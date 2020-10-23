Ассізі – кам’яна святиня на італійських схилах

Ассізі – релігійний центр Умбрії та загалом усієї Італії, місце народження святого Франциска Ассізі і його праць. Спокій, мир і гармонія – те, що люди знаходять, коли приїжджають до одного з найцікавіших міст Старого Світу.

Ще з давніх-давен тут проживали правителі цілого регіону. Місто стало аристократичним центром, тому мало хто мав можливість просто завітати сюди – не кожного впускали.

Великі кам’яні мури – це особливе історичне місце, яке стало «вишенькою на торті» для туристів і манить своєю красою. З висоти, на якій знаходиться Ассізі, відкривається неймовірний вид на весь умбрійський край, який затамує ваш подих лише після одного погляду .

Культурні й архітектурні пам’ятки міста завжди приваблювали звичайних туристів і паломників з усього світу. Населення міста – 25 тисяч осіб, але кількість охочих відвідати Ассізі й осягнути його велич складає майже 4 мільйони за один рік. Місто живе в активному темпі, але назвати його метушливим – не можна. Ціни на затишні та комфортні готелі тут досить демократичні: двомісний номер за добу вам вартуватиме 100-200 євро, тобто 3000-6000 гривень.

У місті знаходяться чотири величні церкви різних епох. Бруківка, замощена лише на одній дорозі, веде до Собору Франциска. Землетрус, який стався 1997 року, в 816 річницю з дня народження Святого Франциска, розколов підлогу храму, тому довелося встановити на це місце скло, яке сьогодні вважається його особливістю.

У храмі зберігаються мощі Святого Франциска, для прихожан влаштовують екскурсії, вартість яких складає 20 євро – 600 гривень. Також на території Собору працюють кілька тематичних крамничок.

Закохані пари їдуть сюди за благословенням священників. Містяни стверджують, що пари, які приїжджають у це місце, будуть жити разом у мирі та злагоді все життя, бо їх благословляє не священик, а сам Святий Франциск. Те саме говорять і про людей, які хворіють. Дехто вважає, що спрацьовує ефект плацебо, але лише незначна кількість сумнівається в силах святого.

Якщо у вас буде можливість приїхати до мальовничого Ассізі у вихідні, обов’язково завітайте на ранкову літературну службу в Церкву Святої Марії, яка розпочинається о пів на восьму. Під час богослужіння звучить орган, який зачаровує ритмічною вразливістю та проникливістю. Не забудьте відвідати фортецю Маджоре. Вона знаходиться на горі, тому, щоб дістатися її, необхідно докласти чимало фізичних зусиль і піднятися крутим підйомом, але повірте, воно того варте! Навесні там організовують художні виставки: ознайомитися з творчістю місцевих «геніїв пензлика» можна за 8 євро – 240 гривень.

Усі ресторани в Ассізі – дуже затишні. Тут зберігають і шанують традиції. Ціни на страви варіюють у межах 15-50 євро, тобто 150-1500 гривень. Найсмачніше вино й закуски подають в «Bibenda». За келих вина ви віддасте 5 євро –150 гривень, а плато піци фукачі без начинки коштуватиме до 12 євро –360 гривень. Особливістю закладу є невеличка бібліотека, де ви безкоштовно можете обрати книгу для читання під час прийому їжі, звичайно, якщо знаєте італійську.

Ярина Грунська