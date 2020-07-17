Зальцбург – місто серед Альп

Зальцбург — лаконічний і багатоманітний водночас. Він вражає готичною архітектурою в просторах світлого і навіть цукеркового центру міста. Зальцбург захищають Альпи, а туристів він приманює ім’ям відомого Моцарта.

Місто контрастує яскраво жовтим будинком композитора серед сірих фасадів, старовинним замком серед гір та різнобарвним садом Мірабель прямо у центрі.

Тут фунікулер відвезе Вас у замок, навколо якого розкинулися парки, озера та Альпи. Це справжній дзен і момент щастя зупинитися на терасі замку, замовити щось смачненьке і споглядати гірську панораму величних (інколи затуманених) Альп.

Громадський транспорт Вам не знадобиться, оскільки центр розташувався недалеко від вокзалу — до 10 хвилин спокійної ходьби — а всі варті уваги місця знаходяться поряд. Якщо Ви в Зальцбурзі на один день, то влаштувати тут експрес-програму буде неважко.

Сад Мірабель

Між вокзалом і центром пориньте в розкішний сад Мірабель.

Це парк з алеями, пишним розарієм, витонченими фонтанами, мармуровими скульптурами з грецької міфології, строкатими квітковими візерунками і ансамблем круглих і трикутних кущів.

Парк має назву палацу Мірабель, який зараз слугує мерією міста. Поруч з мерією побачите місток, за яким розташований такий собі сад гномів.

Старе місто

Далі залиште яскравий симбіоз квітів і рухайтесь ближче до центру. Тут слід перейти місток закоханих, що майже повністю «закований» замочками з любовними написами. І опинитеся в історичному центрі, де синтезуються готика, бароко, романтизм, ренесанс та інші архітектурні стилі. А замість авто тут подекуди породисті коні( єдиний недолік такого глибокого занурення у старовину — це запах). Старе місто вібрує своїм життям, вузькі вулички з численними магазинами та милими будинками змінюються широкими площами.

Саме тут простягнулася старовинна вулиця Гетрейдегассе, на якій розташуваний будинок, де народився Моцарт. Звичайно, Зальцбург вшанував Амадея площею з його пам’ятником. На Макартплац є будинок №8 з квартирою, де сім’я композитора жила з 1773 по 1787 рік. Найголовніша площа старого міста — Резіденцплац. Саме такою вона є з кінця XVII ст. Площа об’єднує Резиденцію архієпископа, Нову резиденцію, музей історії Зальцбурга, Кафедральний собор Святих Руперта і Вергілія. А в центрі площі в 1661 році з’явився розкішний фонтан Резіденцбрунен.

Старе місто має і свій напрочуд акуратний та традиційний для Європи ринок.

Будинок, де народився Моцарт

На вулиці Гетрейдегассе важко не помітити насичено жовтий фасад ( тут і купа туристів, і, власне, яскравий колір самої будівлі та величезний напис золотими літерами).

Це будинок, де народився Моцарт. Зараз він трансформувався в сучасний інтерактивний музей.

Цінні експонати — дитяча і концертна скрипки, клавікорд, молоточковий клавір, сімейні портрети і листи. На білих стінах — написи про історичні події в житті Моцарта.

У музеї також розташовані його скульптури. Є навіть комп’ютерно-музична кімната з написом “Mozart online”, де гості слухають улюблені твори композитора.

Замок Хоензальбург

Справжнім наглядачем міста є замок Хоензальбур. Його можна побачити з будь-якої частини міста. Фортеця видніється з гори Фестунг, на висоті 120 м. Коли підніметеся на гору, то з усіх боків Вас оточать ліси, луки, архітектурні панорами і Альпи. Піднятися зі старого міста можна пішки або на фунікулері. Як відомо, замок зводили ще в 1077 році в романському стилі. У ХVI ст. він став таким, яким ми бачимо його сьогодні. А близько 1500 року в замку побудували перший фунікулер.

Сьогодні ж 30 тис. м² — це масивні кам’яні стіни, кутові вежі, серед яких — вежа Краут з механічним органом початку XVI ст. У фортеці розташувалися музеї, в яких зберігаються експонати історії Зальцбурга та пам’ятки військового минулого Австрії. Окрім цього, є велика експозиція зброї різних епох. На території замку можна перекусити у ресторані з прекрасним краєвидом та, скажімо, випити кави або чогось міцнішого.

Де поїсти ?

Поїсти? Насолоджуйтесь прямо на вулиці, в історичному центрі! Ковбаски, випічка, глінтвейн на колоритному ринку в старому місті. А ще скуштуйте величезний шніцель з картоплею на терасі замку. І він буде справді величезним, тому що Європа вельми щедра на порції. Ціни в замку, музеях, готелях не відрізняються від цін в кафе. У історичному центрі, на Ринковій площі майже у всіх кав’ярнях та кондитерських можна скуштувати традиційний австрійський десерт «Захер». Де ще його їсти, як не на батьківщині?

У Зальцбурзі заклади відрізняються столиками з мармуровими поверхнями, залами арочної форми та мінімалізмом. Відразу при вході, зазвичай, Вас будуть спокушати привабливі вітрини з тістечками і морозивом. У центрі серед кондитерських видніється магазин з цукерковою вітриною, де все у червоних та синіх кольорах. Це фірмовий магазин знаменитих цукерок Mozart. Тут і подарункові набори з портретом композитора, і цукерки поштучно, а також столики, щоб одразу спробувати відомі шоколадні солодощі та замовити каву.

Юлія Бурковська