Місто художників або місце, де вінчався Майкл Джексон 

Маленьке кам’яне містечко, звідки відкривається чудовий краєвид на річку Чавон. Місто, яке за своє, наче, коротке існування, має цікаву і яскраву історію.

Білосніжність пляжного піску, абсолютна безтурботність, атмосфера грандіозного, всеосяжного латиноамериканського карнавалу та всі відтінки синього океану – Домініканська мрія, мабуть, кожного.

Домініканська Республіка вражає не тільки своїми райськими й безмежними краєвидами, а й незвичайними місцями з прекрасною історією.

Історія виникнення Міста художників:

Місто художників було подарунком мільйонера для своєї доньки.

Все почалось у 1966 році, коли мультимільйонер, на ім’я Чарльз Блахдор, прибувши до Домінікани у справах, залишився вражений її красою та первозданною природою. Тому мультимільйонер вирішив оселитися у Домінікані.

Чарльз Блахдор був власником американського конгломерату Gulf and Western Industries, а також контролював голлівудську кіностудію Paramount Pictures. Серед його друзів були найбагатші, найвідоміші та найвпливовіші люди планети.

Вже через 10 років, у 1976 році, Блахдор захопився грандіозним будівництвом, результатом якого стало сучасне Місто художників (Альтос де Чавон).

Для будівництва містечка було запрошено італійського художника Роберто Копе, який займався створенням декорацій для Голлівуду. Разом з ним над фантазією мільйонера працювали домініканські муляри та ковалі.

А через декілька років було зведено містечко, в архітектурі якого можна відчути справжній дух середньовічної Італії та Іспанії. І зрештою Чарльз Блахдор подарував його своїй улюбленій дочці, щоб вона могла займатися там живописом.

Пам’ятки та визначні споруди:

Місто складається з кількох кам’яних вуличок, центральної площі, школи живопису, амфітеатру і церкви святого Станіслава, в якій вінчалися багато зірок. Одними з них були знаменитий Майкл Джексон та Луїза Преслі.

Альтос де Чавон доволі маленьке містечко, його можна пройти всього за 15 хвилин, споглядаючи також чарівний вид на річку Чавон, яка проливається над самим містечком.

Амфітеатр:

Одною із найзнаменитіших споруд в Альтос де Чавон вважається Амфітеатр, який був збудований у 1982 році на гроші Френка Сінатри. Він вміщує 5 тисяч глядачів.

Роль амфітеатру в Місті художників — не просто бути вишуканою старовинною спорудою, яка прикрашає місцевість, а й місцем, де проводять концерти. Тут виступало безліч зірок зі світовим ім’ям. До них входить: Джей Ло, Марк Антоні, Стінг, Елтон Джон та інші.

Весільні церемонії:

Ще одна відома послуга, яку може надати містечко – весільні церемонії, які проводяться в церкві святого Станіслава, а також використовується оглядовий майданчик на річку Чавон чи амфітеатр.

Як вже згадувалось, Альтос де Чавон — улюблене місце знаменитостей, і весільні церемонії не є винятком. Такі заходи в Місті художників не є дешевими задоволеннями.

Зокрема весільну церемонію можна організувати за $6100 і більше. При цьому враховуються всі побажання і фантазії наречених, які безперечно втілюються в реальність.

Школа дизайну:

На території Альтос де Чавон працює школа дизайну, яка була заснована в 1983 році.

У школі вивчають різні дисципліни зі сфери мистецтва: мода, фотографія, графічний дизайн, ілюстрації, дизайн інтер’єру, промисловий дизайн, мистецтво та культура.

За час існування школи, в ній пройшли навчання понад 10 000 студентів із 30 країн. А у 2006 році журналом New York V Magazine вона була названа однією із 13 найкращих шкіл про дизайн.

Цікаво і те, що саме завдяки школі дизайну та її програмі «Художник у резиденції» Альтос де Чавон і прозвали Містом художників.

Також у рамках програми «Художник у резиденції» представники творчих професій можуть жити та працювати в Альтос де Чавон 3 місяці. Їх забезпечують житлом та створюють умови для творчості. А гості резиденції дають відкриті уроки у школі дизайну та беруть участь в акціях з обміну досвідом із домініканськими колегами.

Варто зазначити й те, що випускники цієї школи отримали видатні посади в індустрії моди, мистецтва та дизайну в США, Латинській Америці, Європі та Домінікані. Зокрема, вони працюють у таких відомих компаніях, як Guess, The Gap, Ralph Lauren, Victoria Secret, Reebok, журнал People та ін.

Фотосесії:

В Місті художників можна замовити фотосесію. Але варто попередити, що вона вам обійдеться значно дорожче стандартної ціни за послугу. Все діло в тім, що фотографам потрібно викупити додатковий дозвіл на зйомку. Також на ціну впливають транспортні витрати та вартість вхідних квитків.

Ще також є економ-варіант – замовити зйомку в екскурсійного фотографа. І зробити фото під час екскурсії на острів Саона з відвідинами Альтос де Чавон.

В цьому випадку потрібно враховувати те, що Місто, під час проведення екскурсій, які тривають близько 40-50 хвилин, буде наповнене тисячами туристів. І домогтися усамітнення поруч із популярними локаціями може не вдатися. Але не варто засмучуватися, адже якщо постаратися, можна знайти безлюдне місце та зробити чудесні фото з красивими видами.

Як дістатися Міста художників?

Ще один факт про Альтос де Чавон, який варто знати – це те, що Місто художників не місто у звичному розумінні. Це туристична визначна пам’ятка, яка входить до складу комплексу Каса де Кампо (Casa de Campo), який відомий ще як “Місто мільйонерів”.

На території Каса де Кампо мешкають безліч мільйонерів, які також полюбляють Місто художників. Це і не дивно, адже Альтос де Чавон створив також мільйонер.

Але попри те, що комплект, а й з ним Місто художників асоціюється з мільйонерами, до нього можна потрапити всім охочим, як дешевим варіантом, так і дорожчим.

Зокрема дістатись місця ви можете декількома шляхами: в рамках екскурсії(яку також можуть організовувати в вашому готелі), які теж відомі у знаменитому туристичному курорті Пунта Кані або орендувавши авто (уточнюйте перед поїздкою до офісу міста актуальні правила в’їзду).

Вартість квитка та послуг:

Каси Альтос де Чавон працюють до 16:00. Це означає, що вам потрібно встигнути приїхати та сплатити квиток на місці до вказаного часу. А далі, ви можете спокійно знаходитися на території Міста, аж до закриття останнього закладу або кафе.

Вартість вхідного квитка коштує $25 за людину. У цю суму входить огляд самого міста.

Також є можливість потрапити на концерт світових зірок в амфітеатрі. Як правило, квитки коштують від $80 і вище. Зрештою, щоб туди потрапити, потрібно відстежувати інформацію на офіційному сайті комплексу Каса де Кампо або інших їхніх сайтів.

Лише за одну монету ви можете загадати бажання завдяки фонтану бажань. Він вважається важливою пам’яткою для туристів в Альтос де Чавон. Багато відвідувачів стверджують, що їхні мрії справді здійснювалися. Тому обов’язкового використайте цю можливість.

Щодо окремих екскурсій: кожний готель пропонує різні варіанти подорожей до Міста художників, до яких можуть входити інші визначні місця Домінікани. Ціна таких екскурсій різна і залежить від додаткових послуг, зокрема ціна може бути близько $150-400.

За цю суму ви можете не просто потрапити до Міста художників, а й побувати ще у найкрасивіших місцях, які точно подарують вам яскраві емоції. До прикладу, іншим визначним місцем може бути безлюдний острів, що знаходиться на карибському морі або зустріч з морськими зірками, які ласі до обіймів.

Завжди потрібно пам’ятати, що Місто Художників є частиною елітного курорту закритого типу Casa de Campo. І будь-якого дня без пояснення причин Місто може бути закрите на приватне обслуговування. Наприклад, для проведення весіль знаменитостей тощо.

Також варто усвідомлювати те, що вартість поїздки до Міста художників, в першу чергу, залежить від ваших бажань та можливостей.

Місто художників манить не тільки туристів і місцевих мільйонерів, а й багатьох режисерів. Пейзажі місцевості можна побачити у фільмі «Рембо-2». Деякі сцени фільму «Апокаліпсис сьогодні» (1979 року) були зняті на річці Чавон. А ще одним цікавим фактом є те, що фільм 1990 «Хрещений батько 3» був присвячений засновнику Міста художників Чарльзу Блахдору.

Альтос де Чавон — місце наповнене природною енергією та чарівною красою природи. Тому в Місто художників варто приїжджати не тільки, щоб насолодитися кам’яними спорудами, а й наповнитися новими силами й надихнутися своїми можливостями, які дарує певна велич міста.

Богдана Богданова

(Головне фото: depositphotos.com)