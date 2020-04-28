Ковель: чарівне місто на Волині

Волинь. Чудова і прекрасна. Що ви знаєте про неї? Обласне місто – Луцьк? Це ж не все! Сьогодні розповімо вам про Ковель. Місто невелике, тому і дуже затишне. У будь-якому районі, відчуваєш себе як удома.

Дістатися до Ковеля досить легко: потягом Київ-Ковель або ж автобусом. Ковель – місто обласного значення. Двічі перемагало у всеукраїнському конкурсі «Населений пункт найкращого благоустрою і підтримки громадського порядку» серед міст з населенням до 100 тисяч мешканців.

Невеликий історичний екскурс

Археологи довели, що стародавні стоянки на території міста відносяться до мідно-кам’яного періоду. А перша письмова згадка про місто була у 1518 році.

Кажуть, назва міста виникла завдяки ковалю, який жив тут колись. Поселення мало назву – Ковле, а згодом трансформувалося у сучасну назву. У 1518 Василь Сангушко, який володів селом, отримав дозвіл польського короля Сигізмунда I перетворити його на місто з наданням Магдебурзького права.

Символіка міста

У середині XVI століття на гербі Ковеля зображали замок з підковами. Він означав достаток громадян і їх безпеку. Скоріш за все, так і було – у місті жили ремісники, знать і шляхта. Тут завжди проводили ярмарки. Управлінням займалися місцеві старости. Вони відповідали за наповнення королівської скарбниці, за порядок і благополуччя городян. Сучасний герб створив львів’янин Андрій Гречило 6 вересня 1993 року. Герб увінчаний тризубцевою короною. На червоному щиті розташована підкова, оточена трьома хрестами.

Пам’ятки

Біля виходу з вокзалу, тебе одразу зустрічає паровоз. Паровоз СУ 253-25 височить на п’єдесталі поруч з воротами православного храму, який можна побачити за спиною знаменитої пам’ятки. Встановили реліквію залізниці на честь 40-річчя визволення Ковеля від німецьких окупантів. Урочисте відкриття незвичайного пам’ятника відбулося у 1984 році. Паровоз СУ 253-25 власним ходом в’їхав на бетонний постамент і став нерухомим на декілька десятків років.

Турія – головна річка Ковеля, протікає через усе місто та ділить його навпіл. У центрі міста можна помилуватися її чарівністю або ж прогулятися біля водосховища. Річка має невеличкі притоки – одна з них так званий “жаб’ятник” (так її звуть місцеві жителі). Це неначебто відокремлена маленька та мілка річечка, де відпочивають батьки з дітьми.

Одразу біля річки Турія стоїть величний бронзовий пам’ятник Тарасу Григоровичу Шевченку. Він оглядає місто з 22 серпня 2005 року. «Один з найвищих пам’ятників присвячених українському кобзареві»,– запевняє волинський шевченкознавець Руслан Теліпський.

У місті розташовано дуже багато церков. Загалом їх тут більше двох десятків: Воскресенський собор, Благовіщенська церква, церква блаженнішого Миколая Чарнецького, церква великомученика Пантелеймона, церква Іоанна Предтечі…

Кожна по-своєму чудова. Вони неначе заворожують своєю унікальністю.

У Ковелі надихалися й творили свої шедеври Тарас Шевченко, Іван Франко, Пантелеймон Куліш, Михайло Старицький, Микола Лисенко, Михайло Драгоманов та Леся Українка. Кожен з них залишив тут частинку своєї душі.

Надихайтеся й ви. До зустрічі в Ковелі!

Анастасія Ткачук