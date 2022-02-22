Барвиста подорож найяскравішими містами світу

Напевно багато хто з вас ставив питання, яке місце вибрати для подорожі. Кожному хочеться отримати незабутні враження, помилуватися краєвидами та прогулятися затишними вуличками, чи не так? У сьогоднішній статті ми розберемо найяскравіші та найпривабливіші міста світу.

Данія: Копенгаген

Поговорімо про столицю Данії – одне із найяскравіших міст світу – Копенгаген. Він об’єднує культурний складник центральної Європи та Скандинавії і сміливо може називатися одним з найкрасивіших міст! Гуляючи вуличками Копенгагена, ви можете насолодитися приємною атмосферою, барвистими будинками навколо і світовими визначними пам’ятками.

Ще одним привілеєм міста є його кулінарна незвичайність. Якщо ви цікавитеся кулінарним мистецтвом або просто природжений гурман – ласкаво просимо вивчати сучасні тенденції та гастрономічні цікавинки!

Копенгаген славиться великою кількістю визначних пам’яток, які потрібно відвідати кожному туристу. Якщо ви будете у столиці Данії, то рекомендуємо вам відзняти на свою камеру всесвітньо відому Русалоньку – статую ХХ століття та один із символів міста. І це ще далеко не все: відвідайте Нову гавань зі старовинними кольоровими будинками, Кронборг – відомий у літературному світі замок, та інші чудові місця!

Марокко: Шавен

Ви колись були в містах, у будуванні яких переважає один колір? Шавен – одне з провідних містечок у такому стилі – виконаний у блакитній колірній гамі та справді здається казковим.

Це місто дійсно можна назвати візитівкою Марокко і одним із тих місць, які неодмінно варто відвідати хоча б раз у житті.

Існує декілька версій, чому основним кольором є синій. Згідно з однією з них, блакитний колір був обраний як символ водного джерела Рас-ель-Ма на прилеглих пагорбах, вода з якого забезпечує весь регіон. Шавен має дуже цікаву історію виникнення, тому існує припущення, що сині відтінки символізують мир та терпимість для численних біженців, які були змушені покинути рідні домівки.

Найяскравіші враження Шефшауен (інша назва міста) залишить у квітні, коли на його вуличках розквітають кольорові квіти, що доповнюють дивовижну красу синього міста. Ще однією перевагою Шавена є його чистота. Дуже радимо вам відвідати це містечко та відчути всю його затишність і казковість!

Італія: Манарола

Обговорімо італійські краєвиди! Манарола – одне з містечок на півночі Італії, яке не дозволить вам поїхати без добрих спогадів: кольорові будиночки на крутій скелі ваблять око і роблять місце барвистим і шалено красивим.

“Візитка міста” – це різнобарвні будинки-вежі та старовинні архітектурні споруди, багатьом з яких понад півтисячі років. У самому центрі Манароли розташована церква Святого Лаврентія, побудована у 1338, – приклад гармонійного поєднання готики з бароко.

Ви також можете насолодитися панорамою околиць та видом на море, прогулюючись пішохідною дорогою з романтичною назвою «Стежка кохання», яка сполучає Манаролу з іншим містечком національного парку Ріомаджоре.

Крім туризму жителі займаються рибальством та виноробством, тому обов’язково скуштуйте місцевий сорт вина Sciacchetrà.

Існує дуже багато яскравих місць, тому мандруйте та відвідуйте якомога більше – це позитивні емоції та гарні спогади на довгі роки! Будьте здорові та щасливі!

Анна Джелалі