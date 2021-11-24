Дністровський каньйон – забуте диво західної України

Дністровський каньйон – національний природний парк, протяжністю 250 кілометрів, який вважають одним із найбільших у Європі. Незважаючи на це, парк досить маловідомий в Україні.

Унікальна геологія

Дністровський каньйон відомий своїми унікальними геологічними особливостями. Ще в 1881 році німецький вчений Альбрехт Альт, вивчаючи геологічні структури каньйону, виокремив 179 видів пізньоюрських морських видів, з яких 125 виявилися невідомими науці. Скелі каньйону утворилися 350-400 млн років тому. Унікальна геологічна структура забезпечила утворення печерних та скелястих комплексів, серед яких найдовша печера в світі – Оптимістична.

Трішки історії

До 1939 року набережну Дністра у межах міста Заліщики порівнювали з ялтинською. Завдяки унікальному клімату, що утворився завдяки скелям каньйону. Зими в долині менш сніжні та тепліші на 1-2 градуси ніж на рівнині. Це стало причиною того, що на території каньйону був польський курорт, який отримав назву «польська Рів’єра». Численні пансіонати, велика кількість пляжів, серед яких навіть нудистський, посприяли тому, що до міста ходив прямий потяг з Варшави.

Пляжі та пансіонати були зруйновані повінню і радянська влада їх не відновила. З того часу набережна втратила статус Рів’єри. Разом з тим, про місце туристи забули на довгі роки.

Лише 3 лютого 2010 року на території каньйону були утворені природні парки, які перебувають у віданні Міністерства охорони навколишнього природного середовища України та Державної служби заповідної справи. Також Дністровський каньйон було обрано неофіційним чудом України під час інтернет-голосування.

Природні пам’ятки каньйону

Дністровський каньйон має численні природні пам’ятки місцевого та загальнодержавного значення. Найбільш популярними з них є комплекс гіпсових печер на Тернопільщині. Він також є одним із найбільших у світі. Серед печер, які варто відвідати ― Оптимістична, Озерна, Кришталева, Ювілейна. Тут пропонують маршрути як для новачків, так і більш екстремальні, для яких потрібна спеціальна фізична підготовка.

Для поціновувачів унікальних геологічних утворень парк буде цікавий численними печерами та жолобами. Серед них печера Жолоби, Скелі семи джерел, Космиринська травертинова скеля, Устецький розріз нижнього девону та інші.

Культурна цінність парку

Дністровський каньйон має кілька принад для поціновувачів не тільки природних пам’яток, а й архітектурних та культурних теж. Особливо це буде актуально для дослідників давніх українських традицій. В регіоні збереглися унікальна традиції, які більше ніде в Україні не зустрінеш.

Окрім славнозвісної буковинської Маланки, в окремих селищах регіону збереглися й інші традиції різних свят. Цикл зимових свят особливо шанується. Наприклад, в селі Хрещатик Чернівецької області, що розташоване в серці Дністровського каньйону, збереглась традиція спалювання «діда» на свято Василя Великого 14 січня. Якщо побувати в селі в ніч з 12 на 13 грудня, день Андрея або Андрія, можна побачити дивну картину: юнаки знімають хвіртки в деяких будинках. Ні, це не адміністративне порушення, це традиційне збиткування. В цю ніч хлопці крадуть хвіртки дівчат, які їм подобаються.

Однак найкраще відвідувати село на Пасху. Хрещатик – єдине село в регіоні, де збереглися традиційне святкування Великодня: після обідньої служби неодружена молодь збирається перед храмом, танцює та співає народні традиційні пісні. Потім юнацтво обирає жука, маленьку дівчинку 5-7 років, і несуть її на руках додому під виконання специфічної пісні.

Тож, якщо у вас досі немає планів на прийдешні новорічні канікули, тур природничим парком – чудова бюджетна ідея. Дністровський каньйон поєднує все: від унікальних пам’яток природи до самобутніх традицій тутешніх мешканців. Тут цікаве можна зустріти на кожному кроці.

Ірина Никоряк