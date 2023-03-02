Місця, які потрібно відвідати, поки вони не стали популярними

Враження навіть від найпрекрасніших місць планети можуть зіпсувати натовпи туристів. Величезні скупчення людей не дають сповна насолодитися архітектурою, побути наодинці з собою, споглядаючи неймовірні краєвиди. Тому ми підготували підбірку надзвичайних місць, які ви повинні відвідати до того, як про них дізнається увесь світ.

Сучжоу, Китай

Сучжоу, також відоме як “Венеція Сходу”, знаходиться в нижній течії річки Янцзи. Тут є штучні озера та насипні пагорби, канали та мости, павільйони, дерева та квіти. Місцеві називають це місто раєм на землі, і це неспроста. Адже славиться воно великою кількістю садів, які імітують рай.

У сади Сучжоу з’їжджалися поети й вчені з усього Китаю. Там вони могли роздумувати та творити у тиші й спокої. Одні з найвідоміших мають такі поетичні назви як “Сад скромного правителя”, “Сад рибалки”, “Сад усамітнення”, “Ліс левів”, “Холм тигра”.

У старій частині міста перш за все варто прогулятися знаменитими садами, відвідати Павільйон голубих хвиль 11-го століття, побачити стародавні пагоди та храми. Також Сучжоу є великим центром виробництва шовку: цікава та пізнавальна екскурсія шовковою фабрикою дасть вам можливість поглянути на текстильну промисловість Китаю зсередини. Сучжоу включено до списку об’єктів Світової спадщини ЮНЕСКО.

Етрета, Франція

Étretat (Етрета) — в минулому — рибальське село з устричними фермами та місце натхнення письменників та мандрівників. Сьогодні невеликий курорт з прекрасними гальковими пляжами на Алебастровому узбережжі Ла Манша, одна з головних визначних пам’яток Нормандії, на півночі Франції. Він розташований біля самого пляжу, де води Англійського каналу сформували дивовижної краси скелі з природними арками — один із найкрасивіших краєвидів Франції.

Морський бриз, крик чайок та неймовірної краси пляжі дарують атмосферу гармонії, умиротворення та спокою. Ці скелі та розташований у них курорт приваблювали багатьох відомих художників, включаючи Ожена Бодена, Густава Корбе та Клода Моне.

Ріомаджоре, Італія

Надзвичайно затишне та яскраве місто, що розташувалося на Лігурійському узбережжі в провінції Ла Спеція.

Містечко Ріомаджоре легко відрізнити за своїм неповторним колоритом, де різнокольорові фасади будівель контрастують зі смарагдово-бірюзовим морем. Вузенькі вулички плавно підіймаються крутими схилами узбережжя. Автомобільний рух у таких умовах складний і давно вже просто заборонений.

Приємну прогулянку Ріомаджором слід розпочати з Віа Коломбо (Via Colombo), саме тут на головній вулиці містечка знаходяться відомі ресторани, магазини, сувенірні лавочки та бутіки.

Також це місто відоме славнозвісною Стежкою Закоханих, з якої відкривається надзвичайний краєвид, особливо під час заходу сонця.

Озеро Пайсу-Пок, Індонезія

Пайсу-Пок — неймовірної краси озеро, що знаходиться на острові Суматра, Індонезія. Воно розміщене в гірській місцевості Суматри, на висоті близько 2000 метрів над рівнем моря.

Це місце також відоме як дзеркальне озеро, оскільки вода настільки прозора, що з поверхні можна побачити увесь підводний світ, разом з незвичайними рибками та дивовижною природою.

Радимо обов’язково покататися на човнах, аби насолодитися красою озера зблизька.

Пайсу-Пок — ідеальне для тих, хто шукає спокійний відпочинок, гармонію, тихе місце для спостереження за красою природи.

Чіангмай, Таїланд

Чіангмай виглядає, немов величезний сад, всередині якого звели будівлі. Це місто стародавніх руїн, забутих королівств та нескінченних ровів та каналів. Тут знаходяться приблизно три сотні буддійських храмів, які були збудовані в різні історичні епохи.

Тому тут панує атмосфера умиротворення, та спокою. Варто відзначити Ват Чіанг Ман — найдавнішунайдавнішу культову споруду в місті. Вона була побудована в 13-му столітті. Тут перебувають важливі реліквії – нефритовий Будда та кристалічний Будда.

Ват Прахат Дой Сутхеп розташований на околицях міста на вершині гори Дойсутхеп на висоті 1600 метрів. Туристи також відвідують розташовані неподалік національні парки й насолоджуються нічним шопінгом на найбільшому ринку Півночі країни.

Встигніть відвідати ці місця, вони варті вашої уваги не менше, аніж культові та усім відомі.

Анастасія Корнійчук

(Головне фото з https://www.placesofjuma.com )