Найяскравіші фестивалі світу: відчуй справжній дух країн

Зазвичай ми відвідуємо якусь країну через те, що хочемо подивитися на місцеві визначні пам’ятки, скуштувати традиційну кухню і побачити те, чого не побачиш ніде більше. А що на рахунок того, аби розпланувати поїздку так, щоб зуміти потрапити на грандіозну подію?

Так, мова йде про традиційні свята, карнавали та фестивалі. Адже що, як не свято, чудово демонструє і культуру, і кухню, а також особливості кожної країни? Далі розповімо про деякі цікаві події в різних куточках світу.

Фестиваль ліхтарів (元宵节), Китай

За місячним календарем, через два тижні після Китайського Нового року, мешканці відзначають Фестиваль ліхтарів, або «Юань Сяо Цзе». У 2023 році дата святкування припала на 5 лютого.

Легенда про походження фестивалю починається з розповіді про Нефритового Імператора (Ю Ді), що розлютився на містян за вбивство своєї дорогоцінної гуски. Він планував знищити їхні домівки вогнем, але цьому завадила фея, яка порадила людям запалити ліхтарі по всьому місту. Імператор, обдурений яскравим світлом, вирішив, що місто вже охоплене полум’ям і відпустив свою ідею помсти. Місто було помилуване, і на подяку люди продовжували щорічно відзначати цю подію, розносячи містом різнобарвні ліхтарі.

Сьогодні ж, свято, здебільшого, спрямоване на примирення та прощення. Під час фестивалю будинки прикрашають різнобарвними ліхтарями, часто з написаними на них загадками: людина, яка відгадає таку загадку, отримує від господарів невеликий подарунок.

Фестивальні урочистості також включають танці левів та драконів, паради та феєрверки. Серед їжі дуже поширені маленькі кульки з клейкого рису, наповнені фруктами та горіхами, що називаються юаньсяо, або тан’юань. Кругла форма куль символізує цілісність та єдність усередині сім’ї.

Венеційський карнавал (Carnevale Di Venezia), Італія

Одне з найбільших свят, яке триває від двох до трьох тижнів та відзначається за 40 днів до Великодня.

У минулому носіння венеційської маски було для людей способом приховати свій соціальний статус та ідентичність і вільно спілкуватися з будь-ким. Це дозволяло взаємодіяти з різними соціальними верствами без осуду.

Основні події карнавалу відбуваються на площі Сан-Марко. На сцені проходять конкурси на найкращий карнавальний костюм та найкращу карнавальну маску. Це чудове місце, аби насолодитися святом та побачити, як вдяглися люди, адже різноманітність, креативність і яскравість костюмованого вбрання вражає.

Знаменитою кулінарною традицією Венеційського карнавалу є фритолі – це солодкі оладки, які можна начинити вершками і посипати зверху цукровою пудрою.

День Мертвих (Dia De Los Muertos), Мексика

День Мертвих – дводенне свято у Мексиці, що з’єднує живих і мертвих. Святкування починається опівночі 1 листопада, в День Маленьких Янголів (Día de los Angelitos) коли, як вважається, духи всіх померлих дітей возз’єднуються зі своїми сім’ями на 24 години. Сім’ї споруджують вівтар ofrendas (підношення), з улюбленими закусками, цукерками, іграшками та фотографіями померлої дитини, щоб заохотити їхній візит у світ живих.

Опівночі наступного дня (2 листопада) святкують вже День Померлих Дорослих («Día de los Difuntos»). Ніч наповнена сміхом та веселими спогадами, як і напередодні. Сім’ї разом грають у ігри, згадують своїх близьких та танцюють, поки в їхньому місті грає місцевий оркестр.

Пізніше, опівдні, люди збираються разом у своїх містах, розфарбовують свої обличчя Калаверою (символом свята у вигляді черепа), та влаштовують паради на вулицях. Відвідування кладовища також є звичайним явищем в останній день, оскільки сім’ї йдуть прикрашати могили квітами календули, подарунками та цукровими черепами з іменами померлих.

«День мертвих – це свято, коли згадують близьких, розділяючи з ними трапезу так, ніби вони були живі».

Октоберфест (Oktoberfest), Німеччина

Октоберфест – найбільший у світі фестиваль пива, щорічно проводиться у Мюнхені протягом двох тижнів та закінчується у першу неділю жовтня.

16-денна вечірка щорічно приваблює понад 6 мільйонів людей, які споживають 1,5 мільйона галонів пива, 200 000 пар свинячої ковбаси та 480 000 смажених на рожні курчат. Октоберфест насправді є одним із найбільших та найприбутковіших туристичних подій Мюнхена.

А почалося все 12 жовтня 1810 року зі святкування одруження баварського наслідного принца Людвіга і саксонсько-хільдбургхаузенської принцеси Терези. Жителі Мюнхена були запрошені приєднатися до свята, яке проходило протягом п’яти днів на полях перед міською брамою. Головною подією оригінального Октоберфесту були перегони на конях.

Наразі, окрім смачного пива та закусок, Октоберфест відомий маршами, полькою та музикою: мелодії у стилі диско і рок, німецькі народні пісні, і навіть міжнародні хіти на кшталт «Country Road» та «Y.M.C.A.».

Вечір продовжується, музика стає голосніше, і все більше і більше людей починають співати, взявшись за руки і розгойдуючи пивні кухлі з боку в бік, дехто стоїть, погойдується і танцює на лавах, або столах. Перед кожною перервою група вимовлятиме «ein Prosit der Gemütlichkeit», тост за задоволення, затишок та розслаблення.

Фестиваль повітряних куль (Balloon Fiesta), США

З невеликої групи з 13 повітряних куль у 1972 році свято в Альбукерці перетворилося на найбільшу подію у світі повітряних куль. Фестиваль, який проводиться щороку в перший тиждень жовтня, наразі включає близько 600 повітряних куль та 700 пілотів.

У 1972 році першу Фієсту відвідало близько 10 000 гостей. Тепер, щороку, відвідування Balloon Fiesta перевищує сотні тисяч.

Свято збільшилося не лише за кількістю повітряних куль та гостей, а й за кількістю унікальних заходів. На додаток до захоплюючих масових сходжень, Balloon Fiesta додала щорічні «Balloon Glow», «Night Magic Glow» та «Special Shape Rodeo». Ці доповнення стали фаворитами гостей.

За різними оцінками, з Фієсти повітряних куль було зроблено понад 25 мільйонів фотографій, що неодноразово приносило їй титул «найбільш фотографованої події у світі».

Справді, світ кишить різноманітними святкуваннями та відмінними способами добре провести час, вшанувати традиції, або просто повеселитися та відволіктися. Кожна з цих подій дозволить Вам отримати барвисті спогади та нові враження.

Злата Чернова

(Головне фото: Gotemba Premium Outlets )