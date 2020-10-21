Олешківська пустеля – Сахара на Херсонщині

Хочете побувати в пустелі, не покидаючи територію України? Не потрібно їхати в Сахару чи Гобі, щоб відчути подих піщаного вітру та покататися на квадроциклах по безмежних барханах.

Херсонщина чекає на Вас, щоб показати неперевершену частину нашої країни. Майже 200 тис. гектарів піску, що виблискує на сонці, чекає на своїх відвідувачів. Улітку пісок на барханах висотою до 12 метрів прогрівається до температури 70 градусів за Цельсієм. У цій напівпустелі, діаметром 15 кілометрів, у лице туристам дмуть сильні вітри, що вночі охолоджують повітря до позначки «мінус».

Олешківська пустеля на Херсонщині простягається там, де раніше пролягало річище Дніпра. В давнину води несли сюди мул і пісок, а люди випасали тут худобу, яка повністю знищила трав’янистий покрив, який виявився не здатним до відновлення.

Сумно, але Олешківські піски захопили велику територію, на якій колись була родюча земля. Занадто пізно наші пращури почали цінувати безцінні чорноземи. Унікальність цих пісків полягає в тому, що вони рухомі, і коли ще не було навколо лісових насаджень, вони завдавали шкоду мешканцям навколишніх сіл, адже підповзали до помешкань і блокували входи в будинки. Для того, щоб врятувати Причорномор’я від перетворення у справжню Сахару, селяни насадили штучні ліси, сади, виноградники. Їхня кількість почала масово збільшуватися у 1950 році та перетворила цей край у найбільші рукотворні насадження у світі, що додає унікальності цьому місцю.

Невеличкі оазиси з сосен і беріз, що відкидають тінь, приваблюють туристів сховатися від пекучого сонця влітку. Особливістю української Олешківської пустелі є маленькі чисті водоймища з кришталевою водою, яка відрізняється високим вмістом корисних мінералів.

Побачити й почути цікаві факти про Херсонську Сахару щорічно приїжджають тисячі туристів з усього світу. Це унікальне місце на території України, яке під тонами піску зберігає багатовікову історію і пам’ять про те, що наша недбалість призвела до втрати величезної площі родючої землі.

Олена Гаврилюк