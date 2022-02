Колоритна Італія. Турин – місто королів, кіно і шоколаду

Чарівне італійське місто з давньою історією, вимощеними вуличками та ароматами шоколаду у повітрі. Турин – прихована перлина Італії, яку часто оминають своєю увагою, надаючи перевагу гамірному Мілану чи помпезному Риму. Ми розкажемо Вам, чому столицю П’ємонту неодмінно варто відвідати.

Що перше спадає на думку коли ми думаємо про Турин? Олімпійські ігри, автомобілі і Туринська плащаниця? Це далеко не повний перелік того, чим може похвалитися це давнє італійське місто. Чим же ще приваблює туристів колишня столиця Італії.

Столиця італійського кінематографа

Італійське кіно має довгу і захопливу історію. Саме у Турині у 1897-му році була відкрита перша в країні кіностудія, а місто стало майданчиком для зйомок найкращих італійських стрічок.

Музей Кіно не омине жоден поціновувач кінематографу. Де ще в Італії ви можете доторкнутися до туфель Мерлін Монро, капелюха Чарлі Чапліна чи побачити шарф Федеріко Фелліні? Цей музей розташований у самому серці міста – у вежі Моле-Антонелліана.

Креативний швейцарський декоратор Франсуа Канфіно створив неповторний інтерактивний майданчик, який зачаровує відвідувачів несподіваними візуальними й звуковими ефектами. Перший поверх музею присвячений історії кінематографу від перших наукових відкриттів оптики до новітніх технологій створення фільмів. У центральному залі глядачі, зайнявши місце у зручних шезлонгах, можуть переглянути уривки фільмів і насолодитися грою світла на високій стелі. Але найбільше увагу відвідувачів привертають «застиглі сцени» з відомих кінострічок. Вони відтворені настільки реалістично, що кожен відчуває себе ніби учасником кінокартини.

Ви також можете піднятися на оглядовий майданчик, що розташований на висоті 85 метрів, звідки відкривається неперевершений панорамний вид на Турин. Вхідний квиток у музей коштує 11 євро, а на оглядовий майданчик – 8 євро.

Адреса: Via Montebello, 20 10124 Torino, Italia

Час роботи: пн, ср-нд: 9:00-19:00, вт – вихідний

Бароко

Турин – перша столиця об’єднаної Італії та дім королівської династії Савойя. Сьогодні місто є дивовижним прикладом італійського бароко з його прекрасними палацами, широкими площами, величними церквами і резиденціями королів. Якщо ви хочете зануритися в атмосферу стародавнього барокового Турина вам варто прогулятися головною площею міста – Piazza Castello.

Кастелло або Замкова площа вважається центральною площею міста. Саме тут починаються чотири найголовніші вулиці Турина: via Roma, via Po, via Pietro Micca та via Garibaldi.

На Замковій площі розташовані дві величні будівлі в стилі бароко, спроєктовані великим архітектором Філіппо Ювара – Королівський палац і Палаццо Мадама. Імператор Наполеон так захоплювався останнім, що навіть зробив його своєю туринською резиденцією. Невагомі деталі, та гідна простота – характерні особливості цих двох палаців.

Палаццо Реале, він же Королівський палац, був побудований у XVI столітті, але згодом зазнав змін на прохання французької принцеси Крістен Марі наприкінці XVII століття. Палац зачаровує своєю формою та елегантним бароковим оформленням.

Палац Мадама (названий так на честь матері герцога Карла-Емануеля ІІ) має два зовсім різних фасади. Той, що виходить на площу – бароковий, інший – ніби середньовічна фортеця зі сторожовими вежами. У цьому палаці зараз розташувався Museo Civico d’Arte Antica, у якому зберігається прекрасна колекція картин періоду середньовіччя, ренесансу і бароко.

А що на десерт?

П’ємонт, зокрема і Турин, є найбільшими виробниками шоколаду у всій Італії. Саме тут з’явилися всесвітньо відомі торгові марки Nutella, Ferrero Rocher, Kinder Chocolate і ще безліч інших солодощів. Щороку в місті виготовляють приблизно 80 тонн чистого шоколаду, тому не спробувати тут хоча б одного десерту вважається справжнім злочином.

Традиційним туринським напоєм вважається шоколадний бічерін. Рецепт винайшли в однойменній кав’ярні «Al Bicerin» у далекому 1763-му році. Звідси він поширився Італією, а пізніше й усім світом. Напій настільки полюбився туринцям, що у 2001 році був внесений до переліку «традиційних продуктів П’ємонту».

Прогулюючись однією з центральних площ міста і сьогодні можна зазирнути у знамениту кав’ярню, де у свій час відпочивали Дюма і Ніцше.

Ви повинні відчути весь спектр смаку, тому бічерін подають у прозорій склянці не розмішуючи. Різкі кавові нотки пом’якшуються вершковим і доповнюються солодко-гірким смаком шоколаду. А у компанії з печивом Baci di Dama цей неповторний десерт дійсно справить на вас чудове враження.

Адреса: Piazza della Consolata 5, 10122 Torino, Italia

Час роботи: щодня, окрім середи; 8:30-19:30

Дивовижні Альпи

Відвідування Турина просто неможливе без поїздки до мальовничих гір. Прекрасна природа, чисте повітря, неперевершені гірські ландшафти. Це все про Альпи. Чарівне місце, де гірськолижний відпочинок можна спокійно поєднати з туристичними мандрівками історичними місцями.

Всього за 100 кілометрів від Турина розташувався курорт Сестрієре. Він є центром одного з найбільших гірськолижних районів Європи, відомого як Via Lattea (Чумацький шлях). На цьому курорті регулярно проводяться змагання Кубка світу з лижного спорту, а 2006-го року він став одним з міст, що приймали Олімпійські ігри. Ця подія сильно вплинула на розвиток містечка: інфраструктура була повністю оновлена, підвищилася впізнаваність, збільшилася кількість туристів.

Сестрієре – справжня мрія для лижників. Оскільки курорт розташований на висоті 2035 метрів, тут ніколи не буває проблем зі снігом. Новачків навчать кататися на лижах, але й професіоналам не буде нудно, особливо на олімпійських трасах.

Поціновувачам історії буде цікаво відвідати середньовічне селище Ескіль, що знаходиться в межах цього курорту. Тут зберігся форт часів Наполеона, який використовувався і під час Другої світової війни.

Втомившись від великої кількості визначних пам’яток в Турині, завжди можна з’їздити на декілька днів у засніжені Альпи й відпочити від міської метушні.

Турин – це місто, яке поєднує у собі багату культурну спадщину і дивовижну архітектуру, унікальні традиції та мальовничу природу. Тут кожен знайде для себе щось особливе. Тому радимо придивитися до цього колоритного міста для вашої наступної подорожі.

Діана Віскушенко