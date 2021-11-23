Мельбурн – європейське «серце» Австралії

Мельбурн – це традиційна австралійська розслабленість і легкість, це завжди багато туристів, арткварталів і творчих особистостей. Саме Мельбурн декілька років поспіль займав перші сходинки у рейтингах найкомфортніших міст світу. Чому ж це місто варте вашої уваги?



Як все-таки долетіти?

Мабуть, у кожного, хто тільки почув про Австралію, в голові майне думка: «це так далеко і так дорого». І це частково правда. З України до Австралію летіти щонайменше добу, а квитки коштують понад 1000 доларів тільки в один бік. Звичайно, не кожен може собі це дозволити. Але Австралія, зокрема Мельбурн, вартий кожного витраченого на цю подорож цента.

Атмосфера міста

В місті багато будівель вікторіанської епохи, що стоять поруч з сучасними хмарочосами. Це доволі логічно, Австралією досі править королева, звідси і англійська мова і лівосторонній рух, прямо як у Британії. Велика кількість екотранспорту, старенькі різнокольорові трамваї стали справжнім символом міста.

Гуляючи вулицями Мельбурна ви не будете відчувати себе ніби посеред бетонних коробок. Місто просто потопає в зелені, вона тут на кожному кроці. Багато парків, скверів, садів, дерева навіть на дахах будинків.

Чисті вулиці, величезна кількість ресторанів, кафе, барів, насичене нічне життя, взагалі, неповторне Ставлення мешканців до свого міста створює дивовижну атмосферу навколо.

Ринок Королеви Вікторії

Це найбільший критий ринок в Південній півкулі й найстаріший в Мельбурні, він функціонує з 1850-х років.

Тут можна придбати все, що завгодно: від сувенірів і одягу, ювелірних прикрас до свіжих фруктів і овочів, випічки та десертів.

Австралія – країна мігрантів тому продуктовий відділ вразить вас своїм колоритом і різноманіттям. Саме тут ви можете скуштувати страви різних культур і народів, що населяють Австралію.

Провулок AC/DC

Австралія – батьківщина легендарної рок-групи AC/DC.

У Мельбурні ви можете натрапити на яскраву вулицю, що названа на їх честь. Це місце кольорового стріт-арту, що створює артистичну і творчу атмосферу.

Звичайно, більшість графіті, які ви можете побачити присвячені музиці.

Зображення вокаліста AC/DC Бонна Скота, що ніби застиг з мікрофоном у руці є, мабуть, найпопулярнішим зображенням.

Прогулянка Koorie heritage trust

Під час прогулянки вздовж річки Ярра посеред міської метушні можна натрапити на неймовірні витвори мистецтва, які розповідають історію аборигенів.

Щодня о 13 годині ви можете доєднатися до гіда на площі Федерації. Вам розкажуть і покажуть мистецькі інсталяції аборигенів, повідають історію міста та те, як воно змінювалося впродовж всього часу.

Австралійський Brighton Beach

Один із найголовніших символів Мельбурна – різнокольорові пляжні будиночки, яким вже більше сотні років.

Саме їх часто можна побачити на листівках, сюди їдуть сотні туристів, звідси відкривається чудовий краєвид на місто.

Якщо хочете зробити прекрасні фото – то вам сюди.

Це дуже затишне місце, яке полюбляють не тільки туристи, але й місцеві.

Центральний торговий центр

Справжню приховану перлину можна знайти безпосередньо в центрі міста.

На розі вулиць LaTrobe і Swanston, зайшовши в центральний універмаг, ви побачите стару вежу 19 століття. Вона стоїть під великим скляним куполом і охоплює всю будівлю.

Контраст старої та нової архітектури створює дивовижну атмосферу і є чудовим місцем для фото.

Також, на другому поверсі будівлі ви можете відвідати безкоштовний музей і дізнатися історію цього місця.

Royal Botanic Gardens

Мельбурн – це справжній скарб для тих, хто любить відпочивати на природі.

Велике різноманіття парків і садів, а в його околицях можна відвідати природні заповідники. Але найпопулярнішим місцем для туристів все ще залишається Royal Botanic Gardens.

Якщо ви знайдете час для прогулянки ним, то з головою пірнете в неповторну атмосферу спокою, зможете насолодитися дивовижним виглядом екзотичних рослин і відчути внутрішню гармонію.

Ballarat Wildlife Park

В Австралії існує безліч видів тварин, які за межами країни не водяться.

За годину їзди від Мельбурна ви можете відвідати Парк дикої природи Ballarat. У ньому ви не тільки побачите на власні очі кенгуру чи коал, але й зможете ближче з ними поспілкуватися.

Понад 100 кенгуру вільно бродять парком, працівники дають можливість власноруч їх погодувати.

Також ви можете подивитися на різних рептилій, від змій і до черепах.

Австралія – це країна парадоксів, а Мельбурн – справжня перлина континенту, про яку часто забувають. Сподіваємося, ми хоч трохи зацікавили вас, щоб відвідати це прекрасне місто і відкрити щось нове для себе.

Подорожуйте, бо воно того варте!

Діана Віскушенко

