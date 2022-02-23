Відпочинок у Бразилії: маршрути, їжа та Амазонка

Бразилія закарбувалася у пам’яті багатьох яскравими фестивалями з неповторними костюмами, Ріо-де-Жанейро та статуєю Христа Спаситель. Проте це далеко не все, чим може похизуватися країна.



Бразилія – найбільша країна Південної Америки, тому різноманіття цікавих напрямків для подорожі заворожує. Тут є і незвідані ліси Амазонки, і величезні мегаполіси, на вулицях грають у футбол, а біля місцевих ресторанчиків танцюють самбу. В цій країні чудово пожити якомога довше, стикнутися з унікальною культурою, поспілкуватися з усміхненим людьми, познайомитися з багатою природою.

Місія: перетнути кордон

На щастя, українцям не потрібна віза, щоб потрапити до Бразилії. Достатньо закордонного паспорта, квитків у зворотний бік та підтвердження платоспроможності. Коли ж ви уже твердо налаштовані летіти до лісів Амазонки, то будьте готові, що квитки можуть обійтися до 50 тисяч гривень (в обидва кінці).

Задля безпеки радимо зробити щеплення, щоб убезпечити себе від жовтої лихоманки, правця, дифтерії та поліомієліту – особливо, якщо плануєте відвідувати ліси Амазонки. Усі ліки для щеплень є в поліклініках.

ВАЖЛИВО: у зв’язку із пандемією, в’їзд до Бразилії здійснюється за наявності у осіб сертифікату про повну вакцинацію та негативного ПЛР-тесту на коронавірус, зробленого не пізніше як за 72 години до моменту вильоту.

Як обрати регіон?

Загалом у Бразилії для туризму існують 5 напрямків.

Амазонія – один із найяскравіших районів. Тут дика природа та багатоярусні джунглі, найбільшою річкою ходять маленькі човники поруч з морськими суднами та яхтами. Поблизу розташоване промислове місто Манаус та селища індіанців.

Південно-східний регіон притягує туристів головними містами – Ріо-де-Жанейро, Сан-Паулу. Це найбільш густонаселена частина країни і саме тут зосереджені головні визначні пам’ятки. Сюди зобов’язані завітати всі, хто цікавиться культурою та хоче оцінити рівень життя в Бразилії. Також туристи не оминають статую Христа, Музей мистецтв і нескінченні й красиві пляжі Ріо.

Головна пам’ятка центрально-західної частини країни – молода столиця Бразиліа. Тут можна відвідати національні парки з незвичайними тваринами, насолодитися унікальною архітектурою, але бувалі туристи завжди додають до маршруту озеро Параноа та заповідник Пантанал.

У південному регіоні найпопулярніше місто – Порту-Алегрі. Приїжджаючи в цей куточок Бразилії, люди насолоджуються красою і міццю унікального водоспаду Ігуасу, видами гір та зелених бухт океану, різноманітністю фруктів і приємним кліматом.

Місто Ресіфі, що розташоване у північно-східному регіоні, приваблює спекотними пляжами – справжній туристичний рай.

Їжа та напої

Бразильці люблять смачно поїсти, тому чимось смачненьким точно почастують і вас. Найбільше бразильці люблять рис. До обіду додають овочеві салати. Супи в цій країні можуть здатися дивними для нас, рідкі з плаваючими шматочками м’яса і крупою. Картоплю та інші овочі в них не додають. Проте бульйон з курки і рису досить популярний, та ще й вважається панацеєю від усіх хвороб.

Серед страв, які точно варто скуштувати, гуарана – прохолодний напій з плодів гуарани, найчастіше неалкогольний, або ж входить до алкогольних коктейлів. До традиційних десертів зараховують банани: з них готують коржики або смажать, проте чипси з бананів за смаком нагадують картопляні.

У країні також багато вуличної їжі: всілякі супи, картопля фрі, сендвічі, попкорн або кошинья – кулькоподібні пиріжки, всередині яких, як правило, м’ясо з сиром.

5 речей, які обов’язково потрібно зробити в Бразилії

Відвідати водоспад Ігуасу . Чудо природи, що розташоване на кордоні між Бразилією та Аргентиною. Неймовірна краса робить його одним з найвідоміших водоспадів у світі.

. Чудо природи, що розташоване на кордоні між Бразилією та Аргентиною. Неймовірна краса робить його одним з найвідоміших водоспадів у світі. З’їсти морозиво Асаї . Неймовірно популярний десерт з фіолетових ягід, схожих на лохину, які тільки ростуть на пальмі, з додаванням висівок, фариньї, тапіоки, кокосу або бананів.

. Неймовірно популярний десерт з фіолетових ягід, схожих на лохину, які тільки ростуть на пальмі, з додаванням висівок, фариньї, тапіоки, кокосу або бананів. Побути на карнавалі в Ріо-де-Жанейро . Карнавал – це яскраві костюми, своя інфраструктура, неповторна атмосфера та незабутні враження – саме це зробило його пам’яткою Ріо.

. Карнавал – це яскраві костюми, своя інфраструктура, неповторна атмосфера та незабутні враження – саме це зробило його пам’яткою Ріо. Побачити рожевих дельфінів в Амазонці . Амазонка – найповноводніша річка у світі. Подорож по ній поєднує в собі катання на човні, зустріч з дикими прирученими тваринами, рожевими дельфінами та індіанцями, що танцюватимуть національні танці.

. Амазонка – найповноводніша річка у світі. Подорож по ній поєднує в собі катання на човні, зустріч з дикими прирученими тваринами, рожевими дельфінами та індіанцями, що танцюватимуть національні танці. Поспілкуватися з усміхненими бразильцями. Адже хто краще розповість про країну, ніж її щасливі жителі.

Бразилія – це казка, яку всю за кілька днів аж ніяк не побачити. Однак, спробувати відвідати хоч найбільш відомі локації все ж варто. Тож бажаємо Вам приємної подорожі: “O Brasil está esperando por você”.

Аліна Думанецька