Маленькі секрети етикету великої країни

США – це, перш за все, відкритий, доброзичливий і усміхнений народ. Етикет США говорить: треба усміхатися кожному і в будь-якій ситуації. Якщо забажаєте здійснити поїздку до Америки, будьте готові дарувати усмішки не тільки закордонним друзям і знайомим, але і всім перехожим, продавцям в магазинах, персоналу в готелі, поліції на вулицях.

Культура США – це культура успішних людей. А усмішка якраз і вважається в цій країні сигналом добробуту людини. Якщо американець усміхається, значить, у нього все Ok в особистому житті, в кар’єрі, у фінансовій сфері і т.д. Культура США ставить успіх на перше місце в рейтингу життєвих цінностей. Однак неправильно було б вважати, що американці своїми посмішками тільки створюють ілюзію добробуту, що їх посмішки натягнуті, а радість фальшива. Це не так. Американці – це нація, яка по-справжньому відчуває себе щасливою. Ці люди з пелюшок звикають посміхатися, тому вони не прикидаються радісними – успішність живе всередині них, вона прищеплюється їм з дитинства.

Етикет США забороняє нарікати на життєві негаразди, ділитися своїми проблемами з навколишніми. Ділитися в цій країні можна тільки позитивними емоціями – засмучувати сторонніх своїми бідами недозволено. Етикет США допускає скарги на життя тільки в самих крайніх випадках. Причому розповісти про серйозні проблеми можна тільки близьким людям або родичам.

Якщо під час поїздки в Америку, в процесі розмови Ви випадково згадаєте про свої неприємності, американці обов’язково запитають: «Ви хочете про це поговорити?». Так що, якщо Ви не налаштовані спілкуватися на рівні пацієнт – психоаналітик, дотримуйтесь етикету США і мовчіть про свої проблеми.

У списку цінностей американця відразу за успіхом йдуть друзі. Кожен житель США прагне оточити себе цілою компанією друзів. У категорію друзів у американця потрапляють всі більш-менш знайомі, але викликають симпатію люди. Культура США взагалі не знає таких понять, як знайомий, приятель – в цій країні все вони вважаються друзями. Пам’ятайте про це, спілкуючись з американськими знайомими. Якщо Ви їм подобаєтеся, значить, Ви вже їх друг. І, якщо не хочете йти наперекір етикету і культури США теж вважайте всіх американських приятелів своїми друзями.

Однак є й інші особливості етикету США в області дружнього спілкування. Американський етикет забороняє заходити в гості навіть до найближчого друга або родича без попередження. Американець не може забігти на пару хвилин до рідного брата, якщо за кілька днів до цього не попередив його про свій майбутній візит по телефону.

До речі, етикет США досить суворий і в області спілкування по телефону. Не здумайте під час поїздки в Америку, познайомившись з місцевим жителем і дізнавшись його телефонний номер, дзвонити, щоб просто поговорити – Вас вважатимуть невихованою людиною. У США знайомим можна дзвонити тільки тоді, коли у Вас дійсно є до них важлива справа.

Етикет США категорично забороняє фліртувати з жінкою, яка не є Вашої дівчиною або дружиною. Якщо поїдете в США, ні в якому разі не знайомтеся з жінкою в ресторані, на вулиці, в метро, ​​намагайтеся не дивитися на її ноги і т.д. Американка спокійно може подати на Вас до суду навіть за те, що Ви будете в неї стріляти оченятами .

Істотне правило американської культури і етикету США: «Роби разом з нами, роби так, як ми!». У цій країні прагнення до самотності, відокремленості, відчуженості сильно засуджуються. Людина, перебуваючи в США, повинна бути частиною американського суспільства, постійно контактувати з навколишніми людьми, приймати норми і правила того кола людей, в якому вона знаходиться. Будь-який американець чи гість США повинен бути активним членом будь-якого соціального об’єднання, будь то робочий колектив, релігійна група або рух скаутів. У США не можна бути одинаком.

Марія Красовська

