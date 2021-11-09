Про Південну Корею, або традиції Країни ранкової свіжості

Південна Корея вже давно є однією з найбільш модернізованих країн світу. Але це – відособлена країна, яка не сприймає звичаї західного світу. І не зважаючи на глобалізацію, корейцям вдалося зберегти свої традиції, звичаї та забобони.

Південна Корея одна з найбезпечніших країн світу. Там можна не боятись ходити вночі поодинці, а сучасні блага цивілізації проникли в кожен її куточок.

Традиції Південної Кореї

Пізнаючи нову країну не слід забувати, що всюди свої правила, традиції та звичаї, знати які важливо і дійсно цікаво. А країни Азії можна назвати окремим світом, знайомитись з яким – одне задоволення. Тому, пропонуємо вам зануритися в життя Південної Кореї.

І хоча звичаї чужої країни іноді можуть здаватись дивними або навіть смішними, багато людей їх дотримуються та вірять, що таким чином уникають невдач, або притягують до себе гроші, здоров’я чи любов. Звісно, в цьому Південна Корея нічим не відрізняється від інших країн. Але Корейці, дивовижний народ, якому вдалося зберегти безліч унікальних традицій, які європейським туристам можуть здаватись дещо специфічними.

Обережно з паличками

Яку сферу життя розкриємо першою? Звісно, гастрономічну.

У корейській культурі дуже багато традицій та правил пов’язано з паличками для їжі. Запам’ятайте, їх ніколи не можна встромлювати в страву вертикально. Якщо ви проткнули їжу паличками, можна сказати, що побажали господареві смерті. Тож, аби це не сприйняли як особисту загрозу чи образу, не грайтеся з паличками для їжі.

І ще одна невеличка порада: в ресторанах Кореї залишати чайові офіціантам є принизливим і сприймається ними дуже погано, бо вважається, що офіціанти мають непогані зарплати і цим жестом можна образити персонал.

Два дні народження

Одним з найцікавіших звичаїв в країні є те, що тут святкують два дні народження: корейський новий рік та фактичний день народження. І, як не дивно, важливішим вважається саме спільне свято.

Корейський день народження відзначається колективно на Новий рік, оскільки вважається, що саме в цей час усі члени сім’ї стають на рік старшими. Ранок Нового року корейці починають з миски ттоккук, смачного супу з рисових коржів та прозорого бульйону. Традиційно білі рисові коржики символізували чистоту, а сам звичай – удачу наступного року. Вважається, що людина не стає на рік старшою, поки не з’їсть миску ттоккуку.

А от перший День народження дитини вважається великим святом. У минулому хвороба та голод забирали так багато життів, що виживання впродовж першого року життя було складним і важливим завданням. Тому святкування першого дня народження проводиться пишно, яскраво і весело. Головною подією свята вважається ритуал передбачення «дожабі». Перед дитиною кладуть різні предмети: книги, пензлі, скарбнички та ін. Від того, який предмет обирає малеча залежить її майбутнє.

Чорний день

В країні ранкової свіжості розповсюджений такий собі «культ сім’ї». Шлюб для корейців – дуже важлива річ, і до розлучень вони ставляться скептично. Вважається, що своїм розлученням пара ображає представників обох родин. Тож, в Південній Кореї 14 квітня настає день «одинаків». Цей день є приводом для самотніх сердець вийти на вулицю та оплакати своє життя без пари. Той факт, що його називають «чорний день», окремо підкреслює, яке значення надається шлюбу в країні, і як люди повинні страждати не маючи партнера або ж можливості створити дім.

Подарунки “на удачу”

Скласти вступний екзамен в Південній Кореї завдання не з простих. Від його результатів залежатиме не тільки до якого університету вступатиме абітурієнт, а й майбутня робота та навіть перспективи одруження. Тому склалася традиція перед важливим тестом дарувати студентові подарункові набори «на удачу». До таких наборів входять цукерки – корейські іриски. Оскільки вони липкі, вважається, що іриска допомагає вивченому матеріалу закріпитись в голові студента. А от перед екзаменом краще не їсти суп з морських водоростей, тоді правильні думки можуть «вислизнути» з голови в найважливіший момент.

Звісно, в кожній країні існують сотні різних традицій та забобон, і корейці не виняток з цього правила.

Один з найпопулярніших забобонів полягає в тому, що вентилятор, залишений увімкненим на всю ніч у закритій кімнаті, де ви спите, може вас вбити. А став він популярним через кілька випадків, коли сім’ї знаходили своїх родичів мертвими в кімнаті з увімкненим вентилятором. Можливо, саме тому у свої вентилятори корейські виробники додали функцію автовимкнення.

І не забувайте, подорожуючи Південною Кореєю, дівчатам не можна носити одяг з відкритим декольте, а от міні-спідницю вдягти можна.

Не забувайте поступатись місцем літнім жінкам в транспорті та чергах, не пишіть своє ім’я червоною ручкою та не лишайте парасольку розкритою, заходячи в будівлю.

Якщо дотримуватися основних правил та уважно ставитися до місцевої культури, то Південна Корея може стати однією з ваших улюблених країн для відпочинку.

Олена Зотова