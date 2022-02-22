Пуерто-Ріко — острів різноманіття та колориту

Якщо ви в пошуках неквапливого, розслабленого відпочинку, то сонячний острів Пуерто-Ріко, де ніколи не має місця для напруги, вже на вас чекає.

З історії

Пуерто-Ріко — невелика спокійна країна, що цілком розміщується на однойменному острові площею дев’ять тисяч квадратних кілометрів. Розташований він у Вест-Індії та є частиною архіпелагу Великих Антильських островів, що відділяє Карибське море від Атлантичного океану.

Історія заселення острова бере початок ще з архаїчних індіанських племен, які переселилися сюди з території сучасної Венесуели та спокійно жили доти, доки Христофор Колумб не позначив острів на мапі світу, тим самим привівши за собою іспанських конкістадорів. Так за декілька сотень років індіанські племена майже повністю були витіснені європейцями та рабами, привезеними сюди з Африки.

Острів щастя

Зараз Пуерторіканська культура є сумішшю іспанських, африканських та індіанських традицій, що злилися воєдино, утворивши нову унікальну культуру місцевого населення. Пуерторіканці завжди усміхнені, гостинні, дружні до туристів та відкриті один одному. Вони вирізняються яскравою мімікою, активною жестикуляцією та ніби самі по собі світяться щастям, ніби на острові немає ніяких турбот, що можуть їх зачепити.

Позитивна яскрава натура населення знаходить відбиток і в їхньому барвистому одязі, і в архітектурі столиці острова Сан-Хуан. В його старих районах завжди приємно прогулюватись, адже кожний будинок відрізняється від сусіднього не тільки кольором, але й формою балконів, вікон та дверей. У будь-якому іншому місці це могло б створювати відчуття завантаженості та нагромадження зовнішнього оздоблення, але саме тут це ідеально личить атмосфері острова та унікальності його населення.

Що варто відвідати?

Першим пунктом у списку туристичних локацій завжди має стояти столиця. Сан-Хуан — це головний морський порт країни, який поділяється на дві частини: старе та нове місто. Старе колись мало назву Капарра, і саме тут найбільше відчувається пуерторіканський колорит та атмосфера. «Нове» місто не таке вже й нове — засноване воно було лише через тринадцять років після «старого», у 1521 році. Обидві частини міста наповнені цікавими пам’ятками, які потрібно відвідати будь-якому туристу.

Перш за все, варто виділити форт Сан-Феліпе-дель-Морро, який також називають замком або фортецею. Ель-Морро звели іспанці з метою посилення оборони острова під час воєнних дій. Фортеця свою роль виконала відмінно — вистояла і напад піратського флоту, і облогу голландцями, і декілька разів захистила вхід до затоки Сан-Хуан. Зараз тут розташований музей, де часто відбуваються виставки, що демонструють роль Пуерто-Ріко в завоюванні Нового світу.

Варто відвідати Кафедральний собор святого Івана Хрестителя, де розташована могила іспанського конкістадора і засновника міста Хуана Понсе де Леона. Неподалік від неї знаходиться площа його імені — тут можна відвідати музеї або ж просто посидіти в кафе.

Уваги звичайно ж варті й резиденція губернатора острова Ла-Форталеза, фортеці Фуерте-Сан-Крістобаль та Сан-Херонимо де Бокерон, готична церква Іглесія-Сан-Хосе, одна з небагатьох готичних церков в Америці, а також Ла-Капілья-Порта-Коелью, яку також називають Брамами небес.

Що спробувати в Пуерто-Ріко?

Кухня цього острова – це такий самий мікс різних культур, як і саме населення. Отож кожний знайде собі страву до смаку.

Перш за все, не можна не згадати про мофонго, неофіційного короля кухні Пуерто-Ріко. Страва складається з відвару пюре бананів та будь-якої начинки від овочів і риби до креветок і м’яса. Безумовно, важливим складником та родзинкою мофонго є подорожник, з яким завжди подають цю страву.

Не варто забувати про алкапурі — пуерторіканські оладки, що продаються по всьому острову. Зазвичай готуються у клярі зелених недозрілих бананів, а подаються з фаршированими крабами, креветками або омарами. Існують також інші варіації такої страви — з начинкою зі свинини, сиру або тріски. Усі вони радо купуються туристами перед походом на пляж.

Звичайно ж, спробувати варто й місцеву «Пінья коладу», адже саме Пуерто-Ріко за однією з теорій вважають батьківщиною цього алкогольною напою з ананасового соку, рому, та кокосового молока.

Пуерто-Ріко — це справжній острів чудес, де кілька культур, об’єднавшись, створили щось нове й абсолютно унікальне. Тож якщо ви сумнівалися в тому, чи варто летіти в цю країну, не зволікайте й скоріше плануйте відпочинок.

Поліна Лешкович