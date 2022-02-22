Де відновити сили? Заміські комплекси під Києвом

Як часто у вас з’являється бажання хоча б декілька днів відпочити від ритму міста, опинитись там де тихо і спокійно, де є всі умови для ідеального релаксу, в період звичайних вихідних, а не тривалої відпустки. Де знайти місце, звідки можна швидко повернутись до звичного режиму?

Ми будемо раді розповісти вам про декілька заміських комплексів Київщини, їх послуги, атмосферу, ціни та те, як ви можете провести час й відновити свої сили неподалік від міста.

Київ оточений лісовою місцевістю, в якій розміщені готельні комплекси з якісним сервісом, рівним до закордонного. Такі місця відпочинку далеко не відкриття для киян, адже щороку вони приїжджають туди не тільки відпочивати, а й проводити дні народження, побачення, корпоративи, конференції та навіть весілля. Користуються СПА-послугами, різноманітними активностями, проводять барбекю-вечори в альтанках, займаються верховою їздою, відвідують ресторани, усамітнюються з природою, проводять сімейні дні з найріднішими.

Цінова категорія та деякі послуги таких комплексів відрізняються, тож ми обрали найпопулярніші на сьогодні й розглянемо, як можна провести свої вихідні в кожному з них.

Заміський комплекс відпочінку “Morewell”

Розташований на березі Київського моря. Має широкий вибір послуг від cпокійного відпочинку до драйвових розваг. Відпочиваючи в комплексі можна спробувати безліч фізичних активностей: прокататись на потужному і сучасному багі Polaris Ranger 570, взяти велосипеди, самокати, веломобілі, пограти в пейнтбол, або замовити прогулянку яхтою. Ті, хто хоче максимально відпочити, розслабитись та провести час у спокої, можуть обрати зручний шезлонг біля басейну, відвідати джакузі або замовити масаж, спа-процедури.

“Morewell” має мангал-парк та ресторан європейської й чорноморської кухні. Ресторан ділиться на кілька залів:

— великий барний зал ресторану (відмінно підходить для любителів гучних і веселих, днів народжень та корпоративів)

— малий зал

— літню терасу (місце, щоб отримати насолоду від смачної їжі та приголомшливого виду на море).

На сайті комплексу щомісяця публікують календар подій, завдяки якому можна дізнатись в які дні проводять ті чи інші заходи. Ось що планується на березень:

Масниця з 28.02 по 06.03

Святкування “8 березня” з 4 по 9.03

DJ weekend з 11 по 13.03

День Патрика з 18 по 20.03.

Ціни: ніч в готелі 1500-3300 грн; ніч в готелі з додатковими послугами (проживання, сніданки, відвідування відкритого та закритого басейну, сауна, хамам, соляна кімната) 2600-4400 грн; басейн 490-1600 грн; банний комплекс 800-1500 грн ; СПА – програми 490-6900 грн ; активності приблизно 250-5900 грн.

“Grand Admiral Resort & SPA “

СПА-курорт розташований у Київській області (м. Ірпінь). Готель складається з люкс-котеджів, соснових будинків, бізнес-готелю та СПА-готелю. Широкий асортимент лікувальних та косметичних послуг, літні басейни, спорт майданчики на природі, ресторан з різноманітною кухнею, банкетні зали, тераси, конференц-зали.

Grand Admiral Resort & SPA позиціюється як відпочинковий люксовий комплекс в атмосфері лісового курорту. Усі послуги преміумкласу, а на головному сайті детально розписана інформація про кожну з них. Починаючи з того як зустрічають гостей та описом інтер’єру кожного номеру, й закінчуючи деталізацією розваг.

Активний відпочинок: боулінг, мотузковий парк, пейнтбольне поле, більярд, тенісний корт, спортивні майданчики, прокат велосипедів, волейбол, фітнес заняття.

Релакс відпочинок: сауни, джакузі, закриті та відкриті басейни, СПА-тури, прогулянки територією, бутіки та ін.

Ціни: ніч в готелі або котеджі 3700-10700 грн; басейни та спа приблизно 1400-4700; за проведення заходів ціна уточнюється в адміністрації комплексу, меню ресторану 110-2800 грн.

“Sobi Club”

Резиденція відпочинку під Києвом в сосновому бору, в рекреаційній зоні між Київським морем і обвідним каналом Дніпра, володіє власним піщаним пляжем і 25 га затишної території.

Sobi Club включає перелік послуг для вдалого відпочинку: готель, будинки відпочинку, СПА-центр, ресторани та банкетні зали, конференц-сервіс, басейни, пляж, старослов’янські лазні, тенісні корти, кінні прогулянки, велопрогулянки, весловий човен, дитяче дозвілля, організацію заходів та ін.

Завдяки таким послугам, можна відпочити на будь-який смак, провести вихідні так, як бажає ваша душа, в компанії сім’ї або друзів.

Ціни: ніч в готелі по стандартному тарифу 3000-3450 грн , базовому тарифу(проживання+сніданок) 3600-4050 грн, тариф full (проживання+сніданок СПА 3 год) 5510-6420 грн; СПА процедура 250-4160 грн; закриті басейни та бані 480-580 грн/година СПА, 680-850 грн/година в басейнах; літні басейни з водними гірками 350-2100 грн залежно від додаткових послуг (бунгало, преміум Wellness);

“Platium Spa & resort”

Готельно-ресторанний комплекс “Platium Spa & resort” під Києвом, який також пропонує провести ваші вихідні якомога далі від міста, та скористуватись як активностями, так і СПА-процедурами.

На території комплексу є готель, котеджі, СПА-центр, спорткомплекс, ресторани, криті та відкриті басейни, конференц-зали. Поряд розташований залив Козинки, де можна орендувати човен та побути наодинці з природою.

В готелі є номери п’ятьох видів: чотиримісний економ, економ, стандарт, напівлюкс, люкс. Великий перелік послуг СПА, водяна гірка, джакузі, гриль-бар та ресторан європейської кухні. А також в готельному комплексі проводяться різні тематичні дні з живою музикою.

Ціни: ніч в готелі 800-2670 грн, комплекс процедур в СПА-центрі приблизно 2200-3500 грн; косметологічні процедури 150-1300; басейн 400-500грн/за день; розваги 100-400 грн;

Отож, бережіть себе від перенапружень та давайте організму відновлюватись за допомогою гарного відпочинку. Хай щастить!

Анастасія Можар