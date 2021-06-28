У гості до поросят – пляж на острові Майор Кей

Великий Майор Кей – це коли ви заходите в кришталево чисту воду, а поряд із вами рухається п’ятак. І потім хочете чи не хочете, а ви просто не зможете не зупинитися, щоб привітатися та поспостерігати за безтурботним жителем острова. Такій високій майстерності плавання й перебирання лапок позаздрив би будь-який плавець.

Попри маленькі розміри цей клаптик землі бачить більше туристів, ніж будь-які інші острови. Адже це єдине місце, де можна відпочити на пляжах з білим піском, купатися в бірюзових чистих водах Карибського моря в компанії цих чотириногих. Тут живуть як старші поросята, так і їх дітлахи. Серед старших відома свинка, яку називають Великою мамою. Поросята чудово ладнають з людьми. Побачивши човен чи яхту біля берега, вони радісно пливуть водою назустріч.

Острів став відомим завдяки фотографу Еріку Ченгу та його фотосесіям. Після візиту знаменитостей Кортні Кардаш’ян і Уейна Руні кількість туристів у цих місцях значно зросла. Пляж прославився також завдяки дитячій письменниці Дженніфер Нолан, яка у книзі «Таємниці свинячого острова» наводить вигадані розповіді із життя тварин. Не дивно, що це місце стало ідеальним рішенням для сімейних мандрівок. На острові також проживають кози, ящірки та кілька кішок. У воді можна зустріти морських черепах, надувну рибу та рифових акул. Потрапити до Великого Майор Кея можна на поромі, приватному літакові від Станіель Кея чи Нассау.

Чому саме поросята?

Для відповіді на це запитання існує багато теорій. Найбільш популярна розповідає, що свині були доставлені місцевими жителями на пляж із сусіднього району Станіель Кей ще на початку 1990-х. Раніше в районі жила велика фермерська громада. Через те, що свині видавали неприємні запахи, їх вирішили перемістити якомога далі від поселень – ближче до пляжу. Інші вважають, що свині підпливли до острова після того, як корабель, на якому вони перебували, зазнав аварії під час шторму на Багамських морях. Ще одна теорія пояснює, що моряки привезли їх на острів, щоб з’їсти, але незапланована надзвичайна ситуація змусила терміново покинути острів.

Правила етикету

Для туристів під час спілкування з поросятами існують спеціальні «правила етикету». Їх не варто порушувати не тільки, щоб не завдати шкоди тваринам, але щоб і самим не втрапити в халепу:

Ніколи не годуйте свиню з пляжу. Це може зруйнувати їхній природний інстинкт виживання, який розпочався з того, що вони плавали до своєї їжі.

Ніколи не годуйте з рук, оскільки свиня може вкусити.

Годуйте тварин лише затвердженими кормами відповідно до місцевих путівників. Більшість із схвалених продуктів включають хліб та фрукти або натуральну їжу.

І не менш важливе правило – не залишайте рештки їжі на пляжі. Навесні цього року на острові було знайдено 7 мертвих свиней. Місцеві ветеринари не змогли встановити точну причину, проте було виявлено велику кількість піску в шлунку свині. Причина – споживання тваринами їжі, яку туристи викидають на пляж. Ще одним фактором загибелі вважається дефіцит води. Тому допомога з питною водою з боку кожного туриста вітається.

Регіон відомий не тільки можливістю відпочинку зі свинями. Тут можна також відвідати такі пам’ятки:

Грот Громи з фільму про Джеймса Бонда 007 «Громова куля»

Гора Гуана Кей, з якої можна побачити Багамські острови та скельні ігуани

Пісковики на Піпе Кей

Місця для дайвінгу

Для повноти вражень радимо спробувати всі можливі активності на острові. Обов’язково не забудьте з собою взяти овочі для поросят. Вони будуть надзвичайно щасливі, коли побачать у вас гостинці. Веселого вам відпочинку!

Анна Ваглай