артоб’єктами.

Навколо садиба оточена великим парком, який наповнений безліччю скульптур. До деяких прокладена доріжка, а інші потрібно шукати у хащах. Також на території є набережна та оглядовий майданчик з видом на озеро і Тракайський замок.

Плюси:

– Маленька кількість відвідувачів

– Низька ціна за квиток(3 євро за дорослого та 1.50 для дітей, студентів та пенсіонерів)

Мінуси:

– В парковій зоні часто фотографуються наречені, отож зробити гарні фото на природі буде складно

Тракайський острівний замок: фортеця на воді

Це єдиний у Східній Європі замок, що побудований на воді. Саме він є візитною карткою міста, тому його варто відвідати. Його будівництво у 15 столітті розпочав князь Кейстут, а продовжив його син Вітовт.

Будівля оточена озером Гальве і веде до неї лише один міст. Зараз тут розміщено Тракайський історичний музей, що дає можливість відвідувачам ознайомитись з історією не тільки замку, а й усього міста. У залах каземату виставлені різноманітні колекції старовинних речей від курильних трубок до скляного посуду, також в деяких залах відтворено автентичний інтер’єр. А у дворі розміщенні середньовічні приладдя для покарання злочинців.

Тут часто проводять музичні фестивалі, різні конференції та святкують національні свята.

Після відвідування музею, можна насолодитись красою природи та орендувати водний транспорт, щоб роздивитись замок ззовні.

Плюси:

– Комфортна інфраструктура для туристів: продумані місця для відпочинку та безкоштовні вбиральні

Мінуси:

– Велика ціна квитку(12 євро)

– Велика кількість людей у вихідні

Музей шоколадних скульптур: смаколики, які шкода з’їсти

Невелике, але затишне кафе, де можна випити каву та пригоститися шоколадними виробами. Бонусом на касі можна попросити квитки до музею, де розміщенні дракон, балерина, Чеширський кіт, пірат та багато інших персонажів і всі вони з шоколаду.

Є три кімнати, якими Ви блукаєте і можете зблизька роздивитись солодкі вироби мистецтва.

Плюси:

– Невелика ціна за квиток(5 євро)

– Можливість підкріпитись під час екскурсії

Мінуси:

– Маленька кількість експонатів

Підсумуємо:

Подорож Траскаєм – це одноденна прогулянка, за яку Ви зануритесь в історію Литви та її культуру, а також зможете насолодитися відпочинком на природі біля води.

Цікавої та приємної подорожі!

Олександра Бовтрук

(фото автора)