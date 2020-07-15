Місто Бориспіль – пристань повітряних кораблів

Три години і ви гуляєте вуличками романтичного Парижа, десять – і перед вашими очима розкинувся звабливий балійський океан. Щороку більше мільйона туристів вирушають у подорожі з міжнародного аеропорту «Бориспіль», і щораз ця цифра неухильно зростає. У саме ж місто заїжджають лише одиниці. А дарма!

Якщо вас застав довгий транзит в Україні і наступний рейс потрібно чекати кілька годин, або ж у вас просто виникло бажання поринути в атмосферу міста «стюардес і пілотів», то однозначно рекомендуємо відвідати Бориспіль. Відчиняємо “головні повітряні ворота України” і розповідаємо про найцікавіші місця та факти Борисполя.

Зануритися в історію міста

Бориспіль – одне з найдавніших поселень на Київщині. Перша згадка про місто датується початком ХI століття н.е., коли у братовбивчій війні Борис Володимирович, син князя Володимира, загинув на річці Альті. Саме з його іменем пов’язують сучасну назву міста. Незважаючи на це, в місті не збереглося жодної історичної будівлі тих часів, а причиною цьому стало невдале розташування. Сьогодні, в сучасному світі, нам здається, що Борисполю пощастило стати сусідом столиці, проте в історичному контексті – це звучить радше як іронія. Таке розташування містечка загрожувало постійними набігами грабіжників, які, рухаючись у напрямку столиці, знищували все на своєму шляху. Та все ж не варто розчаровуватися в архітектурній спадщині міста – піщинки історії з усіх усюд зібрали історики та зберегли в Бориспільському історичному музеї. Два поверхи вщент заповнені експонатами, які радо повідає кожному туристу про славетних українців: козацькі роди Сулимів і Безбородьків, поета-проповідника Некрашевича, вченого-етнографа Чубинського; письменника Шолом-Алейхема, композитора Миколу Лисенка.

Навіть більше, поціновувачам історії рекомендуємо завітати до книшового меморіального комплексу. У цьому місці раніше розташовувалося найстаріше кладовище Борисполя. Тут похований найвидатніший житель міста – автор тексту Державного гімну України Павло Чубинський. Нині тут відновлена церква, є пам’ятники жертвам голодомору, воїнам Другої світової війни, прикордонникам, жертвам аварії на Чорнобильській АЕС. Небайдужі містяни створили тут парк: усадили близько двадцяти різноманітних видів дерев і спроектували бузкову алею.

Зробити фото з 3D малюнками

У самому центрі міста кілька років тому відкрили сучасний торгово-розважальний центр «Parktown». Його особливість – не в магазинах чи товарах, а в зовнішньому вигляді. Місцеві художники розмалювали парковку і другий поверх комплексу тривимірними графіті, які стали улюбленим місцем бориспільчан для фото. Цікаво, що всередині ТРЦ малюнки змінюються щосезону: взимку двері прикрашали Кай та Герда, а з першими теплими днями гостей радує дівчина-весна з фантастичними звірятами. Також в комплексі постійно відбуваються виставки фото, авторами яких є сучасні митці Бориспільщини, деякі з робіт можна придбати.

Прогулятися центральним парком

Спочатку здається, що цей парк аналогічний численним українським паркам: акуратні алеї, дитячі майданчики, затишні кав’ярні. Та нещодавно місцеві митці додали до згаданого переліку незвичайну родзинку – скульптури музикантів, які тепер стали постійними жителями цього куточку. Гітарист, піаніст, соліст та барабанщик – цілий оркестр, який, з радістю попозує вам для фото. Якщо придивитися, то можна побачити, що фігури зроблені з усякого непотребу: каркасу від барабану, листів заліза, ручок від дверей. Цим дизайнер хотіли показати, що, на перший погляд, непотрібні речі, можна перетворити у щось цікаве та корисне, зробивши ще один крок до збереження екології нашої планети.

Зустріти захід на «взльотці»

На десерт ми притримали найцікавіше. Все-таки без аеропорту Бориспіль важко уявити, але в самій будівлі нічого цікавого ви не знайдете: бетонні стіни, великі оглядові вікна, металеві лавки, як і в сотнях інших пристаней повітряних кораблів.

Зізнайтеся, ми всі любимо аеропорти не за дизайн, а за літаки. Саме залізні птахи приваблюють наші погляди і змушують дістати смартфони з кишень, щоб назавжди зберегти момент в музеї пам’яті. Певне, у кожного з нас завмирає серце, коли вдається на власні очі поспостерігати, як громіздкі машини граціозно злітають і сідають з десятками пасажирів на борту.

Так от, щоб побачити літаки в Борисполі, не обов’язково купувати квиток на рейс, місцеві знають дорогу до місця під назвою «взльотка». Варто лише трішки від’їхати від центру міста і поблукати полями, як ви потрапите на бетонний майданчик, з якого відкривається чудовий вид на злітно-посадкову смугу терміналу D. Тут ви сповна насолодитеся прекрасним заходом сонця, на фоні якого кожні п’ять хвилин починають свою подорож літаки. Здається, варто лише підстрибнути і ти вхопишся за край «птиці» й вирушиш за ним.

Христина Бубнюк