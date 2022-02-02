Балі – райський острів: сила популярності

Острів вічного літа – Балі, з кожним роком притягує все більше та більше туристів, адже температура в середньому складає 27°C, а замість класичних чотирьох пір року, тут усього два сезони – сухий та вологий. Та що ж такого особливого в Балі змушує мандрівників з різних куточків планети приїжджати на острів?

Серфінг

Серфінг на Індонезійському острові – один з найкращих у світі, все завдяки тому, що температура океану майже завжди дозволяє плавання, а хвилі просто чудові: підходять як для новачків, так і для затятих серфінгістів. Часом, коли води настільки тепла, що дозволяє цілісінькими днями серфінгувати, океан на Балі переповнений любителями цього виду спорту.

Важливо, що саме завдяки любителям «піймати хвилю» з’явився Балі як курорт. Тепер же острів наповнений кафе, рекламою та магазинами для серфінгістів. Існують навіть окремі готелі для серфінгістів, наприклад, Uluwatu Surf Villas – такі місця проживання знаходяться на першій лінії узбережжя.

Загалом серфінг на Балі – один із надзвичайно сильних магнітів, що так притягує до острову, а інколи навіть вважається релігією.

Мультикультурність

Наразі на Балі проживають представники різних культур та націй: азійці, європейці, австралійці, американці та інші. Через це ми можемо спостерігати на острові «фішки» країн Євросоюзу. Наприклад, сортування сміття, а в магазинах, замість пластикових пакетів, видають еко-торби.

До речі, з середини 2019 року на Балі заборонили виготовлення, імпорт та продаж пластикових виробів: пакети, соломинки, пляшки. Інколи на альтернативу застосовують пакети з водорості, що розкладаються у воді.

Їжа

Хоча Балі й знаходиться в Азії, проте європейські туристи, які вирішили оселитися на цьому острові, привезли з собою і свої звички, модний одяг та відкрили безліч стильних кафе та ресторанчиків; тому, на сніданок ви з легкістю зможете знайти тост з авокадо, яєчню чи ваші улюблені сирники з лате.

Щодо місцевої їжі, то безсумнівно, як і в кожній азіатській країні, тут майже жодна страва не обходиться без рису. Крім того, на Балі широкий асортимент морепродуктів. А кількість фруктів тут дозволяє дібрати щось кожному до смаку: банани, папайя, мангостан, манго, рожеві яблука, сирсак, дрегон фрут. Вегетаріанці теж можуть спати спокійно, тофу і темпе тут для них вдосталь.

Варто пам’ятати, що страви можуть бути «з вогником», а тому, якщо ви не фанатієте від такого, завжди просіть зробити «not spicy».

Дешеве життя

Ціни на житло варіюються від 250 гривень і до 200 тисяч гривень за добу. За 750-800 гривень можна навіть винайняти окремий будинок.

Чангу – район туристів і хіпстерів на Балі. Це місце з безліччю закладів, пляжних клубів і великих хвиль для серферів. Для проживання тут є мініготелі, гестхауси та вілли. В середньому вартість ночі тут складатиме 500 грн на добу.

Але, наприклад, у районі Убуд – культурна столиця острова, проживання обійдеться трохи дорожче, приблизно 1 000 грн в день. Для того, щоб пересуватися островом необхідний транспорт, найкращий варіант – байк – 200 грн на добу та невеликі затрати на бензин.

Щодо харчування: основні страви у закладах вартують від 70 до 250 гривень, а склянка свіжого соку коштує 20 грн. Вулична їжа обходиться дещо дешевше.

Масаж, йога та мавпи

Йога – головне заспокійливе на Балі. У центрі міста, Убуд, побудовано безліч студій, а деякі готелі відводять спеціальне місце для йогістів, щоб ті зранку могли займатися, споглядаючи прекрасні пейзажі острова.

Окреме місце балійці виділяють масажу: якщо вони хворіють, то перш за все звертаються до масажиста, а потім, можливо, йдуть до лікаря. Хоча традиційний балійський масаж досить болючий, проте місцеві жителі переконані, що він здатен зцілити будь-кого.

Ще однією розвагою є тварини – мавпочки. На території своїх заповідників мавпенята нічого не бояться і відчувають себе вільними, проте з ними потрібно бути обережним: мавпи забирають окуляри та інші блискучі речі, щоб обміняти на банани, можуть укусити чи поранити. Таких місцин є декілька на острові.

Захід сонця

Неймовірна та неповторна річ на острові – захід сонця. Кожного вечора десятки людей збираються на березі океану, аби побачити як сонце розфарбовує небо у найяскравіші кольори. Особливо, у сезон дощів на Балі: небо просто вибухає немислимим спектром фарб.

Крім матеріальних речей, які надає острів, кожен може отримати набагато більше – духовне просвітлення, зустріти сотні творчих людей, які то їдуть, то повертаються на острів; надихнутися на нові звершення та просто відпочити від шуму мегаполісів.

Аліна Думанецька