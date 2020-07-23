Вінниця: місто комфорту та фонтанів

Вже четвертий рік поспіль місто Вінниця визнається найкомфортнішим для життя містом України. Воно не має стільки архітектурних пам’яток, як Львів чи Чернівці, не є великим мегаполісом, як Київ, проте в цього міста є одна особливість – це комфорт.

Вийшовши із залізничного вокзалу, Ви натрапите на першу особливість Вінниці – трамваї швейцарського походження.

Ці маленькі, однак просторі, сині вагончики відразу здивують своєю комфортністю, зручністю та сучасністю, адже оснащені безкоштовним Wi-Fi. Декілька років тому у швейцарських трамвайчиків з’явилися модернізовані родичі – перероблені із старих чеських вагонів трамваї із дуже сучасним дизайном.

Трамвай у Вінниці – не найшвидший спосіб пересування, однак є візитівкою міста. І якщо ви хочете неспішно познайомитися з містом, просто сідаєте в трамвайчик і перед вашими очима відкриється вся Вінниця з її чистими вулицями, зеленими парками, безкрайньою річкою Південний Буг, центральними площами, університетами, старими вулицями з бруківкою та сучасними районами міста.

Але є те, що вже восьмий рік поспіль приваблює туристів з усієї України до Вінниці – це мультимедійний фонтан. Це єдиний в Україні і найбільший в Європі плаваючий фонтан. Він розташований в руслі річки Південний Буг й має довжину 140 метрів і висоту струменя до 60 м. Помилуватися фонтаном можна від весни і аж до осені.

Протягом дня відбуваються музичні шоу, а ввечері вінничани та гості міста збираються на набережній, щоб помилуватися нічним світломузичним шоу. Поєднання потужних танцюючих струменів води з музикою та грою кольору зі світлом створюють неймовірне шоу-виставу та змушують затамувати подих від краси і ніжності.

Вінничани жартують, що такий фонтан є тільки в них і в Дубаї, але навіщо їхати так далеко, коли є своє рідне.

Кривунець Катерина