Ретрит — новий вид туризму, який швидко набирає популярність

Ретрит – новий вид відпочинку, який набирає популярність з кожним днем. Що ж це таке, і чим ретрит-тури так приваблюють мандрівників? Давайте розбиратися разом!

Англійське слово «retreat» перекладається як «усамітнення», самітництво, віддалення від суспільства. Однак ретрит-тури не завжди означають саме затворництво, швидше це уникнення звичної повсякденності, в якій не вистачає часу для саморозвитку. Ретрит-тур — це подорож, головна мета якої самопізнання, духовний чи фізичний розвиток і самовдосконалення, а також відновлення життєвої енергії.

Програма ретрит-подорожей – це медитації, різні практики та вільний час для роздумів. Подібний формат турів дозволяє зміцнити тіло, очистити енергетичну оболонку, наповнитися енергією та відкрити нові горизонти самопізнання.

Спочатку ретрит-тури мали релігійну або езотеричну спрямованість, проте сучасні ретрити здебільшого позбавлені релігійного підтексту, тому кожен може їх спробувати. Річ у тому, що ретрит не завжди має на увазі усамітнення. Повсякденність та побутові турботи виснажують людину, не залишаючи часу для спостереження себе, саморозвитку та творчості.

Ретрит ж, навпаки, виводить людину з повсякденності, занурюючи їх у зовсім незвичні обставини. І не важливо, куди ви вирушили – до приміського селища, медитувати на дачі, або вирішили взяти участь у ретрит турі на Балі. Найважливішу роль відіграє те, наскільки усвідомлено ви підійшли до участі у ретриті та яку компанію вибрали.

Види ретритів

Ретрити можуть бути відокремленими та колективними. Однак під час колективного ретрит-туру необов’язково бути надмірно товариським і намагатися потоваришувати з усіма, адже можна розділяти спільні активності, але при цьому залишатися на самоті. Зазвичай у програмі ретрит-турів поєднуються різні активності та практики, проте бувають і вузькоспеціалізовані ретрити, наприклад, йога-тури.

Ретрит потрібен, якщо ви:

втомилися від всього, що оточує – людей, роботи, способу життя;

не розумієте, чого реально хочеться, а що тільки забирає енергію;

страждаєте від емоційного вигорання;

вважаєте все життя суцільним стресом, з яким не вмієте справлятися, і залишилося зовсім небагато до депресії або психічного розладу;

завжди хотіли спробувати йогу, медитації, але не знали, з чого почати;

цікавитеся духовним розвитком, розвитком ментального здоров’я;

хочете залучити у своє оточення нових, усвідомлених особистостей;

просто хочете спробувати новий спосіб відпочинку.

Суть ретритів

Головне в ретриті – вийти за межі звичного. Зовсім вийти.

У звичайній відпустці ви не змінюєте своє життя: все той же Instagram, всі ті ж думки, ті самі дзвінки з роботи, все та ж піца і вино, тільки в іншому місці планети.

У ретриті ви не змінюєте декорації, а повністю позбавляєтеся їх, заглядаючи за межі буденної реальності. При цьому зміни досягаються зовсім не за рахунок аскетизму.

Не варто думати, що необхідно буде оселитися в холодному наметі, медитувати та харчуватися корою та корінням…Правильна програма ретриту – це здоровий сон, правильне харчування, режим дня, фізична активність, чисте повітря та спілкування з самим собою, іншими «ретритерами» та наставником.

Ретрит-тур: куди поїхати?

Ретрит — це швидше подорож не в якесь певне місце на нашій планеті, а у свою свідомість — углиб себе. Тому місце, куди ви вирушаєте, має в ретриті хоч і важливу роль, але другорядну. Найчастіше для ретритів вибирають красиві природні локації, чи так звані місця сили, тому ретрит-туризм тісно перетинається з екотуризмом.

Популярні напрямки ретрит-туризму в Україні — це Карпати чи узбережжя Чорного моря. У міжнародному ретрит-туризмі дуже популярні країни Азії, наприклад, Таїланд. Дуже популярне місце для ретритів – острів Балі.

Отже, якщо ви втомилися від міської метушні та постійних стресів, якщо вам хоч раз хотілося кинути все і поїхати «неважливо куди, головне — якомога далі» і якщо ви хочете пізнати самого себе, то вам, безумовно, треба вирушити в ретрит-подорож.

Дар‘я Кисличенко

(Головне фото: unsplash.com/@jareddrice)