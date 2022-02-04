Відпочинок в раю на землі, або Подорож до курорту Багами

Серед вод Атлантичного океану, між Флоридою та Кубою, розкинулися райські острови Багами. Це улюблений курорт американців. Білосніжні пляжі омиваються бірюзовою водою, температура не опускається нижче 20 градусів, а екотуризм процвітає. За що саме туристи так люблять Багами?

Перша земля Нового Світу

Прикметно те, що острів Сан-Сальвадор із Багамського архіпелагу став першою землею, куди в 1492 році ступила нога Христофора Колумба. Саме звідси розпочалася колонізація Америки. До приїзду європейців острови заселяли племена індіанців, але як тільки іспанські конкістадори почали наводити свої порядки, все корінне населення було продане в рабство на Гаїті. Після того впродовж XVI-XVIII століть Багами стали пристанищем для піратів Карибського моря. У 1783 році владу на островах здобула Великобританія.

Популярність, як туристичний курорт, Багами отримали у другій половині XX століття. Саме в цей час на Кубі відбувся державний переворот та зміна влади на комуністичну. Відпочивальники швидко змінили орієнтири своїх вподобань у бік сотні комфортних островів, розкиданих в акваторії Атлантичного океану. Завдяки напливу мандрівників туристичний бізнес розцвів, і землі, на яких до того жили на кошти з рибальства та бавовни, перетворилися на великі відпочивальні комплекси з готелями, пляжами та розвагами.

Сьогодні архіпелаг Багамських островів є членом Британської Співдружності та одним з найдорожчих курортів світу. Тут все створено для задоволення туристів, і виллється цей відпочинок у доволі немаленьку суму.

Прямуємо до раю

Квитки з прямим рейсом з Києва до Нассау — столиці Багам — є. Найдешевшим місяцем для подорожі стане лютий, адже ціна на літак може становити 71 долар в обидва боки. Проте, такий варіант трапляється рідко. Найчастіше переліт до островів коштує близько 700-900 доларів в залежності від авіакомпанії.

Що до громадського транспорту в країні, то тут він мало розвинений. Автобуси курсують лише на найбільших островах — Нью-Провіденс та Великі Багами. Їздять вони зазвичай майже пустими. Все через те, що жителі вважають, якщо у туриста знайшлися гроші на дороговартісний переліт, то і на розкішний відпочинок він не поскупиться. Поїздка коштує 2,50 доларів. До речі, багамські долари дорівнюють американським.

На островах частіше пересуваються автівками по суші та поромами, човнами і яхтами по воді. Таксі обладнані лічильниками, за перші 3 кілометри — 3 долари, за кожний наступний — ще 0,40 доларів. Тому поїздка по місту обійдеться приблизно у 30 доларів.

Є варіант оренди авто. Варто пам’ятати, що рух на архіпелазі лівосторонній, тому машини видають лише водіям з міжнародними правами. Ціна за день їзди вартуватиме 40-65 доларів.

Важливим методом пересування є також пором, адже острови розкидані далеко на водній акваторії. Найзручніше відправлятись судном від столиці Нассау. В залежності від обраного острова, до якого ви хочете прибути, ціна за квиток буде варіюватись від 50 до 125 доларів.

Житло поруч з морем

На території Багам виросла велика кількість фешенебельних, зіркових нічлігів з видами на прекрасні місцеві пляжі. П’ятизіркові готелі за ніч можуть попросити кілька тисяч доларів. Але на островах знайдуться варіанти дешевше з непоганим сервісом. Так номер у пристанищі з трьома зірками коштуватиме від 100 доларів за ніч.

Що варто відвідати

Головним надбанням островів є їхні білосніжні пляжі з прозорою водою. Вхід до території всюди безплатний. Кожний мандрівник може відправитися на вподобаний пляж, поніжитися на сонці та скупатися в океані. Найкращими прибережними зонами вважаються райони Нассау:

Love Beach — ділянка з мілким дном, кораловими рифами та великою кількістю кафе поблизу.

— ділянка з мілким дном, кораловими рифами та великою кількістю кафе поблизу. Cable Beach — більш дорогий варіант з орендою лежаків та можливістю відвідати ресторани зі стравами прямо з океану. Особливістю пляжу є кристально чиста вода та затишне розміщення поодаль від шумних поромів відпочивальників.

— більш дорогий варіант з орендою лежаків та можливістю відвідати ресторани зі стравами прямо з океану. Особливістю пляжу є кристально чиста вода та затишне розміщення поодаль від шумних поромів відпочивальників. Піски острова Парадайз також сподобаються мандрівникам. Тут більш заповнені пляжі, але все та ж сама бірюзова вода. Відпочинок тут частіше обирають саме місцеві, через те й ціни на кухню і розваги є дещо нижчими.

Дайвінг

Приїхати на Багами та не пірнути з аквалангом — все одно що не побувати на Багамах. Тут це другий найпопулярніший вид розваг після розміреного пляжного відпочинку. Компанії пропонують найрізноманітніші варіанти дайвінгу:

Звичайний, з розгляданням морського коралового дна.

Екстремальний дайвінг з акулами для сміливців. Варто зауважити, що це не звичний варіант, коли людину опускають у клітку, а навколо неї плавають «водні вбивці». Ні, на Багамах група охочих разом з інструкторами занурюється у воду та розглядає білих акул, що плавають поруч з відпочивальниками. Таке задоволення не для слабонервних.

Ще один екстремальний вид дайвінгу — занурення у блакитну діру Діна , що знаходиться біля острова Лонг-Айленд. Її глибина становить 202 метри. Місцеві сміливці пірнають вниз без аквалангів та намагаються опуститися якомога глибше лише на одному ковткові повітря. Туристам, які також бажають відчути цей ризик дається така ж можливість як без акваланга, так і з ним. Розвага коштує 115 доларів.

Прогулянка на яхті

Однієї суші не вистачить, аби насолодитися усіма красотами Багам. Саме тому мандрівники часто замовляють собі оренду яхти, щоб об’їздити найцікавіші туристичні пам’ятки, розкидані на сотні кілометрів. Ціна за оренду яхти на день починається від 400 євро. Компанії пропонують на вибір різні типи суден: катамарани, гулети, моторні чи парусні яхти. Найпопулярнішими місцями причалів стануть острови Абак, Андрос, Ельютера, Нью-Провіденс та Великі Багами.

Особливо запам’ятається поїздка до пляжу на острові Майор Кей зі свинками, яких вважають туристичною забавою. Яким чином звірі потрапили до моря — досі залишається загадкою. Детальніше про це прочитати можна тут.

Рожеві фламінго

Ця дивна птаха настільки шанується в країні, що її зображення навіть прикрашає герб Багам. Найбільша популяція фламінго зосереджена на віддаленому острові архіпелагу — Інагуа. Тут вони почувають себе якнайкраще серед затишних теплих вод та морської солі, якою тварини харчуються. На території Інагуа створили національний парк. Поблизу озера Віндзор можна побачити найбільше рожевих пташок. Ціна за відвідування у групі з гідом становить 25 доларів з одного.

Ось такою приємною, затишною та близькою до природи може стати мандрівка до раю на землі — архіпелагу Багамських островів.

Бажаємо нашим читачам відвідати білосніжні пляжі, помандрувати на комфортній яхті та на власні очі побачити рожевих фламінго.

Олена Коваль