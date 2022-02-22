Смачний Гонконг: погляд із солодкої перспективи

Гонконг – місто, у якому постійно вирує життя. Місто банкірів, провідний фінансовий центр Східної Азії, а також великий вантажний порт, звідки відправляють товари Китаю по всьому світу. Багато цікавого, хоч і багато роботи. Проте на порожній шлунок, як ми усі знаємо, ніхто працювати не хоче. А що може бути кращим доповненням до обіду ніж смачні десерти!

Кухня Гонконгу, через його інфраструктуру та традиції населення, більше сконцентрована на громадському харчуванні та вуличних ресторанчиках. А враховуючи що у Гонконзі сильно розповсюджені дуже маленькі квартирки, в більшості з яких взагалі немає кухонь, потреба у швидкій та простій, проте від цього не менш смачній та поживній їжі зростає в стократ. Це стосується всіх видів кулінарії – як основних страв на зразок м’яса, риби та гарніру, так і смаколиків та десертів.

Пудинг

Так, одним з найпопулярніших десертів Гонконзької (і в принципі китайської) кухні є солодкий пудинг. Винайдений ще за часів династії Цин, він поступово завойовував любов споживачів своєю простотою і доступністю. Молоко, яєчний білок та цукор – всі необхідні інгредієнти для того, щоб на вашому столі з’явилося прекрасне доповнення до сімейного застілля.

Варто також зазначити ще один різновид пудингу, який став окремою стравою – Дау Фу Фа, або ж просто тофу-пудинг. Як зрозуміло з назви, цей пудинг зроблений з м’якого тофу з додаванням бобового сирцю та цукрового сиропу. Вишукано, соковито та легко, ще й підходить вегетаріанцям.

Солодкий квасолевий суп

Напевно, ви зараз думаєте щось на кшталт «Стоп-стоп-стоп, суп як десерт?». Так, зазвичай суп це далеко не перша річ, яка спадає на думку, коли думаєте про десерти, проте цей класичний делікатес Гонконгу є винятком.

Цей солодкий суп можна подавати як гарячим, так і холодним. Основний інгредієнт – червона квасоля адзуки, а якщо точніше анко – солодка паста, зроблена з тієї самої квасолі, вивареної з цукром. У поєднанні з китайським рок-цукром та дрібкою сушених мандаринів, квасолевий суп отримує свій не надто сильний, проте відчутний солодкуватий смак, який ідеально підходить для завершення великого китайського частування.

Яєчний тарт

Родзинкою вечора нерідко стають яєчні тарти – традиційний китайський десерт у вигляді тістечка у формі горщика з листового або ж пісочного тіста із заварним кремом. Невеличка солодка закуска, яка добре підходять до чаю. Проте, як і з більшістю закусок з простими інгредієнтами, ці тарти виділяються на фоні інших своєю варіативністю.

З найбільш впізнаваних варіантів тартів є класичний, паште-де-ната (або ж португальський тарт) та кокосовий. Також у гонконзькій кухні є популярним доповнення тартів різними начинками, такими як мед, імбир, згущене молоко, шоколад, а інколи навіть і зелений чай. І саме через свою високу популярність і непомірний апетит громадян, щодня з’являються нові рецепти і доповнення до цього смаколика.

Мигдалевий чай

Ну і про які десерти може йтися без напоїв. Вже відомим нам ідеальним доповненням до печива та тістечок є чай. Проте сьогодні нашим гостем є не простий чай, а виготовлений виключно з китайського мильного мигдалю напій, який вирізняється своїм солодкувато-терпким смаком та відчутним запахом. Іноді, для більш кремової текстури, до чаю додається рисовий або яєчний білок.

Такий екзотичний напій не тільки буде добре смакувати, проте й має цілющі властивості і, як вважають, допомагає живити шкіру, а також полегшує кашель та застуду. Як можна сказати ні смачному десерту, який ще і корисний!

І це тільки найвідоміші десерти Гонконгу. Тільки уявіть скільки всього цікавого та смачного приховано по всьому світу… І, можливо, чекає саме на вас. Тому подорожуйте, дізнавайтесь щось нове, відкривайте для себе нові світи і будьте щасливі!

Іван Бородін