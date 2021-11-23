Святковий Сеул, або Що відвідати в Південній Кореї взимку?

Зимовий відпочинок у Сеулі є захопливим досвідом. Це одне з міст Південної Кореї, в якому можна насолодитися активними розвагами та неймовірними краєвидами. Головне – це продумати кожен день відпустки, щоб вона була незабутньою і насиченою! Які ж місця варто відвідати в першу чергу?

На горі розташована однойменна вежа, а також оглядовий майданчик, де ви можете розглянути міські пам’ятки та насолодитися дивовижним вечірнім освітленням столиці.

Райдужний фонтан на мосту Панпхо

Якщо вам хочеться погуляти вночі, обов’язково завітайте на міст Панпхо і помилуйтеся барвистим видовищем. Веселковий фонтан «Місячне світло», встановлений в Сеулі, є двостороннім фонтаном на мосту довжиною 579 м. Саме ввечері він перетворюється на яскравий фонтан, пофарбований у кольори веселки – 200 освітлювальних приладів створюють дивовижне нічне видовище. У грудні 2008 року Веселковий фонтан був занесений до Книги рекордів Гіннеса як найдовший у світі фонтан на мосту, і його пишнота отримала світове визнання. Чудовий спосіб підняти настрій та відчути наближення зимових свят!

Незвичайний музей та привід сховатись від холоду

Якщо ви хочете краще розібратися в національній кухні Південної Кореї, то обов’язково відвідайте музей кімчі в Сеулі – “Кімчікан”. Він користується величезною популярністю як серед місцевих жителів, так і серед туристів.

Цей музей увійшов до списку одинадцяти найкращих музеїв їжі у світі за версією CNN . Відвідувачі можуть не тільки побачити кімчі та дізнатися про способи приготування, а й продегустувати, засолити та, звичайно ж, купити. Для цього у музеї проходять різноманітні майстер-класи та проводяться освітні програми для іноземних туристів, а також програми для дітей.

Покатайтесь на снігових гірках

Є багато причин приїхати до Сеулу взимку, але головна з них – це чудові гори, розташовані за містом. Тут є траси різного рівня складності: як для новачків, так і професіоналів. Покатайтеся на схилах, які підкорювали учасники Олімпіади, та відчуйте себе справжнім чемпіоном!

Alpensia Resort – це лижний курорт, розташований на території селища Тегвалленмен, в окрузі Пхончхан. Він розташований приблизно за 2,5 години їзди машиною від Сеула або аеропорту Інчхон. В Альпенсії є шість схилів для катання на лижах, з трасами довжиною до 1,4 км для початківців та професійних лижників, а також зона, відведена для сноубордистів.

Якщо ви хочете отримати незабутні враження від зимової відпустки в Південній Кореї – обов’язково покакайтеся! Порцію адреналіну та захопливих емоцій вам забезпечено.

Парк розваг «Еверленд» у Сеулі

Еверленд входить до найбільших розважальних парків Південної Кореї і 15 найпопулярніших за відвідуваністю в усьому світі. Щороку його відвідують понад 6 мільйонів туристів. Територія парку дуже велика, тому варто грамотно розподілити свій час, щоб встигнути здійснити всі плани. На вході кожен гість отримує брошуру із програмою заходів на цей день, тому можна одразу визначити для себе, де і о котрій годині будуть проводитись заходи, які вам цікаві.

Куплений квиток діє на всі атракціони та шоу – він є вхідним квитком до розважального комплексу. Якщо ви приїхали вранці, то можете перебувати там аж до закриття. Ціна квитка для дорослого від 50 000 корейських вон, для дітей від 3 до 12 років – від 40 000 вон. Вартість залежить від сезону та дня тижня. Дітям до 3 років безплатний вхід.

Відвідувачі Еверленду можуть вільно приносити з собою їжу та напої, це не заборонено правилами парку. На території можна купити різні закуски та напої, а ті, хто хоче перекусити в кафе або ресторані, знайдуть для себе затишне містечко.

У парку розваг «Еверленд» на вас чекають приголомшливі снігові гірки Snow Buster, де є три спуски, у кожного з яких різна складність. На території гір встановлено ​​велику кількість вентиляторних нагрівачів, які допоможуть вам відігріти руки, якщо вони раптом змерзли під час спуску.