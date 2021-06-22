Доїхати до Хогвартсу через Плебанівський віадук

Поруч із селом Плебанівка, що на Тернопільщині, розкинувся 125-річний велетень, якого почасти називають архітектурним дивом України.

Віадук довжиною у понад 100 та висотою 30 метрів нагадує багатьом туристам міст, яким герої «Гаррі Поттера» їхали у Хогвартс. Подейкують, якщо знати, коли саме потрібно сісти на потяг, то можна справді дістатися до магічної школи. Проте чи не в ті потяги сідали, чи зірки не співпадали – а до Хогвартсу поки що так ніхто й не доїхав. Але засмучуватися на варто, адже лінія дороги від віадука ведуть у не менш магічні місця нашої мальовничої України.

Хто він такий?

Його історія бере початок із 1896 року, коли на території України, що була підконтрольна Австро-Угорській імперії розпочали розбудову залізниць. Їх робота була необхідна для транспортування промислової продукції та сільськогосподарських товарів з України в імперію.

Віадук був побудований на залізничній лінії Тернопіль-Копичинці за проєктом австрійських інженерів. Будівництво тривало близько чотирьох років. За визначенням архітекторів, він був продуманий до найменших деталей, враховані всі можливі фактори. Як самі матеріали, так і кладка були дуже якісними, що дозволило цьому велетню вистояти стільки років, витримати стільки тонн вантажів без суттєвих змін. У радянські роки міст був захищений колючим дротом та попереджувальними знаками та був під наглядом охоронців. У ті часи по віадукові прямували ешелони з вугіллям, цементом та іншими матеріалами.

Сьогодні по мостові їздять нечасто, оскільки він вважається архітектурною пам’яткою нашої країни. Туристичні компанії проводять екскурсії незалежно від пори року. Були прокладені пішохідні та веломаршрути. Орім того, туристам надають можливість придбати сувеніри з оригінальними зображенням віадуку: магнітики, посуд, блокноти.

Нещодавно Укрпошта випустила марку із зображенням Плебанівського віадука, а 2018 року її визнали найкращою маркою України.

Чому він зветься віадук?

Віадук – інженерна шляхова споруда на високих опорах, збудована над глибокими ярами або ущелинами. На відмінну від мостів віадуки будують не над водою. Вони мають значну протяжність і високі опорні елементи. Вони зводяться там, де влаштувати насип економічно або технічно недоцільно. Будівництво віадуків бере початок з часів Стародавнього Риму.

На території України розташовано 6 віадуків із залізничною колією. Три – на Тернопільщині, два – на Львівщині, один – на Івано-Франківщині.

Як дістатися?

Від Тернополя до Плебанівки можна дістатися на автобусі менше, ніж за годину, а від Плебанівки до мосту – 30 хв. Також можна дістатися від Теребовлі, що має транспортне сполучення з великим містами. Він неї до мосту дістатися можна теж за 30 хв. На авто із західних міст зручно їхати трасою М19, яка проходить через Плебанівку.

У складі туристичної групи чи самостійно, вам варто побачити цей витвір інженерії. А для того, щоб зробити гарні фото, рекомендуємо підійнятися на пагорб поблизу. Для цього слід перейти на інший бік мосту та прямувати вгору. Створюйте унікальні кадри та діліться своїми враженнями з любителями подорожувати на Facebook-сторінці Otiumportal.

Анна Ваглай