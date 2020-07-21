Святе місто Єрусалим

Об’єкт шанування та конфлікту, місто, яке за свою довгу історію встигло побувати провінційним поселенням і національною столицею династій і держав. З’ясовуємо, чому варто відвідати Єрусалим.

У Старому Місті розташовані найбільш захоплюючі історичні пам’ятки Єрусалиму: Західна стіна, храм Гробу Господнього та Купол Скелі. Діставшись сюди, ви опинитесь серед найвизначніших культових споруд світу, тут можна зустрітися з єврейською, ісламською та християнською культурами.

Єрусалим ділиться на чотири квартали: Єврейський, Вірменський, Християнський і Мусульманський. Вузькі мощені шляхи ведуть відвідувачів з одного кварталу в інший. Кожен із них може похвалитися своїм індивідуальним характером, який зосереджений на його релігії та традиціях.

Центр міста

Центр міста Єрусалиму охоплює популярні райони, включаючи площу Сіону, вулицю Бен-Єгуда, Джаффа-роуд, вулиця Кінг-Джорджа і вулицю Кінг-Давра. Тут відвідувачі можуть розраховувати на широкий вибір ресторанів, кафе та барів. Існує безліч магазинів з одягом та посудом від місцевих та закордонних дизайнерів.

Центр Єрусалима – найкраще місце для тих, хто любить гамір міста.

Не можливо не відвідати

“Західна стіна”, або “Стіна плачу”, є найбільш релігійним місцем у світі для єврейського народу. Розташована в Старому місті Єрусалиму, це західна опорна стіна Храмової гори. Щорічно тисячі людей відвідують стіну та читають молитви. Ці молитви записуються й розміщуються в тріщинах стіни, яка ділиться на дві частини: одна зона для чоловіків, а інша для жінок.

Стіна плачу є безкоштовною й відкрита цілий день протягом всього року. Щоб молитися біля стіни, жінки повинні мати покриті ноги та плечі, чоловіки – покривати голову.

Мертве море

Однією з особливостей подорожі Ізраєлем є те, що поїздка від, наприклад, Мертвого моря – до, скажімо, фортеці Масада в Юдейській пустелі, – займе всього годину часу. Мертве море є частиною довгого кордону між Ізраїлем та Йорданією. Високі гори, які можна побачити з ізраїльської сторони, входять до Юдейської пустелі та пустелі Негев. Усього за годину їзди від Єрусалиму можна опинитися біля Мертвого моря – місця, яке є популярним серед охочих скористатися цілющими властивостями води. Люди мастять себе багатими на мінерали грязями й плавають у солоних водах Мертвого моря. Фотографії, які ми звикли бачити з Мертвого моря дійсно правдиві, вода реально тримає людину на плаву через великий вміст солі, тому втонути тут нереально. Найголовніше те, що перебувати у воді можна не більше 15 хвилин, інакше вода піде не на користь, а на шкоду.

Благодатний вогонь

Храм Гробу Господнього – кінцева точка дороги Віа-Делароза, якою Ісус Христос ніс свій хрест до місця розп’яття. Шлях на Голгофу, пагорб, де сьогодні розташовується знаменитий на весь світ храм, починається від воріт святого Стефана в східній частині Єрусалиму і проходить через Мусульманський квартал.

Раніше Голгофа розташовувалася за межами міських стін і називалася так через черепи злочинців, які залишалися на цьому місці після проведення страти. Згідно з переказами, тут похований Адам.

Сьогодні Храм Гробу Господнього розташовується в самому центрі Християнського кварталу і включає, крім місця розп’яття Христа, також гробницю, де був похований і згодом воскрес Син Божий. Гробниця є головним вівтарем храму й місцем паломництва християн. Храм відкритий для відвідування з ранку й до вечора.

Кожен день в храмі проходять три служби: нічна – православна, вірменська – рано вранці, потім – католицька. Щорічно на Великдень тут добувають і передають віруючим Благодатний вогонь.

“Єрусалим – місто трьох релігій. Побувати там потрібно обов’язково. Місто, в якому зібрана багатовікова історія та велика архітектурна спадщина. Варто відзначити, що насправді вразили храм гробу Господнього і мечеть Аль Акса. Обов’язковим місцем відвідування слід відзначити Стіну Плачу, де кожен приходить залишити записку з бажаннями та проханнями. Взагалі, це якесь диво, у якому живуть стільки релігій і все на одному периметрі, але в різних кварталах”, – каже Людмила, відвідувачка Єрусалиму.

Цікавим фактом є те, що Єрусалим, будучи одним з найдавніших міст у світі, за всю свою довгу історію був два рази вщент зруйнований і 44 рази переходив з рук в руки загарбників, ставши яблуком розбрату й приводом для кровопролитних воєн. Його важливість людство сповна оцінило ще в 1981 році, включивши його до списку всесвітньої спадщини.

Зараз єдина й неподільна столиця Ізраїлю з радістю приймає гостей, демонструє свою унікальність і багатогранність, адже жодне інше місто в світі не може конкурувати з духовним багатством і колосальною божественною історією, якими по праву володіє Єрусалим.

Блукаючи старовинними вуличками міста, мимоволі відчуваєш, що втрачаєш відчуття часу й реальності, повністю відчувши безперервний зв’язок між минулим і теперішнім.

Максим Петренко, Надія Присяжнюк