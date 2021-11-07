Степові гори: мандрівка до Кам’яних могил

Величні зелені Карпати майорять на сторінках майже усіх літніх путівників. А що робити тим, хто вже пройшов мальовничу стежку до Говерли і посмакував кавою під шум Черемоша? Наша вам порада – сміливо рушайте до Кам’яних могил!

Заповідник Кам’яні могили

У східній частині України серед безкрайнього степу розкинувся унікальний ландшафт Кам’яних могил, рівного якому немає у цілому світі.

Філігранно виточений льодовиком геологічний масив захистив собою місцеву флору від холоду, зберігши рослини, яких сьогодні не знайдете в жодному іншому місці.

Парадоксальний кам’яний пейзаж, що сформувався на межі Запорізької та Донецької областей більше понад 2 мільярди років тому, і досі вабить туристів не лише зі всіх куточків України, а й з усього світу.

Як доїхати

Відстань від Києва до заповідника «Кам’яні могили» чимала – майже 750 кілометрів. За бажання, можна скористатися особистим транспортом, але подорожувати потягом на такі відстані значно зручніше.

У середньому, щоб дістатися від столиці до кінцевого пункту нашого маршруту, потрібно витратити близько 13 годин, якщо не брати до уваги дорогу до столиці та відстань від кінцевої залізничної станції до пункту призначення.

Заповідник розкинувся неподалік села Назарівка Донецької області, і якщо їхати головною трасою, заблукати буде складно. У крайньому випадку, скористайтеся GPS-навігатором. Біля в’їзду на територію, встановлено знак, на якому викарбовано назву “Кам’яні могили”. Як тільки його побачите – сміливо рушайте у вказаному напрямку. Дорогу до заповідника складно порівняти із німецькими автобанами, тому радимо взяти із собою ліки від захитування.

Вже на території Кам’яних могил встановлено зелені ворота, біля яких ви знайдете інформаційний банер. Якщо Ви запланували подорож із ночівлею, повертайте ліворуч – там розташований комфортно облаштований кемпінг.

Якщо Ви їхали сюди для отримання насолоди від природних особливостей і невеличкого хайкінгу (пішої подорожі недалеко від населених пунктів), повертайте праворуч – ця ґрунтова дорога виведе вас прямісінько до «офісу» співробітників заповідника, які радо проведуть вам цікаву екскурсію.

Що взяти у мандрівку

Якщо говорити про літо, то варто взяти до уваги жаркий і сухий клімат на Сході, який змушує кожного мандрівника прихопити побільше питної води та снеків. Подібні погодні умови чекають на мандрівників і в українській пустелі. Також не забудьте про головні убори – територія Кам’яних могил займає 400 гектарів і знайти дерева із розлогим гіллям складно через велику відстань між різними частинами комплексу. Але якщо раптом у вас не було можливості придбати води чи одягнути панаму, працівники заповідника, про яких ми поговоримо далі, радо прийдуть вам на допомогу і забезпечать усім необхідним.

Коли приїхати і що подивитися

Масштаби заповідника справді вражають, і варто пам’ятати, що це дика територія, а люди тут лише гості.

Саме задля збереження місцевої флори й фауни, кількість маршрутів для туристичних прогулянок обмежена кількома напрямками із чітко встановленими межами. Такі обмеження не зроблять прогулянку нудною, тому що у відвідувачів є можливість піднятися на два із п’яти кам’яних масивів, у яких є місця енергетичної сили, поглянути на стародавніх скіфських баб і стати свідком найзагадковішого феномену усіх часів – на власні очі побачити вир дикого життя.

За офіційними даними, туристи можуть заїжджати на територію заповідника із 9 ранку і перебувати там до 18 години, але насправді вас ніхто не буде виганяти, якщо ви порушите встановлені норми.

Бюджет поїздки

Звичайно, подорожі це не лише приємні враження, але й вимушені витрати, тож, поговоримо про бюджет поїздки.

Для зручності наводимо витрати у разі подорожі залізничним транспортом:

• Квиток на потяг «Київ – Маріуполь» – 267,20 грн (плацкарт); 462,88 грн (купе)

• Квиток на автобус «Маріуполь – Назарівка» – близько 80 грн.

• Вхід на територію заповідника – 100 грн із відвідувача.

• Сплата за риболовлю – 250 грн за добу (також є безкоштовна водойма).

До отриманої суми додайте витрати на їжу. Зауважте, що на квитки на потяг діють знижки для пільгових категорій громадян. Якщо у вас виникне бажання влаштувати барбекю, потрібно придбати спеціальне приладдя і хмиз у працівників заповідника.

ВАЖЛИВО!

Розпалювання вогнища на територіях заповідних зон повинне відбуватися з дотриманням чітких правил та норм задля недопущення масових пожеж. У разі навмисного знищення або пошкодження об’єктів рослинного світу, правопорушник нестиме відповідальність згідно зі статтею 245 Кримінального кодексу України.

Більше туристичних перлин Донеччини можна знайти за посиланням.

Бережіть себе та природу навколо.

Гарної Вам мандрівки!

Дарина Чабанова