Нетипова Європа: що вразить навіть досвідченого туриcта

Країни Європи цінуються своїм сприятливим кліматом, унікальними пам’ятками культури та історії. Але часто подорожі перетворюються на банальний огляд визначних місць за списком, що тільки шкодить атмосфері мандрівки. Іноді зовсім необов’язково відвідувати галасливі міста, вулиці яких заповнені натовпом туристів, щоб відчути на собі всю справжню атмосферу Європи.



Якщо на якийсь час залишити у планах на відвідування вже банальний для багатьох туристів Лондон, Берлін чи Париж – можна побачити маловідомі місця Європи та при цьому знайти свій власний улюблений тип відпочинку – від спокійного і неквапливого, до активного та розважального. Ми зробили добірку гарних місць Європи, які лише виграють від того, що до них приїжджає не так багато туристів.

Місто Торревʼяха – Іспанія

Торревʼяха – ідеальне місто для шанувальників теплого клімату. Цьому сприяє вдале географічне розташування – гори та солоне озеро. Саме тому місцеві жителі кажуть, що у Торрев’єсі є лише дві пори року – весна та літо.

Місто славиться своїми музейними експозиціями, багато з яких можна переглянути безкоштовно. Плануючи пізнавальну програму, Вам слід звернути увагу на музеї солі та моря, природної історії, друкарства, а також музей Хабанера Рікардо Ла Фуенте (музикант, який відродив традиційні співи моряків). Крім того, в Торрев’єсі є музеї-кораблі: підводний човен, судно, митниці та вітрильник.

Також пропонуємо Вам відкрити для себе озеро «Лагуна Салада-де-Торрев’єха», яке «підірве» ваш обліковий запис у Instagram і залишить вам спогади на все життя. Це рожеве озеро знаходиться в природному парку Лагунас-де-ла-Мата-і-Торрев’єха. Вважається, що вода і піна озера мають лікувальний ефект, що може нагадувати туристам про властивості Мертвого моря в Ізраїлі. Крім того, саме тут знаходиться найбільший у Європі центр з видобутку солі.

Знайти ідеальний пляж для спокійного відпочинку під сонцем у місті достатньо легко. Дрібний пісок, чиста вода, затишні бухти – це все очевидні переваги для відпочиваючих. Деякі з них навіть мають незвичайні назви, наприклад: «Пляж Священика» або «Пляж Божевільних».

Але відвідати Торрев’єху варто не лише заради пляжного відпочинку, а й для того, щоб насолодитися атмосферою місцевих свят, які відбуваються тут дуже часто. Найцікавішими для мандрівників є: Пристрасний тиждень (останній тиждень перед Великоднем), Травневий ярмарок, свято Діви Кармен (у липні), фестиваль пісень «Хабанерас» (у серпні)

Острів Лошинь – Хорватія

Якщо Ви хочете відвідати країну, де є 100% природні ландшафти, кришталево чисті блакитні води, сонце та гарна їжа, то Хорватія саме для Вас. Завдяки своїм великим пляжам, місцям рідкісної краси та прихованим перлинам природи, Хорватія стала однією з найцікавіших країн для туристів за останні роки.

Ця країна наче створена для відпочинку та лікуванню всієї сім’ї цілий рік. Туризм процвітає тут все літо, адже саме в цю пору року є можливість насолодитися відпусткою далеко від міської метушні.

Всім туристам Лошинь запам’ятається своєю дивовижною природою – різноманіттям рослинного та тваринного світу. Спів цикад нагадуватиме вам про острів знову і знову, адже їх тут безліч – майже на кожному кроці.

Острів славиться своїми гастрономічними традиціями. Наприклад ресторани: «Baracuda», «Artatore», «Nino», що розташовані в центрі курорту Малі-Лошинь . Також на острові багато маленьких недорогих кафе, де готують відмінну домашню їжу, страви з морепродуктів, випічку. Також Ви матимете змогу скуштувати вина із сусіднього острова Сусак та місцеві фруктові лікери.

Основні визначні пам’ятки курорту Малі-Лошинь – це церква Святого Мартіна 15 століття, картинна галерея у палаці Фрітці, півострів Чикат з церквою Різдва Діви Марії на самому березі моря, історичні вілли часів Австро-Угорської імперії, а також ботанічний сад.

У містечку Велі-Лошинь можна побачити масивну венеціанську оборонну вежу, збудовану в 1445 році для захисту від нападів піратів. Зараз у ній відкрито музей, а також ви матимете змогу відвідати церкву Святого Антонія 15 століття з колекцією картин італійських митців.

Кведлінбург – Німеччина

Кожен любитель фахверкових міст просто повинен відвідати Кведлінбург. Тут зберіглося понад 1200 фахверкових будинків – це найбільша кількість серед усіх міст у Німеччині. Саме в Кведлінбурзі знаходиться один із найстаріших німецьких фахверків.

Кведлінбург, внесений до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, був дуже могутнім і багатим містом у середні віки, а також одним із найкрасивіших середньовічних міст у Європі.

Свою подорож краще почати з оглядової прогулянки середньовічним центром, потім заглянути в монастирську церкву, скарбницю і музей на Замковій горі, а також на розташований там же глибокий льох часів імператорів Саксонської династії.

Під час вашого перебування в Кведлінбурзі обов’язково відвідайте Ерфурт, одну з найкращих прихованих перлин Німеччини, де взимку проходить один із найкрасивіших різдвяних ринків у країні. Для шанувальників історії та архітектури Кведлінбург є обов’язковим місцем для відвідування.

Савона – Італія

Савона – італійське містечко розташоване на березі Лігурійського моря, в одному з найкрасивіших регіонів Італії (Лігурії).

Савона тихіша та спокійніша, ніж інші міста країни, менш туристична і автентичніша. Місту вдалося зберегти свій старий історичний центр та архітектуру у стилі бароко.

Великою популярністю у гостей міста користується портовий район. Тут можна помилуватися пришвартованими біля узбережжя білими яхтами, здійснити морську прогулянку на катері або скуштувати делікатеси в одному з ресторанів. Тут також розташована одна з головних пам’яток міста – висока вежа, яка отримала своє ім’я на згадку про відомого мореплавця Панкальдо. Піднявшись на вежу, ви опинитеся на великому оглядовому майданчику, з якого чудово буде видно узбережжя та саме місто.

Найдивовижнішою пам’яткою Савони можна назвати Будинок Христофора Колумба, що розташований у дуже мальовничому районі – на вершині пагорба. У старовинному особняку, в якому колись мешкав відомий мореплавець, сьогодні відкрито музей, присвячений його дослідженням. Після огляду його експозиції обов’язково варто прогулятися навколишнім оливковим садом, поряд з ним знаходяться великі виноградники.

Шанувальникам живопису рекомендуємо відвідати міську пінакотеку, де виставлено релігійні полотна 14-15 століть, у тому числі цінну «Мадонну з немовлям» митця ді Бартоло, а також дві роботи Пікассо.

Окрім всесвітньо відомих курортів та популярних туристичних місць, у світі існують зовсім непомітні куточки, здатні зачарувати свого відвідувача та залишити йому на згадку анітрохи не менше приємних вражень та спогадів.

Бажаємо здобути нового досвіду від подорожі країнами Європи. Гарної Вам мандрівки!

Анастасія Головань

(Головне фото: unsplash.com)