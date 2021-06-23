5 популярних туристичних напрямків за версією Google Trends

Статистика Google Trends засвідчує, що кількість запитів щодо туристичних напрямків попри карантинні обмеження зросла. Більшість проводять пошуки з метою планування подорожей в теплу пору.

Експерти поглянули на найбільш популярні напрямки нового року та отримали список із 5 найбільш популярних місць для подорожей.

Відпустка в Італії

Перше місце посіла сонячна країна, яка славиться на весь світ шедеврами архітектури, живопису, історичними пам’ятками, гастрономічними можливостями, природними локаціями та подіями. Саме в Італії можна доторкнутися до старовинної історії, адже тут можна знайти будівлі, скульптури, речі, створені руками великих людей. Деякі з них збереглися ще з тих часів, коли Рим був колискою європейської цивілізації. Тут зосереджено 60% пам’яток історії та культури Європи, які внесені до Реєстру культурної спадщини людства ЮНЕСКО. Понад 30 тис. релігійних споруд, 20 тис. замків, до тисячі музеїв та галерей.

Про італійську кухню можна говорити дуже довго. Перед або після поїздки, ймовірно, доведеться сідати на дієту, оскільки до такого різноманіття смачних страв важко, навіть неможливо, залишатися байдужим.

Італія – це Рим із його розкішними соборами, храмами, музеями, фонтанами, скульптурами; це світовий центр моди – Мілан, який вважають справжнім раєм для шопоголіків; це Флоренція – центр італійської культури в епоху Відродження; Верона, яка відома історією про закоханих Ромео та Джульєтту та римським амфітеатром, це місто на воді – Венеція; карликова держава Ватикан – столиця католицького світу. Але це ще не все. В Італії туристів приваблюють навіть маленькі селища, які мають свою багату історію.

Попри те, що Італія сильно постраждала від пандемії коронавірусу наприкінці 2020 року вона знову стала однією з найбільш популярних країн для подорожей.

Раніше ми вже писали про подорож до Італії. Дізнатися більше можна тут.

Відпустка в Греції

Греція приваблює туристів сонячними пляжами та багатою історією. Саме тут жили й дарували світу свою мудрість відомі філософи, науковці, мудреці. Зокрема тут жили Аристотель, Сократ, Піфагор, Гіппократ, Платон. Перевагою Греції є теплі, вологі зими. Вона омивається відразу трьома морями: Егейським, Середземним та Іонічним та озерами. Місцеві готелі пропонують високий сервіс послуг. Саме в Греції розташований Олімп, на якому жили всім відомі Боги.

Найбільша кількість історичних пам’яток розташована в Афінах. Зокрема тут можна побувати в Акрополі, укріпленій частині міста, де перебував цар, здійснювалися релігійні молебні та жертвоприношення. Він являє собою 156-метровий пагорб, споруди якого датуються V століттям до нашої ери.

Про подорож Афінами можна дізнатися за посиланням.

До найвідоміших місць для відвідування Греції можна віднести також стадіон Панатінаїкос із булого мармуру, Храм Зевса Олімпійського, монастирі Метеори на скелях, острів Санторіні, на якому розміщені білосніжні будиночки, середньовічне місто Родос, вітряні млини Міконоса, печерне озеро Меліссані, Долина метеликів на острові Родос, гора Афон із чоловічими монастирями.

Відпустка в Мексиці

Найпопулярнішими туристичними районами тут є Мексиканські Кариби, Лос-Кабос та Рів’єра Наяріт. Гарні краєвиди доповнюються сотнями містичних історій про ці місця. Якщо ви обожнюєте фантастичні фільми про таємниці, розкопки, пригоди – це місце створено для вас. Таємниці тут є скрізь: і в посушливих пустелях, і серед гірських хребтів, і серед непрохідних джунглів.

Історію цього регіону творили ацтеки, тотонакі, майя, загадки яких досі не можуть розгадати науковці світу. Через відносно великий прогрес у розвитку цих цивілізацій, історія тісно переплітається з міфами про існування позаземних цивілізацій та летючих тарілок. Ці історії переходять не тільки з вуст у вуста. На кришці саркофага нібито бога Кукулькана зображений він в скафандрі з пультом управління космічного корабля.

Мексика – багатогранна, розваги знайдуться на будь-який смак. Для любителів польотів тут полярними є стрибки з парашутом. А для любителів підводного світу – дайвінг. Любителям фауни варто відвідати національні парки, де можна побачити рідкісні види птахів, тварин та рослин.

Попри звернення в минуле, у Мексиці можна відвідати безліч сучасних подій: вечірки, паради, карнавали. Під час останніх вулиці міста наповнюються яскравими фарбами, феєрверками. В оригінальних костюмах присутні співають та танцюють на повну потужність.

Детальніше про подорож до Мексики можна прочитати тут і тут.

Відпустка на Карибському морі

Уявіть собі, ви відкриваєте очі, а навколо плещеться кришталево чиста вода, хвилями якої бігають промінці сонця, а навколо гори, вкриті зеленою рослинністю. Круїз на яхті по островах Карибського басейну – кращі ліки від зимової хандри.

Карибський басейн містить в собі велику кількість локацій. Тільки на Багамах близько 700 островів. Серед відомих туристичних локацій Барбадос, на якому вільно говорять англійською мовою, Сен-Бартелеми, Бурбуда, Ямайка, Домініка, Сент-Люсія, Сент-Мартен та інші.

Якщо ви бажаєте полежати на пляжі та покупатися у чистих водах, варто обирати острова, що розташовані низько над рівнем моря. Для мандрівки джунглями, обирайте вулканічні острови. Рослинність у таких місцях дуже буйна, оскільки ці точки розташовані достатньо високо, щоб більшість дощових хмар затримувалася над ними.

Саме на Карибах можна реалізувати давній вислів «поїхати на безлюдний острів». Такий відпочинок, здається, для справжніх екстремалів. Проте навіть на такий островах можна знайти резервуари для збору води неподалік від покинутих поселень та фрукти. На острові можна рибалити, збирати фрукти та полювати на місцевих тварин.

Відпустка в Канаді

Як і про всі попередні країни, про Канаду можна говорити дуже довго. Завдяки політиці збереження довкілля в цій країні сотні природних популярних локацій. Ті, кому набриднули пляжні відпочинки, охоче обирають гірськолижні курорти, а також екскурсії в Монреаль, Квебек, Торонто або Оттаву. Окремо варто виділити Ніагарський водоспад. На лижах можна покататися в Британській Колумбії, Ванкувері, Річмонді й Стівестоні.

У Канаді міститься велика кількість парків. Зокрема відомими є національний парк «Банф», «Джаспер», де можна побачити льодовикові озера, чорних та бурих ведмедів, оленів, національний парк «Вуд-Баффало», де проживають бізони; у затоці Св. Лаврентія можна побачити китів.

У Канаді ви можете об’єднати «приємне та корисне» та поїхати на мовні курси, що дозволяють одночасно і відпочивати, і вивчати мову. Під час подорожі в країну необхідно оформлювати візу та страховий поліс.

Для переїзду через кордон потрібен негативний тест на Covid-19 та підстави для переїзду. Проте очікується, що ситуація найближчим часом покращиться.

Цікаві факти про Канаду можете прочитати за посиланням.

Перед візитом радимо вам уважно ознайомитися з умовами в’їзду до країни на період карантинних обмежень на офіційному сайті чи в інформаційних центрах. Якщо поїхати до запланованої країни поки що не вдається, не засмучуйтеся та не витрачайте час очікування даремно, адже це чудова можливість детально спланувати вашу подорож так, щоб встигнути побачити все пізніше та привезти додому велику валізу вражень.

Анна Ваглай