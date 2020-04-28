«Гетьманська столиця» зустрічає туристичний сезон 2020

В умовах карантину українські музеї, заповідники призупинили прийом відвідувачів, вимушено ізолювалися від тої аудиторії, яка є критерієм «успішності» та «ефективності». Набрали популярності віртуальні екскурсії, онлайн-зустрічі, але ніщо не може компенсувати подорожі туди, де можна доторкнутися до історії.

Національний заповідник «Гетьманська столиця» – один з найпопулярніших туристичних об’єктів Чернігівщини, який кожного року зустрічає сотні тисяч відвідувачів, перебуваючи на карантині, гідно долаючи складності ретельно готується до початку туристичного сезону.

В цьому році заповідник затвердив власний логотип, розроблений співробітниками заповідника: Наталією Ребровою, Любов Кіяшко, Володимиром Огієвським, Наталією Саєнко, Ольгою Семяновою, Тетяною Кербут у співпраці з заслуженим художником України Володимиром Тараном. Логотип несе в собі глибокий символічний зміст і символізує єдність пам’яток Батурина козацько-гетьманської доби.

Варто зазначити, що найрезультативніший візит до Батурина – це екскурсійний. В цьому сезоні ми об’єднали об’єкти: Майдан Гетьманської слави, Цитадель Батуринської фортеці, Музей археології та Воскресенську церкву – усипальницю К. Розумовського в одну екскурсію з промовистою назвою «Серце гетьманського Батурина», з метою показати державність, єдність, сутність та значимість Батурина і до того ж – показати максимально зручно для відвідувача, «єдиною екскурсійною картиною» і заощадивши час.

Вперше в палаці гетьмана Кирила Розумовського до екскурсійного маршруту буде включена паркова тераса, що дасть можливість відчути велич палацово-паркового комплексу, до того ж – в компанії Кирила Розумовського! Ростова фігура керманича відтворена згідно портретного зображення видатного художника Помпео Батоні. Фото з Гетьманом на згадку зможе здійснити кожен.

Заповідник постійно поглиблює та вдосконалює роботу з підростаючим поколінням. В сезоні 2020 року ми вперше пропонуємо дитячу екскурсію «На гостинах у гетьмана Кирила Розумовського» для дітей старшого дошкільного і молодшого шкільного віку, квест «Піднята вгору знову булава» для учнів середнього та старшого шкільного віку по території палацово-паркового ансамблю Кирила Розумовського.

Для старшого шкільного віку та для дорослої аудиторії підготовлено пізнавальний і цікавий квест «Батурин – серце Гетьманщини», який об’єднав Майдан Гетьманської слави, Музей археології Батурина та територію Цитаделі Батуринської фортеці.

З метою вдосконалення організації обслуговування відвідувачів ( зважаючи , що туристичні об’єкти заповідника розташовані на певній відстані один від одного і мають три каси), впроваджується «Єдиний квиток» – на відвідування та на екскурсійне обслуговування, що збереже для відвідувача час і приємним бонусом при цьому буде невелика знижка.

Привітність та гостинність завжди характеризують тих, хто першими зустрічає відвідувача «Гетьманської столиці», а тепер обов’язковим стане і впізнаваність! Ми запроваджуємо корпоративне вбрання – касири та організатори будуть мати винятковий дрескод, а доглядачі – відповідну уніформу із зображенням логотипу заповідника.

Для комфорту та зручності, саме в туристичному сезоні 2020 р. на території Цитаделі Батуринської фортеці та палацу Кирила Розумовського буде встановлено питні колонки, які придбав в подарунок «Гетьманській столиці» наш земляк Юрій Бут. І відтепер, як і в кращих музеях Європи, відвідувачі зможуть втамувати спрагу.

Заповідник з нетерпінням очікує завершення карантину і повернення до звичайного ритму життя, насиченого новизною, приємними враженнями від гамірливого позитиву відвідувачів. Всім бажаємо міцного здоров’я! Віримо в початок туристичного сезону та очікуємо на вас, шановні, відвідувачі!

Наталія Сушко

завідувач сектору науково-освітньої роботи

НІКЗ «Гетьманська столиця»