Сан-Марино – Найясніша держава світу

Об’їздили всю Італію, але жодного разу не були в Сан-Марино? Тоді пакуйте валізи, аби дізнатись, як виглядає справжня країна свободи.

Місто з легенди

Якщо вам довелось опинитися неподалік від узбережжя Адріатичного моря в центральній Італії, не пошкодуйте кілька годин на дорогу до столиці однієї з найстародавніших країн Європи — Сан-Марино. Місто не просто є історичною пам’яткою, але й справжнім музеєм просто неба, і точно не залишить вас без вражень.

Історично так і не стало відомо, як саме виникло місто Сан-Марино, а згодом й однойменна республіка, але за легендою початок йому поклав каменяр-християнин Марино, коли втікав від переслідування римського язичницького імператора. Так на горі Монте-Титано з’явилось місто, що згодом стало столицею цілої республіки, а в Середньовіччі офіційно отримало незвичну назву — Найясніша республіка Сан-Марино.

Зараз місто дещо збільшилось у порівнянні з тими часами. Тепер столиця майже повністю займає схили гори Монте-Титано, на вершинах якої височіють три вежі Сан-Марино — символи свободи та незалежності. Вони є фінальним пунктом вашої прогулянки містом.

Дорога вверх до свободи

Розпочинати шлях до вершини варто з пошуку паркувального майданчика, якщо ви приїхали сюди автомобілем. Вулички в Сан-Марино дуже вузькі, тож справді насолодитися атмосферою міста можна лише пішки, адже в автомобілі більше часу йтиме на те, щоб розминутися із зустрічним транспортом. Автостоянок тут, на диво, достатньо, їм виділено майже увесь вільний простір, якого й так дуже мало.

Поступово піднімаючись вверх вуличками міста, вам трапиться безліч туристичних сувенірних крамниць та декілька музеїв. Один з найбільш популярних — це Музей Середньовічної кримінології та катувань. Вартість квитка — 9 євро, що насправді є трохи завищеною ціною для невеликого триповерхового музею. Радимо пропустити його, пройшовши трохи далі, до кар’єру Балестрієрі. Тут раніше видобували матеріали для реставрації стін та пам’ятників Сан-Марино, а коли реставрувати нічого не залишилось, місце перетворилось на амфітеатр просто неба.

Вистави проходять часто, але якщо вам пощастило побувати тут наприкінці липня, то ви обов’язково побачите, як змінюється Сан-Марино під час Фестивалю «День Середньовіччя». В амфітеатрі в цей час три дні поспіль проводять історичні реконструкції, мешканці міста переодягаються в старовинні костюми, а повсюди лунають звуки барабанів та духових інструментів. Найцікавішим беззаперечно можна вважати змагання арбалетників та прапороносців.

Цікаві зупинки

Пройшовши трохи далі від кар’єру, потрапляємо на оглядовий майданчик з Монументом Бартоломео Боргезі, італійського антиквара, який зробив великий внесок у формування науки про нумізматику.

Звідси відкривається широкий краєвид на усю північну частину країни.

Наступною зупинкою стане Базиліка Сан-Марино — головний храм міста, присвячений його засновнику та покровителю Марино, якого мешканці ще багато століть тому зарахували до лику святих. Над колонами латинською написано: «Святому Марину, покровителю, що приніс свободу. Сенат і народ».

Цікавим є те, що під вівтарем у храмі зберігається лише частина мощів святого, інша половина була передана на його батьківщину, острів Раб на півночі Хорватії.

Три вежі незалежності

Варто подолати лише 5 хвилин пішки, і ви побачите першу вежу Сан-Марино — Гуаїту, що колись слугувала тимчасовою в’язницею для злочинців, яких потім переправляли до Італії. Підйом до вежі досить легкий, а панорама зверху відкривається просто неймовірна. Якщо ви хочете потрапити безпосередньо в середину будівлі, то доведеться заплатити 4,5 євро, але якщо купляти квиток на дві вежі одразу, то можна зекономити — коштувати це буде 6 євро.

Другу вежу від першої відділяє паркова територія під містичною назвою Перехід відьом. Вона виглядає як довгий вузький кам’яний місток, що сполучає дві вершини гори. Тут, в тіні дерев, можна перепочити від спекотного сонця перед тим, як дістатися другої вежі — Чести.

Честа колись слугувала частиною комплексу другої оборонної стіни міста. Зараз же тут розташований Музей старовинної зброї, який має у своїй експозиції близько 700 зразків обладунків, а також холодної та вогнепальної зброї різних часів.

Третя вежа, Монтале, є найменшою з усіх, адже колись слугувала лише сигнальною. Та й навіть задля цієї мети її використовували не довго, лише доти, доки Сан-Марино вела воєнні дії проти сусіднього замку Фйорентіно. Згодом, коли місто стало цілою республікою, а цей замок був приєднаний до неї, потреба у сигнальній вежі зникла. Наразі туристичного проходу до неї немає, а доступ відвідувачів у Монтале обмежений.

Відвідуючи Сан-Марино, не варто ставити собі за мету побачити три вежі й поїхати назад. Сан-Марино — це унікальне місто, повністю розташоване на горі. Настільки мале місто, що в Україні його варто було б називати селом. Але кожна його вуличка є історичною пам’яткою, а окрім веж існує ще безліч місць, які точно треба відвідати. Тож варто приїхати сюди на цілий день і, нікуди не поспішаючи, влаштувати спокійну прогулянку. Ви можете відвідати музей або ресторан, зробити фото на пам’ять або проїхатись на фунікулері, але головне — відчути ту атмосферу, яку досі зберігає в собі місто, не зважаючи на натовпи туристів та купу сувенірних крамниць.

Бажаємо приємної подорожі Італією та Сан-Марино!

Поліна Лешкович

(Фото автора)

