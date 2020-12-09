Найбільше вражень у подорожі, як правило, залишається від місцевого населення. Особливо це підтверджується на Балі. І хоча зазвичай туристів тут раді бачити, а ставлення до них поблажливе, не завадить вивчити кілька базових етичних правил, які допоможуть краще порозумітись з жителями острова.

Усміхніться, ви на Балі

Балі – острів щасливих людей. За допомогою усмішки балійці встановлюють зв’язок, як між собою, так і з іноземцями. Саме цей інструмент стане рішенням у конфліктній ситуації: замість того, щоб сперечатись з вами, балійці оберуть дружній сміх. Це правило працює як для чоловічої, так і для жіночої частини острова. А тому не дивуйтесь, якщо якась дівчина з острова почне вам усміхатись: це не залицяння, а просто дружній жест.

Не поспішайте

На Балі існує своєрідне сприйняття часу – його ще називають jam karet (гумовий час). Ця ідея передає увесь розслаблений стан, який панує на острові. В її основі – віра у те, що все має бути у свій час та треба просто бути «у потоці», а фактично – пізніше за домовленості. Тож не очікуйте, що балійці будуть завжди і всюди вчасно. Звичайно, це може дратувати, але згодом багато приїжджих відмічають певне розслаблення через відсутність вічної погоні за годинником.

Будьте готові до розмов

Балійці – дуже привітний та допитливий народ, тож не дивуйтесь, якщо вас почнуть розпитувати про ваше життя, родину, роботу. Не переживайте, ви не на допиті, ви просто на Балі. Місцевим дійсно цікаво знайомитись з приїжджими, а тому вони не тільки залюбки послухають про вас, але і з задоволенням поділяться власними історіями.

Дивіться під ноги

Індонезія, до складу якої входить острів Балі, є найбільшою мусульманською країною. Втім, на самому острові панує своя унікальна релігія. Вона є сумішшю між Індуїзмом та Шиваїзмом, а її ритуали базуються на місцевих віруваннях. Останні є великою частиною життя балійців. У кожному домі, готелі чи віллі ви знайдете свій невеликий храм, а місцеві декілька разів на день можуть робити підношення богам – canang sari. Їх можуть лишати як у спеціально відведених місцях, так і прямо на вулицях чи на пляжах. Тому варто бути дуже обережними, щоб ненароком не наступити на один з підносів з дарами. Якщо вже так сталось – просто вибачтесь і рухайтесь далі.

Пам’ятайте про дрес-код

Незважаючи на те, що Балі – найдемократичніше місце у всій Індонезії, де навіть місцеві молоді хлопці та дівчата можуть дозволити носи ти собі короткий розкутий одяг, деякі межі у дрес-коді все-таки не варто перетинати. Зокрема, дуже не рекомендується купатись оголеними у річці чи водопаді, навіть якщо ви бачили такі випадки. Краще одягніть купальник. Також на Балі не бажано ходити топлес, як дівчатам, так і хлопцям. Тож, щоб не стати об’єктом насмішок балійців, виходячи з номеру, будь ласка, не полінуйтесь та одягніть футболку.

Лівші тримайтесь

На Балі деякі частини тіла вважають «нечистими», а тому варто звернути увагу на деякі фізичні контакти. Так, нечистою вважається ліва рука, тому у разі необхідності передачі чогось – це роблять або правою рукою або двома (так що ліва рука знаходиться трохи позаду і не торкається іншої людини). Так само і для привітання: завжди пропонуйте потиснути праву руку. Нечистою вважається і нижня частина тіла, зокрема ступні. Тому вказувати на щось ногою теж буде неетично.

Ставлення до грошей

Популярність Балі серед іноземців пояснюється ще й відносною дешевизною проживання на острові. При цьому зарплатня багатьох місцевих не є високою. Тому навіть туристи «середнього класу», які можуть дозволити собі прилетіти з іншої країни, вже є для багатьох балійців багатіями. Тож не дивуйтесь, що за багато простих на перший погляд речей доведеться платити. Наприклад, за фото біля історичної пам’ятки чи за змогу зняти відео за допомогою дрону, або ж за відвідування рисових полів чи таке незвичне заняття як миття слонів. Поряд з тим, у знак поваги до місцевих з досить низьким рівнем життя, не варто виставляти власне багатство на показ та розкидатись грошима. Не рекомендовано навіть відкрито проводити операції з великими сумами.

Балі – дуже багатогранне місце, у якому зійшлись азійська культура та новітні західній тенденції. Кожен приїжджає на Балі з власною метою, але покидає острів вже з іншим, магічним відчуттям, в якому люди – один з головних чарів. Сподіваємось, що ці кілька простих правил, допоможуть вам розслабитись під час поїздки на цей прекрасний острів.

Олена Фінаєва