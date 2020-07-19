Вихідні у Львові

Львів – місто з приємною атмосферою, у ньому відчувається естетика західноєвропейської культури.

Коли Ви прибуваєте потягом до Львова, то не можете не звернути уваги на залізничний вокзал міста, що збудований у стилі модерн, і давно став візиткою Львова.

До речі, це перший вокзал побудований в Україні. Скульптури на фронтоні мають свою символіку. Зліва від герба міста знаходиться жінка – уособлення дороги і торгівлі, праворуч – чоловік – символ Львова та промисловості.

Недалеко від залізничної розв’язки, розташований костел святих Ольги та Єлизавети. Прекрасний фасад контрастує із внутрішнім оздобленням храму, який перебував на реставрації.

Увагу туристів відразу привертає Львівський театр опери. Велична будівля знаходиться на головному проспекті міста, у центрі, недалеко від пам’ятника Тарасу Шевченку та площі Ринок.

Колони, ніші, балюстради виконані в класичному стилі з елементами бароко. Не менш вражаючим є інтер’єр театру. Над скульптурами і живописом працювала неабияка кількість відомих митців того часу.

Внутрішнє оздоблення будівлі прикрашено позолотою, на яку витратили кілька кілограмів золота, різнобарвним мармуром, скульптурами і декоративним розписом. Всередині будівлі чудова акустика. Тут виступають оперні та балетні групи артистів з України та всього світу. У вихідні зранку на вулиці людей досить мало, майже всі кафе ще закриті, але під час пішої прогулянки можна насолодитися міської тишею та спокоєм.

Центр культурної столиці – площа Ринок. Вона була осередком громадського, політичного, культурного та економічного життя міста більш ніж 500 років. Площа будувалася за німецьким зразком: центральна частина оточувалася житловими будинками. Саме тут виконували судові вироки, влаштовували різні урочисті заходи. Її серцем є будівля ратуші, побудована в 1835 році у стилі класицизму. Зараз тут знаходиться Львівська міська рада.

Пообідати рекомендуємо в найбільш автентичному закладі міста – «Криївці». Тамтешній український борщ запам’ятається надовго. Ресторан рясніє атмосферою підпілля 30-хх років: починаючи з пошуку входу в середину самого закладу, питаннями біля дверей, що ставлять співробітники «Криївки» своїм відвідувачам і закінчуючи металевим посудом, меню і в цілому загальним оздобленням приміщення. Виходять відвідувачі через сувенірний магазин, в якому можна придбати алкогольні напої, одяг з українською символікою та мілітаристські дрібнички (наприклад, не бойові набої або невеликі літаки).