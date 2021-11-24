Французьке місто Мец – серце Лотарингії

Мальовниче місто, що досить відоме в Європі, проте в Україні про нього мало хто знає. Що ж цікавого можна знайти у Меці?

Це французьке місто розташоване на північному сході країни неподалік кордонів трьох інших країн – Німеччини, Люксембургу та Бельгії. За роки свого існування Мец перебував у складі як Франції, так і Німеччини, а в епоху Середньовіччя був незалежним єпископством.

Сьогоднішній Мец – не зовсім типове французьке місто. Він унікальний, адже поєднує в собі історію Франції та Німеччини. Саме тому тут можна побачити рештки давньоримської архітектури, середньовічне старе місто, будинки у стилі класицизму 18-го століття, характерні для Німеччини квартали та сучасну архітектуру з модерними музеями. Старе місто Мец було побудовано з місцевого жовтого вапняку, “pierre de Jaumont”.

Кожен район тут має індивідуальність. Добре збережені історичні будівлі, як-от 800-річний собор, стоять поруч із новобудовами відомих французьких архітекторів.

Як дістатися?

Мец розташований поблизу кордонів з трьома країнами – Люксембургом, Німеччиною та Бельгією, тому дістатися до міста з цих країн досить легко. Із сусідніх країн Ви можете подорожувати потягом або автобусом. З аеропорту Франкфурт-Ган доступний трансферний автобус.

З багатьох регіонів Франції Ви можете дістатися до Меца швидкісним потягом, деякі лінії поїздів зупиняються в Парижі для пересадки. Вагони TGV рухаються з максимальною швидкістю 320 км/год, тому подорож з Парижа до Меца триватиме лише півтори години.

Як подорожувати містом?

Мец ідеальний для прогулянок, а між визначними пам’ятками міста легко пересуватися пішки.

Якщо Ви надаєте перевагу велосипедам, то для Вас гарні новини. Місто стало надзвичайно зручним для велосипедистів, і має понад 1000 місць, де можна припаркувати свій велосипед.

Також тут є мережа міських автобусів. Ви можете придбати автобусну картку, яку можна поповнити за 1,50 євро за поїздку. Крім того, можна придбати Visi’Pass (денний квиток) за 4 євро, якщо плануєте їздити автобусом декілька разів на день.

Залізничний вокзал Меца (Gare de Mezt-Ville)

У 2017 році за результатами опитування SNCF (Національної компанії французьких залізниць) залізничний вокзал Меца було названо найкрасивішою станцією Франції.

То що ж робить цей вокзал таким особливим?

Він був збудований в Імперському кварталі міста, що був створений з метою «германізувати» місто. Для цього німецький імператор Вільгельм II вирішив створити новий район, що мав би возвеличувати могутність імперії.

На стінах будівлі можна побачити дивовижні деталі, біля входу височіє годинникова вежа заввишки у 40 метрів.

Тут традиційно відбувається Різдвяний ярмарок, проведення якого у 2020 році через карантинні обмеження було скасовано. Тоді, на честь різдвяних свят місто влаштувало неперевершене світлове шоу на фасаді будівлі вокзалу.

Собор святого Стефана (Cathédrale Saint-Étienne de Metz)

Мецький собор – один із найвищих в Європі, його висота сягає 88 метрів.

Цю заворожливу готичну споруду ви помітите здалеку, ще до того, як потрапите у саме місто.

Також приголомшують численні вітражі, площа яких найбільша у Франції, адже неф собору один із найвищих у світі. Тут збереглися роботи вітражних майстрів різних епох. Окрім вітражів часів будівництва собору, можна побачити й сучасні, в тому числі й авторства Марка Шагала.

Прогулянка історичним центром міста

Пройшовшись брукованими вуличками, Ви зможете помилуватися історичними будівлями.

На площі Сен-Луї можна поласувати морозивом або кавою на одній з терас. Мальовнича площа оточена будинками, що були зведені у 14-му столітті.

В період зимових свят на площі влаштовують ярмарок, де можна скуштувати традиційні для регіону ласощі.

«Новий храм» (Le Temple Neuf)

Храм розташований на невеличкому острові, до якого ведуть два мости з міста через річку Мозель.

«Новий храм» – це протестантська церква у неороманському стилі, що була побудована на початку XX ст. Він вражає своїм силуетом, що здається водночас масивним і витонченим. Дизайн церкви контрастує з архітектурою сусідніх будівель, збудованих у стилі французького класицизму.

Всередині розташований один із найкращих неокласичних органів міста. Тут регулярно проводять конкурси консерваторії, а також влаштовують концерти відомих органістів.

Німецька брама

Німецька брама (Porte des Allemands) – ще одна визначна архітектурна пам’ятка часів середньовіччя. Стародавні вежі з укріпленими воротами та старовинним мостом тепер можна відвідати.

Вони були одними з семи головних брам середньовічних мурів Меца. Будівництво розпочалось у XIII ст. і тривало впродовж наступних трьох століть, а тому ця споруда демонструє еволюцію військової архітектури Меца в середні віки. Назвою ворота завдячують лицарям Тевтонського ордену, що в ті часи розмістилися по сусідству.

Відвідайте Центр Помпіду-Мец

Центр Помпіду-Мец – музей сучасного мистецтва, де можна побачити твори багатьох майстрів від 1905 року до сьогодення. Це філіал паризького Центру Жоржа Помпіду.

Музей розташований у цікавій сучасній будівлі з оригінальною формою даху.

Знайти графік роботи та придбати квитки можна тут .

Сподіваємось, що це місто із дивовижною архітектурою та давньою історією зацікавить і українських мандрівників. Тож бажаємо Вам приємної подорожі.

Олександра Чанглі