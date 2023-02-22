Багатогранний Куала-Лумпур. На що подивитися в столиці Малайзії?

Столиця Малайзії Куала-Лумпур є одним із найбільш відвідуваних міст світу. Щороку сюди приїздить понад 13 мільйонів іноземних туристів. Це колоритне азійське місто вражає не лише своєю сучасністю, а й автентичними архітектурними пам’ятками та багатою природою. Пропонуємо Вам добірку з десяти місць, які варто відвідати, якщо Ви завітаєте до Куала-Лумпуру.

Вежі Петронас (Petronas Towers)

Візитною карткою міста й країни загалом є Петронас Тауерс — найвищі вежі-близнюки у світі, зведені протягом 1992–1998 років. Кожна з них містить у собі 88 поверхів, а їхня висота перевищує 450 метрів. Вежі з’єднані між собою мостом, що розташований на 41–42 поверхах. Усередині споруди є офіси, художня галерея, театр, концертний зал, ресторани, кафе, торговий центр.

Піднявшись на 86 поверх, Ви потрапите на оглядовий майданчик, що відкриває дивовижну панораму на місто. Квитки до нього можна придбати на офіційному сайті Петронас Тауерс, причому робити це варто заздалегідь: щонайменше за два дні до відвідування.

Центральний парк (KLCC Park)

Поруч із вежами розташований Центральний парк Куала-Лумпура — чудове місце для прогулянок і фотографій. Біорізноманіття території вражає: тут росте близько 1900 видів місцевих дерев, а також 66 видів пальм. У парку є доріжки для прогулянок та пробіжок, численні водоспади, фонтани та велике штучне озеро. У західній частині розташований дитячий майданчик із публічним басейном.

Удень парк потопає в буйній зелені тропічних дерев, але по-справжньому казковим місцем він стає з настанням темряви. Щовечора тут проводять шоу фонтанів, яке супроводжується музикою та світловими ефектами. Основний фонтан відбиває воду на висоту 280 метрів.

Печери Бату (Batu Caves)

Це унікальне місце розташоване в північній частині Куала-Лумпура. Посеред стародавніх вапнякових печер тут зведений храм на честь індуїстського бога війни Муругана, який щороку відвідують паломники та туристи. У період із січня по лютий у цьому місці проводять фестиваль Тайпусам, присвячений згаданому богові.

Загалом храмовий комплекс складається з 30 печер, але основними з них є лише чотири. Печера Вілла, наприклад, облаштована під музей. У ній можна побачити картини, що зображують міфічних персонажів, автентичні статуї, експозицію місцевих рептилій тощо. А печера Рамаяна, що присвячена життю бога Рами, прикрашена різноманітними персонажами індійського епосу й має сучасне декоративне підсвічування.

До іншої частини храмового комплексу ведуть довгі сходи, обабіч яких височіє 43-метрова статуя Муругана, пофарбована в яскравий золотий колір.

Вежа Куала-Лумпур (Menara Kuala Lumpur)

Телекомунікаційна вежа в центрі столиці Малайзії була відкрита 1996 року. Висота споруди сягає 421 метра, що робить її сьомою найвищою вежею у світі.

Нагорі розташований оглядовий майданчик, який відкриває 360-градусну панораму на Куала-Лумпур. Потрапити сюди простіше й дешевше, ніж на Петронас Тауерс, але міський краєвид захоплює не менше.

Окрім оглядової тераси, у вежі можна відвідати невеликий зоопарк, кораловий акваріум, а також перевернутий будиночок — цікаву локацію для фотографій.

Національна Мечеть Малайзії (The National Mosque of Malaysia)

Найбільша мечеть у країні була зведена 1965 року. Її почали будувати після здобуття Малайзією незалежності, щоб об’єднати мусульманське населення. Споруда стала важливим об’єктом національної спадщини, а також символом відокремлення молодої держави від Британської Імперії.

Розмір будівлі вражає: мечеть спроєктована так, аби вміщувати 15 тисяч вірян одночасно. На території національної пам’ятки є величезний молитовний зал, офіс, бібліотека, конференц-зал, внутрішній двір, цвинтар, вежа, королівська кімната та кімната священника. Зовнішній вигляд споруди постає сумішшю сучасного стилю та традиційних ісламських візерунків. Чи не найбільшу увагу приваблюють дах будівлі, що нагадує величезну парасольку, і мінарет заввишки 73 метри. Уночі споруда підсвічується, що додає їй особливого шарму.

Потрапити до мечеті можна лише по закінченні служби й дотримуючись дрес-коду. Шорти, сорочки без рукавів та коротке вбрання тут заборонені. Але за потреби можна позичити головні убори та мантії при вході до пам’ятки.

Будівля султана Абдула Самада (Sultan Abdul Samad Building)

Ця споруда була зведена як урядова установа наприкінці 19 століття. Тоді територія сучасної Малайзії ще належала Британській Імперії. Пам’ятка розташована навпроти площі Незалежності й протягом тривалого часу була відома як Будівля урядових установ. Пізніше, 1974 року, її перейменували на честь султана Абдула Самада. Він був правителем штату Селангор (у якому й розташоване місто Куала-Лумпур) у часи будівництва пам’ятки.

Нині всередині споруди розташовується Міністерство культури Малайзії, а поряд із нею — на площі Незалежності — проводять урочисті заходи і карнавали. Будівля султана Абдула Самада є популярною серед туристів завдяки унікальному дизайну. Зведена в мавританському архітектурному стилі, вона поєднує в собі британську та ісламську культури, які лежать в основі історичного розвитку Малайзії.

Акваріум Куала-Лумпура (Aquaria KLCC)

Це місце — сучасний океанаріум, який розташовується неподалік від веж Петронас, на нижньому поверсі Конференц-центру Куала Лумпура. Тут мешкає понад п’ять тисяч різних водних і сухопутних тварин у природному середовищі існування. Зокрема, можна побачити сім різних видів акул, у тому числі піщаних тигрових акул, а також гігантських скатів, морських черепах та косяки інших риб. Територією океанаріуму простягається прозорий скляний тунель завдовжки 90 метрів. Завдяки йому відвідувачі можуть зблизька роздивитися тварин, пізнаючи розмаїття біосфери Малайзії та всього світу.

Aquaria KLCC працює з десятої години ранку до сьомої вечора. На території океанаріуму є сувенірна крамниця, а також фуд-корт із великим вибором їжі. Квитки можна придбати онлайн, на офіційному сайті закладу.

Національний музей Малайзії (The National Museum of Malaysia)

Ідею створення музею ініціював перший прем’єр-міністр Малайзії. Він вважав, що країні потрібне місце з національною ідентичністю, яке б демонструвало різні аспекти культурної, історичної та природної спадщини. Будівництво Національного музею завершилося 1963 року, а сама споруда була розроблена на основі архітектурних характеристик палаців малайських королів. Фасад будівлі прикрашений фресками з італійської скляної мозаїки, які відображають історичні сюжети та ремесла Малайзії.

У музеї є чотири галереї. Усі вони відповідають різним історичним епохам. Перша галерея присвячена доісторичному періоду й залучає відвідувачів до дослідження процесу формування Землі. Друга — малайським королівствам, тобто розвитку монархії на Малайському півострові та островах Борнео. Третя галерея дозволяє відвідувачам дізнатися історію колоніальної епохи, яка змінила політичні, економічні та соціальні аспекти життя в країні. Четвертий зал присвячений сучасності й демонструє ранню історію націоналістичного руху, а також досягнення Малайзії після здобуття незалежності.

Музей відкритий щодня (за винятком декількох національних свят) з дев’ятої ранку до п’ятої вечора. Відвідувачам пропонують екскурсії з гідами. А ще тут є сувенірні магазини, кафетерії й мусульманська молитовна кімната.

Центральний ринок (Central Market — Pasar Seni)

Це місце відоме в Куала-Лумпурі як центр творчої спільноти міста. Тут є понад 350 магазинів та кіосків, які продають сувеніри, тканини, рукодільні, антикварні та колекційні предмети, національний одяг та багато іншого.

На ринку розташовані численні ресторани та закусочні, де Ви можете спробувати страви місцевої кухні.

Окрім цього, Центральний ринок є місцем проведення фестивалів і святкувань, культурних шоу, до яких приєднуються й туристи. А також тут демонструють процеси виготовлення різноманітних предметів творчості.

Ботанічний сад Пердана (Perdana Botanical Garden)

Ботанічний сад Пердана, раніше відомий як Озерні Сади, є чудовим місцем для спокійного відпочинку на природі, що контрастує з метушнею і галасом міста.

Його заснували 1888 року як громадський парк. На території були висаджені екзотичні й декоративні рослини, облаштовані зони відпочинку з великим штучним озером, каналами, водоспадами, квітниками, фонтанами та тінистими алеями. 2011 року парк перетворили у ботанічний сад і провели його реорганізацію.

Територія розділена на тематичні зони: сад екзотичних фруктових дерев, тропічний сад, сад-бонсай, сад лікарських рослин, сад орхідей, сад гібіскусів, сад комах та парк оленів. У період цвітіння орхідей тут можна побачити понад 800 видів цієї рослини. А ще в саду представлені близько 500 видів гібіскусу — національної квітки Малайзії.

Малайзія чарівна країна, яка манить до себе туристів. Тож бажаємо Вам приємної подорожі.

Анна Іванченко

(Головне фото: https://freerangestock.com/)