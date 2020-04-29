Дивні заборони в країнах Азії та Близького Сходу

Багато країн Азії та Близького Сходу відомі не тільки суровими заборонами, але консерватизмом моралі. Через незвичні для іноземців правила й традиції туристи тут часто потрапляють у безглузді ситуації й навіть під арешт.

Недаремно кажуть, що попереджений, отже, захищений. Цей вислів також стосується й туризму. Краще заздалегідь ознайомитися з місцевими законами, щоб не платити величезні штрафи або гірше того – під час відпустки опинитися за ґратами.

Іран



У цій країні заборонений алкоголь. Він нелегальний, але є підпільні магазини, де його можна купити дуже просто.

Заборонено використання таких додатків та соціальних мереж, як Gmail, YouTube і Facebook.

Заборонений будь-який одностатевий зв’язок.

Але найстрашніше – це обмеження прав жінок. На пальцях можна перерахувати, що їм дозволено робити. Одна з найдивніших заборон це їзда на велосипеді. В Ірані вважають, що вигляд жінки за кермом велосипеда занадто провокаційний. За це можуть спокійно заарештувати. Так само їм не можна подавати на розлучення, та й взагалі говорити про розлучення, на це має право тільки чоловік.

ОАЕ

В Еміратах заборонено використовувати нецензурну лексику, навіть в листуваннях, за це можна отримати штраф до 68 тис доларів, або термін ув’язнення. За знак середнього пальця можуть і зовсім депортувати. Цікавий факт: жінку, яка прочитала листування чоловіка, щоб викрити його в зраді, депортували, а також призначили їй штраф у розмірі 30 тис доларів. Взагалі, будь-яке вторгнення в особисте життя карається в’язницею на термін від 6 місяців або штрафом до 137 тис доларів.

Також потрібно бути обережними з виявом почуттів. Тут не можна цілуватися, обійматися і триматися за руки в громадських місцях. Одного разу британську пару посадили до в’язниці на місяць за те, що вони цілувалися в ресторані.

Незважаючи на постійні пилеві бурі, тут ви не побачите жодної брудної машини, адже водити брудну машину просто не дозволено.

Так само не можна фотографувати людей без їхнього дозволу. Заборонено публікувати фотографії дорожніх пригод.

Саудівська Аравія

Ще одна мусульманська країна, яка у вересні 2019 року відчинила свої двері для туристів зі всього світу. Спиртне і свинина в Королівстві Саудівської Аравії повністю заборонені: їх не можна ввозити або виробляти на місці.

Нічних клубів тут взагалі немає, адже тільки нещодавно влада дозволила слухати музику, а будь-які танці з представниками протилежної статі тут заборонені.

Влада країни надзвичайно серйозно ставиться до будь-яких проявів магії або чаклунства, які караються стратою. У поліції країни є спеціальний підрозділ по боротьбі з чаклунством, а всі книги й фільми про пригоди Гаррі Поттера заборонені. Також заборонена гра Pokemon Go, адже вони вважають, що в ній використовується масонська і сіоністська символіка.

Північна Корея

Тут практично неможливо купити нерухомість або машину, навіть велосипед рідко можна зустріти на дорогах.

Заборонено носити сині джинси, так як вони уособлюють світовий імперіалізм.

Це та сама країна, в якій не існує WI-FI, і в якій не можна заходити на сайти та соціальні мережі інших країн.

З 2015 року в Північній Кореї не можна купити найрозповсюдженіший у світі напій Соса-Cola. А ще тут немає МакДональдза.

Презервативи в цій країні продаються тільки на чорному ринку.

Людям заборонено їздити на відпочинок в інші країни, навіть для пересування по власній країні їм потрібен дозвіл.

Індонезія (острів Балі)

На острові існує особливий день, коли не можна шуміти. Ньепі дей (Nyepi day) – час медитації, аскези чи просто день тиші. Його сенс полягає в тому, щоб змусити демонів повірити, що на острові нікого немає. Цей день балійці присвячують духовному оновленню. Багато з них нічого не їдять, не п’ють і ні з ким не розмовляють.

Також в цей день нічого не працює – закриті всі державні установи, магазини, бари й ресторани, навіть не працює аеропорт і телебачення. В цей час на острові діють заборони, які тривають рівно добу і стосуються всіх, навіть туристів: заборона вмикати світло і розводити вогонь; заборона подорожувати і навіть виходити з дому; заборона працювати або веселитися й розважатися.

Перебувати на вулиці мають право тільки спеціальні дружини – Печалангі (Pecalang, Nyepi Police), які перед Днем тиші пройшли спеціальний обряд. Ці люди стежать за тим, щоб нікого не було на вулицях. Якщо вони спіймають кого-небудь в Ньепі, то ця людина буде оштрафована або навіть ув’язнена. Охоронців абсолютно не цікавить чи є ви індуїстом, чи місцевим жителем, чи приїжджим туристом. Правила повинні виконувати всі.

Незважаючи на суворі та досить дивні закони, у цих країнах все ще можна багато чого зробити та побачити. Це зовсім інша культура, яка повністю змінює свідомість. Тому мандруйте та пам’ятайте, що незнання законів не звільняє вас від відповідальності.

Альона Малюкова