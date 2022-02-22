Різнобарв’я Карибських островів – який же обрати?

У часи розквіту популярності фільмів про піратів Карибського моря кожен глядач хоч раз задумувався над тим, аби відвідати береги цього дивовижного моря та пройтися стежками героїв всесвітньовідомої кінострічки. Але в реальності Кариби це не лише Тортуга, Ямайка або загиблий Порт-Ройал.

Тож що ж таке Карибські острови та чому їх варто відвідати? Спершу, варто знати, що Кариби — це величезна група островів зі своїми унікальними особливостями, тож просто «полетіти на Кариби» неможливо — варто точно знати, що ви хочете відвідати. Для цього їх можна поділити на три частини: Багамські, утворені кораловими рифами, Великі Антильські материкового походження, а також Малі Антильські острови вулканічного.

Багами

Про Багамські острови чула, мабуть, кожна людина на планеті. Райські білі пляжі, розкішні курорти й прозора блакить води — звучить як мрія для любителів спокійного тихого відпочинку. Тут є і пляжі, ідеальні для серфінгу, і дикі, незаселені й напівпорожні острови, куди можна дістатися лише на яхті, аби влаштувати собі день наодинці з самим собою.

Багамські острови — це чудове місце відпустки для туристів з різними уподобаннями — тут свій рай знайдуть і екстремали-дайвери, і любителі активного відпочинку, і ті, хто просто любить усамітнитися на пляжі й провести декілька днів, не турбуючись ні про що.

Наступним утворенням Карибських островів є Великі Антильські. Вони займають найбільшу частину усього архіпелагу. Їх територія приблизно у п’ятнадцять разів більша за територію Багам і включає таких популярних велетнів туризму як Гаїті, Куба, Ямайка та Пуерто-Ріко.

Гаїті

Якщо дайвінг, серфінг, білі пляжі та відпочинок ніби з глянцевих журналів не для вас, або ж окрім цього хочеться якось урізноманітнити відпочинок, то Гаїті цілий рік радо відтає туристів з усього світу на своїх берегах.

Фактично Гаїті є другим за величиною острів серед Великих Антильських, але його територію між собою поділяють Домініканська Республіка та Республіка Гаїті. Саме остання стане ідеальною відпусткою для тих, хто полюбляє пізнавати країну з усіх її боків, навіть найменш привабливих.

Поруч з унікальною гористою місцевістю та найбагатшою серед усіх Карибських островів флорою йдуть бідність простого населення та високий рівень злочинності. Однак туристів це не лякає, і щорічно країна приймає близько чотирьохсот тисяч людей, що прилітають сюди заради колоритної столиці Порт-о-Пренс з дивовижними соборами, фортами, замками та безліччю музеїв, заради палацу Сан-Сусі з його вишуканими садами та активного відпочинку пішими маршрутами в горах, порослих незвичайними рослинами.

Якщо вам дуже хочеться побувати в Гаїті, то обов’язково відвідайте національні парки Макайя та Ла-візит, спробуйте кінні маршрути в горах, зробіть зупинку біля історичних пам’яток столиці, або ж спробуйте себе в різних видах морського відпочинку, яких тут також вистачить з головою.

Ямайка

Країна зі справжнім позитивним настроєм Ямайка — третій за площею острів у складі Великих Антильських. Як і будь-який інший острів архіпелагу Ямайка може похизуватися своїми чистими пісочними пляжами та розвиненою інфраструктурою готелів, але не тільки це вже котрий рік поспіль є її візитною карткою.

Якщо вам доведеться побувати на Ямайці, радимо скоріше виходити за межі курортів та готельних комплексів, аби самому відчути ту атмосферу, що пронизує кожне місто цього острова. Тут все, від одягу місцевих мешканців до оформлення ресторанів, кафе та клубів, рясніє усіма кольорами райдуги. І хоча рівень злочинності тут приблизно такий самий, як на Гаїті, жителів Ямайки можна загалом описати як привітливих людей, які завжди посміхаються.

Відвідуючи Ямайку, обов’язково проведіть день у столиці острова Кінгстоні. Саме бідні квартали цього міста стали батьківщиною музики в стилі регі, що нині пронизує своєю танцювальною енергійною та позитивною атмосферою усю Ямайку. Тут можна відвідати Національну галерею, Королівський дім, мінеральні джерела Рокфорд, ботанічний сад, театр та музеї з інсталяціями на найрізноманітніші тематики від зоології до індіанців-араваків.

Кожний острів Антильського архіпелагу є унікальним та неповторним місцем, що відрізняється від усіх інших. Тож на вашу увагу заслуговують і Пуерто-Ріко, і Куба, і звичайно, низка Малих Антильських островів.

Малі Антильські острови

Вони являють собою довгий ланцюг, який починається з острова Тринінад і закінчується західною частиною Пуерто-Ріко. Географічно їх поділяють на Навітряні острови, Підвітряні острови, а також Віргінські острови, але єдиного переліку, де було б чітко вказано який острів до якої групи належить, просто не існує — кожна країна трактує списки по своєму.

Столицею усієї території Малих Антильських островів вважається порт Шарлотта-Амалія на острові Сент-Томас, де проживає близько шістдесяти тисяч мешканців. Колись Сант-Томас був притулком для індіанців різних племен, але пізніше вони вимерли через хвороби, привезені європейцями у період другої подорожі Колумба до Америки. Тому на деякий час острів став притулком для піратів аж поки не потрапив до Данської колоніальної імперії. Зараз Сант-Томас приваблює туристів невеличкими мальовничими містечками, фортом Крістіан, побудованим у 17 столітті, канатною дорогою, морською обсерваторією та Замком Чорної Бороди.

Тортола — найбільший та найбільш заселений острів поміж Віргінських островів, відомий своїми пляжами з чистим білим піском. Сюди часто пришвартовуються круїзні лайнери та пором, що сполучає Тортолу з Сент-Томасом.

Анегада — невеличкий острів з населенням у двісті чоловік, більшість з яких проживає в єдиному поселенні Сеттлмент. Колись цей острів слугував стоянкою для піратів, тож на ньому й поруч з ним залишилося понад двохсот затонулих кораблів. Туристи сюди з’їжджаються заради пустельних пляжів та майже повної відсутності людей на них. Тут завжди тихо, спокійно й можна відпочити від міської метушливості. А ще саме поблизу Анегади можна побачити найбільший у Карибському морі та четвертий за розміром у світі 29-кілометровий кораловий риф, що робить це місце неймовірно популярним серед дайверів.

Кариби — це чудове поєднання минулого та сучасного, традицій і новаторства, піратської атмосфери та різноманітних розваг на будь-який смак. Вони беззаперечно стануть чудовим місцем відпочинку, варто лише обрати потрібний острів.

Поліна Лешкович