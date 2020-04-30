В гості до Міккі Мауса

Або в Замок до принцеси? Або в сховище дракона? Або в Задзеркалля чи на скажені гірки? Очі розбігаються, коли потрапляєш до справжньої дитячої мрії – Діснейленду. Казковий світ можна знайти у Флориді, у Каліфорнії, у Парижі, у Шанхаї, у Гонконзі та навіть у Токіо.

Каліфорнійська казка вважається найголовнішою, але всі інші точно не поступаються у вихорі емоцій. Ми ж у свою чергу поговоримо саме про Гонконг.

Як дістатися

Метро Гонконга перенасичене людьми та гілками з пересадками, але доїхати до Діснейленду найзручніше саме на ньому. Не загубитеся, бо для станції «Діснейленд» виділена окрема гілка. Кружечок станції прикрашений вушками Міккі Мауса. До речі, потяг на цій гілці містить у середині вагонів статуетки відомих мультиплікаційних героїв, а ручки для тримання у формі мордочки Міккі Мауса.

Як не загубитися

На вході – пропускні пункти. Не бійтеся черги. Це явище буде супроводжувати вас весь день у парку розваг, адже повеселитися хоче дуже багато туристів і місцевих. Окремо треба заплатити за вхід і за кожен атракціон, на якому бажаєте покататися.

Ціни уточнювати на місці, бо щороку вони підвищуються. Якщо зайти на сайт і придбати квиток на один чи на два дні в Інтернеті – буде трохи дешевше. Обираєте зручні дати і сплачуєте через сайт. За два дні в Діснейленді витратите майже 90 доларів. Пройшовши повз пропускні пункти, вуличку магазинів та величезний рожевий замок, що стоїть на всіх заставках діснеївських мультфільмів, не бійтеся гуляти всіма можливими доріжками. Карти вам не потрібні (тільки в тому раз, якщо хочете на якийсь конкретний атракціон), адже кожен шлях веде до кафе, магазину, американської гірки чи музею.

Як вирішити, іти на один день чи на два

Безумовно, купити квиток на два дні одразу буде вигідніше, ніж придбати сьогодні один, а завтра другий. Важливо визначитися, чи потрібно вам два дні на атракціони. У Гонконзі неосяжний Діснейленд, у якому безліч варіантів як провести час, але на будь-яку розвагу – дорослу чи дитячу, спокійну чи екстремальну – доведеться вистояти чергу. Така процедура забирає час, тому, можливо, одного дня на все вам не вистачить. Обійти всі атракціони – майже неможливо, тому не ставте це собі за мету. Якщо за один день втомилися від людей і черг, а атракціони вже втамували вашу цікавість, можна не переплачувати за два дні.

Що тут є

Сувеніри. Магазини солодощів. Кафе. Американські гірки різного рівня екстриму. Дитячі каруселі. Кімната жаху і Музей перевернутих меблів. Дзеркальна кімната. Сад ляльок та інших персонажів з мультиків. Багато розваг, що сподобаються однаково дорослим і дітям. Тільки треба обирати те, що дійсно хочеться подивитися і спробувати, адже ще раз нагадую: всюди черги і за кожен атракціон – окрема ціна.

Що спробувати та на що подивитися

Тут усе на ваш колір і смак. Проходячи повз атракціони, ви вже бачите, як вони працюють і що на вас очікує. Але є декілька цікавих пунктів:

Гірка «Зіркова гора». Світове шоу з планетами та зірками. Сюди зовсім не потрапляє денне світло. Ви підіймаєтеся вгору на звичайних сидіннях, а потім різко падаєте в темряву. Усе відбувається наче в космосі.

Тур «Островом пригод». Африканська річка, якою ви пливете в човні, то пришвидшуючись, то сповільнюючись. Розглядаєте тварин і комах, бачите їх як у живій природі. Вони то розважають вас, то лякають. А попереду – неймовірний водоспад.

«Grizzly Gulch». Світ Дикого Заходу – це найекстремальніший атракціон. Ви спускаєтеся в шахту на вагонетці й проноситеся там майже зі швидкістю вітру.

Вечірній парад мульти-героїв. Він починається о 20:15 і захоплює своїм масштабом та яскравістю. Всі – кольорові, справжні, відомі нам з дитинства. Тут не тільки дитина, але й дорослий відчує смак казки.

Якщо не знаєте, з чого розпочати, сядьте на електричку на вході. Вона робить величезне коло по всій території Діснейленду і ви можете об’їхати все, а можете вийти на будь-якій станції. Покаталися, погуляли – і повертайтеся на неї, щоб далі продовжити свій маршрут. Ходити пішки тут довго, а місцева електричка не тільки покаже всі найцікавіші місця, але й спростить пересування.

Вероніка Крамар

